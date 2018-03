Die Lage am Freitag

eigentlich hatten die USA ab heute hohe Strafzölle auf Stahl und Aluminium erheben wollen, aber jetzt ist der Handelskrieg erst einmal verschoben. Leider nur teilweise: Die EU und ein paar weitere Staaten bleiben vorläufig verschont, für China gelten dagegen ab heute die Strafmaßnahmen - und gestern Abend kündigte US-Präsident Donald Trump noch weitere an.

Auf Europa wird sich das in jedem Fall auswirken, und sei es nur, weil die Chinesen jetzt verstärkt auf den europäischen Markt drängen. Trump bleibt auch als Präsident der Geschäftsmann, der seine Interessen mit harten Bandagen durchdrückt. Er begreift die Welt als Handelskriegsschauplatz, er pokert und macht Druck.

Seehofer weist Merkel zurecht

Das Zerwürfnis zwischen Merkel und Seehofer wird immer tiefer. Nachdem Merkel ihn im Bundestag abkanzelt hat, weist der CSU-Chef sie nun wieder in scharfen Worten zurecht, wie Sie im neuen SPIEGEL lesen können, der heute Abend ab 18 Uhr herunterzuladen ist. Es ist der Machtkampf von zweien in ihren letzten Amtsjahren, zweien, die um ihr Vermächtnis ringen. Beide wollen und können nicht mehr zurück. Doch wie soll das gut gehen? Vier Jahre lang?

Ein Satz als Fetisch

Menschen wollen dazugehören. Zugehörigkeit, das ist fast so wichtig wie Essen und Trinken. Kaum etwas ist daher so verletzend wie die Ausgrenzung, der Satz: Du gehörst nicht dazu. Es war vielleicht nicht glücklich, dass Christian Wulff ausgerechnet dieses Verb - dazugehören - wählte, als er Deutschlands Verhältnis zum Islam beschrieb. Das Verb ist mehrdeutig, es kann eine sachliche Feststellung sein, wie in "Brasilien gehört nicht zu Nordamerika". Oder eben subjektiv einschließen oder ausgrenzen: Ihr gehört (nicht) dazu.

Wulffs Satz ist längst zum Fetisch geworden. Ob man ihn teilt oder nicht, sagt eigentlich so ungefähr alles. Das läuft bipolar, schwarz oder weiß. Übrigens findet keineswegs eine Mehrheit der Deutschen, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört, wie es die CSU gern behauptet. Eine aktuelle Umfrage sieht die Nation wieder einmal tief gespalten. Für 47 Prozent gehört er zu Deutschland, für 46 Prozent nicht.

Kanzlerin Merkel hat in ihrer Regierungserklärung das Wort "dazugehören" vermieden. Der Islam sei ein Teil von Deutschland, sagte sie. Und machte trotzdem deutlich, dass sie nichts anderes meinte als Wulff.

Let's talk about sex-ismus

Und nun mache ich ausnahmsweise einmal Werbung in eigener Sache: Seit Adam und Eva beschäftigt das Thema die Menschheit, ewig und immer wieder neu. Zwischen Frauen und Männern geht es um Liebe und Macht, Verführung und Verbot, Identität und Gerechtigkeit. Auch der SPIEGEL hat sich natürlich immer wieder mit der Geschlechterdebatte befasst: zuletzt bei #MeToo, Aufschrei, Vereinbarkeit, EqualPay. Nun haben meine Kollegin Britta Stuff und ich uns dem Thema noch einmal ganz anders genähert.

Im neuen SPIEGEL finden Sie nach dem Vorbild von Arthur Schnitzlers "Reigen" eine Serie von Gesprächen, in denen sich Menschen begegnen, paarweise, und über Sex, Sexismus, Frauenrechte und Männerprobleme sprechen. Wolfgang Kubicki flirtet mit Erotik-Modell Micaela Schäfer, eine muslimische Feministin versucht, den FDP-Politiker zum Feminismus zu bekehren - natürlich vergeblich. Ein Männercoach wirbt bei einer Rapperin um Verständnis für die Schwierigkeiten des modernen Mannes, ebenfalls vergeblich, und ein männlicher Feminist träumt von einer Welt ohne Penetration. Aber lesen Sie selbst...

Verlierer der Tages...

... ist Nicolas Sarkozy. Dass es ihm nicht an Chuzpe fehlt, hat Frankreichs Ex-Präsident, den Karikaturisten als Napoleon porträtierten, mehr als einmal bewiesen. Aber Wahlkampfhilfe von Libyens Diktator Muammar al-Gaddafi, dem Mann, der Staatsgäste gern im Wüstenzelt empfing - das ist wirklich ganz großes Kino. Was ist dagegen schon Donald Trump, der sich nur von Russlands doch eher biederem Präsidenten Wladimir Putin ins Amt helfen ließ.

