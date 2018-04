heute ist es soweit. Zwischen 11.55 Uhr und 12.15 Ortszeit. Genau 20 Minuten sieht das Protokoll für das Gespräch von Kanzlerin Merkel mit US-Präsident Trump vor. Dann gibt es noch ein Mittagessen und eine Pressekonferenz, und nach zweieinhalb Stunden ist alles vorbei. Kein Wunder, dass man sich in Berlin nicht allzu viel von dem Viertelstündchen unter vier Augen erhofft, weder im Handelsstreit noch im Atomstreit um Iran.

Trump isolieren

Die Zölle werden kommen und die Sanktionen gegen Iran, so fürchtet man im Kanzleramt. Die Europäer wollen Trump mit einem Zusatzabkommen davon abhalten, das Atomabkommen aufzugeben. Aber wie soll das gehen? Warum sollte Iran plötzlich sein Raketenprogramm aufgeben und sich aus dem Jemen zurückziehen? Und: Warum sollte Europa sich in eine Konfrontation mit Iran hineinziehen lassen? Nein, wenn Trump am 12. Mai das Abkommen aufgibt, zeigt er, dass er kein Interesse an einer gemeinsamen Politik mit Europa hat. Dann müssen die Europäer Konsequenzen ziehen, sie müssen sich mit China und Russland zusammentun, um Trump zu isolieren und das Abkommen zu erhalten.

Zu viel Symbol, zu wenig Substanz

Ich fürchte, kaum jemand außerhalb der Berliner Politik kennt Paragraf 219a des Strafgesetzbuches. Es ist der Paragraf, über den die Koalition sich gerade zerlegt. Es geht um Schwangerschaftsabbrüche, um den Unterschied zwischen Werbung und Information, und kein Mensch versteht, warum es so schwierig sein soll, Werbung zu verbieten und Information zu erlauben. Heute befasst sich der Bundesrat mit dem Thema. Aber Union und SPD haben sich total verhakt. Es ist halt ein Symbolthema: für die Frauen in der SPD, weil es den alten Kampf um den Paragraf 218 wachruft; für die Konservativen in der Union, weil sie mit dem Thema Lebensschutz beweisen wollen, dass es sie noch gibt. Irgendwie passt das ins aktuelle Bild der Politik: zu viel Symbol, zu wenig Substanz. Zu viel Gefühl, zu wenig Verstand.

AKK on tour

Was macht eigentlich Annegret Kramp-Karrenbauer? Genau, die Frau, die jetzt CDU-Generalsekretärin ist und von der es heißt, dass Merkel sie gern als ihre Nachfolgerin sähe. Einstweilen ist AKK dabei, ihre Partei kennenzulernen, bis Mitte Juli tourt sie durch Deutschland, um mit der Basis über ein neues Grundsatzprogramm zu diskutieren. Ihre "Zuhör-Tour" beginnt heute Abend in Konstanz.

Gewinner des Tages...

... sind die Koreaner. Bei all den schlechten Nachrichten, die die Welt täglich zu bieten hat, ist es doch erfreulich, dass die Präsidenten aus Nord und Süd heute zusammenkommen. In einem Monat sollen sich dann ja Kim und Trump treffen, man darf gespannt sein, ob sich da auch eine Männerfreundschaft anbahnt. Es muss ja nicht gleich mit Küsschen sein.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag und ein friedliches, vielleicht sogar langes Wochenende. Herzlich,

Ihre Christiane Hoffmann