Die Lage am Samstag Liebe Leserin, lieber Leser,

kann sich jemand Deutschland ohne die Deutsche Bank vorstellen? Es fällt schwer, aber es ist denkbar geworden. Lange war sie ein Flaggschiff dieses Landes, Ausdruck deutscher Solidität, deutscher Finanz- und Wirtschaftskraft. Was die Bundesrepublik politisch nicht sein konnte, das war die Deutsche Bank ökonomisch: eine Groß- und Weltmacht. Aber das ist einigen Herren dort nicht gut bekommen, in den Neunzigerjahren wurden sie größenwahnsinnig, wollten die Bank in den Himmel wachsen lassen und ließen sie abstürzen. Die Deutsche Bank kämpft ums Überleben, und wie es dazu kommen konnte, beschreiben Ullrich Fichtner, Hauke Goos und Martin Hesse in unserer Titelgeschichte, die weit mehr ist als ein Bericht aus dem Wirtschaftsleben. Sie ist eine große Erzählung über die Gier. Ab heute am Kiosk.

Vernunft und Liebe

Vom Geld zur Liebe ist es scheinbar ein weiter Weg, aber ein paar Berührungspunkte gibt es ja doch, und die sind das Thema eines SPIEGEL-Gesprächs mit dem Paarberater Michael Mary. Er ist der Meinung, dass Paare zu wenig über Geld reden, dass sie frühzeitig, also wenn es besonders romantisch zugeht, ganz und gar unromantisch werden und die finanziellen Verhältnisse regeln sollten. Klingt vernünftig, aber Vernunft und Liebe sind auch nicht gerade Geschwister. Ein hochinteressantes Gespräch jedenfalls.

Geiseln und Giftgas

AFP Peschmerga auf dem Vormarsch auf Mossul

Im Irak hat die Schlacht um Mossul begonnen, und unser Reporter Christoph Reuter ist sofort hingefahren, war ein paar Tage an der Front und beschreibt, wie sich die Koalition gegen den IS mühsam zusammenrauft, um die Dschihadisten zu vertreiben. Reuter sammelte zudem Erkenntnisse zu der Frage, ob der IS in Mossul über Giftgas verfügt. Höchstwahrscheinlich ja. In der Großstadt leben hunderttausende Zivilisten, die als Geiseln gehalten werden. Man mag sich nicht ausmalen, welche Bilder uns von dort noch erreichen können.

Bots und AfD

Software könnte den nächsten Wahlkampf bestimmen, über sogenannte Social Bots. Das sind Programme, die sich im Netz automatisiert zu Wort melden, mit Botschaften, die so wirken, als kämen sie von echten Menschen, von echten Nutzerprofilen, zum Beispiel auf Twitter. In Wahrheit stammen sie von Parteien oder Geheimdiensten, die eine Wahl mit einer Flut von Botschaften manipulieren wollen. Unser Berliner Büro hat dazu eine beklemmende Geschichte zusammengetragen. Welche Partei wird im Bundestagswahlkampf wohl auf Bots setzen? Richtig, die AfD.

Angst und Mitleid

DPA Ein Elefant im Zirkus in München

Ich glaube, ich war so ziemlich in jedem Zirkus, der in Deutschland unterwegs war, kleine, große. Meine Kinder wollten das so. An zwei Gefühle dieser Sonntagnachmittage erinnere ich mich genau: meine Angst, mein Mitleid. Angst hatte ich davor, dass der Clown ausgerechnet mich in die Manege ziehen würde, um ein Opfer für seine Späße zu haben. Ich sah dort Väter in Unterhosen stehen und lächerliche Dinge tun. Mitleid hatte ich mit den Tieren, die im Kreis trotteten oder durch Feuerreifen sprangen. Genau das wird nun in mehr und Städten verboten. Wir haben dazu eine Geschichte im neuen Heft. Meine Frage: Wer schützt die Väter?

Gewinner des Tages

Das sind für mich Wolfgang Porsche und Hans Michel Piech, Cousins aus dem großen Familienclan der Porsches, der bislang vor allem durch Kabalen auffiel, Streit, Eifersüchteleien, Hinterhältigkeiten. Das lag am diabolischen Ferdinand Piech, lange Zeit der stärkste Mann im Clan und damit beim Volkswagen-Konzern, wo die Familie der größte Aktionär ist. Nach seinem Sturz bestimmen Ferdinands Bruder Hans Michel und Wolfgang Porsche maßgeblich über die Geschicke der Familienholding. Um zu zeigen, dass sie es anders machen wollen, dass sie fair miteinander umgehen werden, haben sich Piech und Porsche gemeinsam einem SPIEGEL-Gespräch gestellt.

