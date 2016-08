Die Lage am Samstag Liebe Leserin, lieber Leser,

Winfried Kretschmann ist einer der beliebtesten deutschen Politiker. Er kann, womöglich, Bundespräsident werden. Er kann, vermutlich, den Weg für die erste schwarz-grüne Bundesregierung bereiten. Wer aber ist Winfried Kretschmann? Was will er, warum hat er welche Niederlagen erlitten, wie kam er dennoch nach oben, wie führt und regiert er heute, und wofür steht er eigentlich? Mein Kollege Markus Feldenkirchen hat Kretschmann wochenlang beobachtet, und er hat die Leute hinter und um Kretschmann getroffen, die Kretschmann-Macher. Dieser Winfried Kretschmann, so viel sei verraten, ist gewiss nicht harmlos. Und er ist keinesfalls ausschließlich nett. Feldenkirchens Porträt finden Sie im neuen SPIEGEL und in unserem neuen Angebot SPIEGEL Plus.

Im Video: Winfried Kretschmanns Kurs auf Schwarz-Grün

Zu einem Magazin, das gedruckt und digital der reflektierende Spiegel der Wirklichkeit sein will, gehört nicht nur die große nationale Politik. Zum SPIEGEL gehören, in jeder Woche und an jedem Tag, auch Antworten auf jene Fragen, die uns alle im ganz normalen Leben beschäftigen.

Eine dieser Fragen: Wie sinnvoll ist Leistungsdruck in Schule und Erziehung, wie weit soll und darf er gehen? Eine andere: Wie werden Kinder zu neugierigen, aufgeweckten, abenteuerfrohen Menschen? Kerstin Kullmann ist beidem nachgegangen, sie hat den Titel dieser Woche geschrieben: "Lasst die Kinder frei".

Eine andere dieser gesellschaftlichen Fragen wird überall in Deutschland und ganz besonders in den Großstädten diskutiert: Wie ernähre ich mich richtig? Was ist gesund, was tut mir gut - und was ist ethisch zu wünschen oder moralisch gerade noch zu verantworten, wenn wir an Tiere, Umwelt, Klima denken? Barbara Supp hat den radikalen Weg ausprobiert und sieben Tage lang ohne Fleisch, Käse, Leder, Wolle, Milch und Honig gelebt, ganz und gar vegan. Der Text ist sehr, sehr komisch. Auf die Idee, veganes Leben sei besseres Leben, kam ich bei der Lektüre nicht, aber das dürfte Ansichtssache sein.

Zum SPIEGEL gehört, seit 69 Jahren, natürlich auch die Weltpolitik. Welche Verantwortung tragen wir, der Westen, wenn in anderen Teilen der Welt Tausende und Zehntausende ermordet werden, wenn Staaten scheitern und auseinanderfallen, wenn Flüchtlinge aufbrechen, die nach langen Reisen dort landen, wo sie nicht mehr willkommen sind? Bei uns, im Westen.

Vor knapp zwei Wochen waren meine Kollegin Susanne Koelbl und ich in Tripolis, um den Premierminister Fayez Sarraj zu treffen. Alle Gesprächspartner in Libyen, Sarraj inklusive, sagten uns, dass der Westen Libyen im entscheidenden Moment allein gelassen habe, nicht wach und aufmerksam gewesen sei, nicht engagiert. Dieser entscheidende Moment, das war die Stunde Null nach dem Sturz Ghaddafis, 2011, als alles möglich war, vor allem der Aufbau eines demokratischen, bürgerlich-friedlichen Libyen.

Sarraj (r.), Koelbl (l.), Brinkbäumer (2. v. l.) beim Interview

Doch es gab im Westen damals schon wieder keinen Plan für die Zeit nach einer Intervention, und heute ist Libyen zerfressen von all den Milizen, vom Bürgerkrieg, vom Misstrauen, Libyen ist Heimat der Menschenschmuggler und des "Islamischen Staats" geworden, ein Land also, das uns schon deshalb viel angeht, weil nun diese zwei großen Themen, Migration und Terrorismus, dort ihr Zuhause gefunden haben.

Wieso kommt es immer wieder so? Wieso lernen die USA und Europa so wenig aus den Fehlern der Vergangenheit; und warum die miserabel geplante Intervention in Libyen, die unterlassene Hilfeleistung in Syrien? Die Fehler, die in Irak und Afghanistan gemacht wurden, hätten nun wirklich nicht wiederholt werden müssen. Mein amerikanischer Kollege Nicholas Kristof schreibt, die Anne Frank von 2016 sei ein syrisches Mädchen namens Rouwaida Hanoun, fünf Jahre alt, verwundet in Aleppo.

Im SPIEGEL-Gespräch bat Libyens Premierminister Sarraj das Parlament im Osten des Landes darum, endlich zusammenzukommen und die Einheitsregierung in Tripolis anzuerkennen. Der Text wurde auf Englisch in Libyen verbreitet, auch eine arabische Variante kursierte, und auf einmal wurde Sarraj gehört, immerhin. Das Parlament kam am vergangenen Montag zusammen. Es stimmte ab. 61 der 101 anwesenden Abgeordneten lehnten die Regierung ab. Was nun, Libyen? Sarraj will im Amt bleiben, ohne Legitimation, und er will demnächst ein neues Kabinett vorschlagen; und der Westen sieht zu und hofft, dass die Flüchtlingszahlen nicht wieder steigen werden.

Verlierer des Morgens...

...bin ich. In Deutschland wird endlich wieder Fußball gespielt, und aus biographischen Gründen bin ich Fan gleich zweier Vereine, des FC St. Pauli und des SC Preußen Münster. Wenn Sie sich die Tabellen der zweiten und der dritten Liga ansehen, wissen Sie, dass ich von einer sportlichen Sonnenfinsternis rede; und ich kenne noch nicht einmal Menschen, die mein Leiden teilen würden.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, nicht wahr? An diesem Wochenende also, in Dresden und gegen Mainz II.

Ich wünsche Ihnen eine anregende SPIEGEL-Lektüre und ein sonniges Wochenende

Ihr Klaus Brinkbäumer

