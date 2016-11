Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Lage am Donnerstag

heute empfängt Barack Obama den designierten Präsidenten Donald Trump im Weißen Haus. Er werde alles für einen erfolgreichen Übergang tun, kündigte Obama gestern an. Es war der Tag des Abklingens, der gemäßigten, sogar versöhnlichen Reden, wie sie üblich sind, wenn eine Schlacht entschieden ist.

Der neue, leisere Tonfall ließ bei manchen Kommentatoren die Hoffnung aufkommen, dass alles vielleicht doch nicht so schlimm werden wird. Dass ein Präsident Trump ein anderer sein könnte als der Wahlkämpfer Trump. Dass vielleicht alles nicht so gemeint war, jetzt, da Trump nicht schon am ersten Tag dazu ansetzte, seine Rivalin Clinton hinter Gitter zu bringen.

Ich fürchte, das könnte eine Illusion sein. Trumps Aggressivität, seine Unbeherrschtheit, seine Selbstbezogenheit und der Wille, alle Regeln zu brechen, waren ja nicht nur eine besonders perfide Wahlkampftaktik. Warum sollte er im Weißen Haus ein anderer werden? Gerade wir Deutsche wissen, dass die Ankündigungen eines Mannes, der auf Ressentiments setzt, um an die Macht zu gelangen, sehr ernst gemeint sein können.

Merkel und Steinmeier auf unterschiedlichem Kurs

In Berlin haben die Koalitionspartner erkennbar unterschiedlich auf Trumps Wahlsieg reagiert. Die Kanzlerin hielt eine kleine Moralpredigt über gemeinsame Werte, blieb aber ansonsten verhalten, wie es ihre Art ist. Sie bot dem Mann, der sie als "geisteskrank" und ihre Flüchtlingspolitik als "irrsinnig" bezeichnet hatte, "enge Zusammenarbeit" an. Die Kanzlerin weiß, dass sie mit Trump auskommen muss, durch ihre Jahre mit Putin und Erdogan hat sie zudem Erfahrung mit Typen seines Schlags.

Außenminister Steinmeier schlug einen deutlich anderen Tonfall an, er vermied es demonstrativ, Trump zu seinem Sieg zu gratulieren. "Nichts wird einfacher, vieles wird schwieriger", lautete sein Kommentar zur US-Wahl. Offenbar wollen die Sozialdemokraten zu dem amerikanischen "Hassprediger" (Steinmeier) klarer auf Distanz gehen als die Kanzlerin.

Militärische Zusammenarbeit mit Erdogan

Heute entscheidet der Bundestag über die Verlängerung und Ausweitung des Bundeswehreinsatzes auf dem türkischen Luftwaffenstützpunkt Incirlik. Von dort aus beteiligt sich die Bundeswehr am internationalen Einsatz gegen den "Islamischen Staat". Obwohl die Repression gegen Oppositionelle, Journalisten und Kurden in der Türkei immer weiter zunimmt, setzt Berlin damit weiter auf militärische Zusammenarbeit mit Erdogan. Auch die SPD willigte ein, setzte aber ein Zusatzprotokoll durch, mit dem sich die Regierung verpflichtet, zumindest aktiv nach alternativen Standorten für den Einsatz zu suchen. Die Botschaft an Erdogan lautet trotzdem: Wir brauchen dich, du kannst dir alles erlauben.

Gedenken an den Reformator

Mit einem ökumenischen Gottesdienst wird heute in Eisenach offiziell das Reformationsjubiläum "Luther 2017" eröffnet. Am Abend folgt ein Festakt der Thüringer Landesregierung auf der Wartburg. Auch das Lutherjahr bekommt jetzt eine besondere Bedeutung: Deutschland gedenkt der Reformation, des Schlüsselereignisses der Neuzeit, die den aufgeklärten, emanzipierten Menschen in den Mittelpunkt stellte. Die amerikanische Demokratie galt uns bisher als die Verwirklichung der Aufklärung, ein Staat, der auf Verständigung und Toleranz beruht. Man kann nur hoffen, dass diese Epoche gestern nicht zu Ende gegangen ist.

Gewinnerin der Tages...

... ist für mich Hillary Clinton. Kein Scherz. Ihre Ansprache, die sie gestern als unterlegene Kandidatin hielt, hat mich berührt und beeindruckt. Denn sie hatte genau das, was Clinton in 18 Monaten Wahlkampf vermissen ließ: ehrliche Emotionen. Clinton sprach über ihren Schmerz: "Es tut weh, und das wird lange so bleiben." Und sie entschuldigte sich bei ihren Anhängern für die Niederlage. "Es tut mir leid, dass wir diese Wahl nicht gewonnen haben." Clinton zeigte Gefühle, sie kämpfte mit den Tränen, aber sie weinte nicht. Es war eine Niederlage in Würde.

Mit herzlichem Gruß,

Ihre Christiane Hoffmann