Donald Trumps Einreiseverbot für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern bringt nun auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in Bedrängnis: Zum zweiten Mal sah sie sich gestern genötigt, bei ihrer Reaktion nachzubessern. Am Samstag hatte sie zunächst gar keine Kritik geübt, am Sonntag dann durch ihren Sprecher Steffen Seibert, und am Montag schließlich persönlich.

Es ist eben nicht so leicht, die Bannerträgerin westlicher Werte zu sein, wenn man zugleich diplomatisch die deutschen Interessen wahren will. Die gute Nachricht: In den USA wächst und wächst der Widerstand gegen Trumps Dekret. Dass er so schnell so viel Sturm erntet, lässt uns wieder auf das Gute in Amerika hoffen.

Getty Images

Merkel in Schweden

Die Bundeskanzlerin reist heute nach Schweden. Das wird sicher nett, denn König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia sind große Fans von Angela Merkels Flüchtlingspolitik. Bei ihrem Besuch vergangenen Herbst in Berlin lobten sie überschwänglich die Hilfsbereitschaft der Deutschen. Schweden hat ja auch sehr viele Flüchtlinge aufgenommen. Dann haben die Schweden vor einem Jahr allerdings als erstes EU-Land wieder Grenzkontrollen eingeführt, damit nicht zu viele Flüchtlinge unkontrolliert ins Land kommen.

AFP

Unter Freunden

Außenminister Sigmar Gabriel macht heute seinen Antrittsbesuch in Brüssel. Bei Jean-Claude Juncker, dem Mann also, der bis zum Schluss versucht hatte, Martin Schulz bei der EU zu halten. Weil man sich so gut kannte, so vertraute - über Parteigrenzen hinweg. Schulz und Juncker, das Führungsduo der EU, das gemeinsam in Brüssel die Strippen zog. "Mein Freund Jean-Claude" pflegte Schulz zu sagen. Sein "Freund Sigmar" wird sich nun die Frage stellen: Ist der Freund meines Freundes mein Freund?

DPA

Sex'n War

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen ist bekanntlich entschlossen, die Bundeswehr in eine moderne, tolerante und aufgeklärte Truppe zu verwandeln. Heute veranstaltet sie deshalb unter dem Titel "Sexuelle Orientierung und Identität in der Bundeswehr" einen Workshop für sexuelle Minderheiten - mit maximaler öffentlicher Aufmerksamkeit, von der Leyen selbst wird am Mittag eine Rede halten. Offenbar besteht auch bei der heterosexuellen Mehrheit noch Aufklärungsbedarf: Wie mein Kollege Matthias Gebauer vergangene Woche enthüllte, kam es in einer Elite-Ausbildungskaserne in Baden-Württemberg regelmäßig zu sexuellen Übergriffen, Gewaltexzessen und Demütigungen.

AFP

Afrikas Wohl

Heute geht im äthiopischen Addis Abeba das Gipfeltreffen der Afrikanischen Union (AU) zu Ende. In Europa hat das eigentlich niemanden interessiert, obwohl ja jetzt alle sagen, dass Afrika so wichtig geworden ist wegen der Flüchtlinge. Die Stabilität der EU hänge von der Entwicklung Afrikas ab, hat Kanzlerin Angela Merkel vergangenes Jahr gesagt. Wow. Vor fünf Tagen hatten die Kollegen von SPIEGEL ONLINE einen Bericht aus Nigeria, wo sieben Millionen Menschen von Hunger bedroht sind, davon eine halbe Million Kinder. Ansonsten wird eigentlich kaum darüber berichtet, dass offenbar 400.000 Kinder "lebensbedrohlich unterversorgt" sind, wie Unicef schon im September gewarnt hat. Die Uno sagt, ihr fehlen die Mittel, um zu helfen. Kann das wirklich wahr sein?

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Verlierer des Tages...

... ist Bahnchef Rüdiger Grube, der gestern zurückgetreten ist. Ausgerechnet jetzt, wo es gerade mal etwas besser läuft mit der Bahn und alle sich über das WLAN im ICE freuen. (Ich war neulich in Moskau, da gibt es sogar tief unten in der Metro WLAN. Kostenlos. Seit mehr als drei Jahren.) Wie gesagt, Grubes Rücktritt kommt zur Unzeit, sein angeblich designierter Nachfolger, Ex-Kanzleramtsminister Ronald Pofalla, ist ja noch gar nicht bereit. Nein, die Sache mit der Nachfolge war vergangene Woche bei der SPD schon deutlich besser organisiert als jetzt bei der Bahn. Was die Kunst des Rücktritts angeht, kann Grube von Sigmar Gabriel noch einiges lernen. Lieber Herr Grube, wenn Sie es jetzt noch rausreißen wollen, hilft nur eins: Gehen Sie zum "Stern", der macht echt klasse Rücktrittsinterviews!

Einen schönen Tag wünscht Ihnen,

Ihre Christiane Hoffmann