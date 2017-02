heute ist Tag 26 von Donald Trumps Präsidentschaft. Er fühlt sich mindestens an wie Tag 260. Nach dem Rücktritt des nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn wegen dessen heimlicher Kontakte zu Russland befindet sich die neue Regierung in einer schweren Krise. Das ganze undurchsichtige Verhältnis der Trump-Regierung zu Moskau steht auf dem Prüfstand. Ungeklärt ist, was Flynn dem russischen Botschafter versprach und was Trump zu welchem Zeitpunkt wusste - der Präsident war offenbar seit Wochen im Bilde. Die bisherigen Erklärungen des Weißen Hauses sind wenig glaubwürdig, weitere Leaks sind zu erwarten.

Was für ein Chaos. Nun verlangen Demokraten, aber auch manche Republikaner, eine unabhängige Untersuchung. Trump steht kurz nach Amtsantritt bereits geschwächt da - obwohl er bisher nur Krisen meistern muss, die er und sein Team selbst verursacht haben. Interessant sind die möglichen Folgen für Trumps Außenpolitik. Flynn stand wie kaum ein zweiter für eine Annäherung an Russland. Nun forderte der Sprecher des Weißen Hauses von Putin in ungewohnter Härte die Rückgabe der Krim - in Moskau ist die anfängliche Euphorie über Trump jedenfalls schon abgeklungen.

Netanyahu in Washington

Eine willkommene Ablenkung für Donald Trump ist wohl der heutige Besuch des israelischen Premierministers Benjamin Netanyahu. Der Israeli erhofft sich nach den schwierigen Jahren mit Barack Obama Unterstützung von Trump. Die beiden Männer möchten sich der Welt gerne als enge Vertraute präsentieren. Netanyahu braucht den US-Präsidenten auch deshalb, weil er sich innenpolitisch in einer heiklen Lage befindet, schreibt Korrespondentin Nicola Abé. Trump hat mehrfach versprochen, den Nahostkonflikt zu lösen, seine genauen Absichten sind aber unklar. Wird er dem israelischen Siedlungsbau Grenzen setzen? Wird er wie im Wahlkampf versprochen die US-Botschaft nach Jerusalem verlegen?

Treffen der Nato-Verteidigungsminister

Die Woche steht im Zeichen des transatlantischen Verhältnisses: Am Freitag wird in München die Sicherheitskonferenz eröffnet, heute und morgen treffen sich in Brüssel die Nato-Verteidigungsminister - unter ihnen auch der Amerikaner James Mattis. Es wird viel zu reden geben. Donald Trump hat die Nato in ihrer jetzigen Form "obsolet" genannt, will sie stärker auf Terrorismusbekämpfung ausrichten und kritisiert, dass die meisten Nato-Mitglieder zu wenig für Verteidigung ausgeben. Laut einem Bericht des Instituts für Strategische Studien haben 2016 nur drei der 28 Mitgliedsstaaten wie vereinbart mindestens zwei Prozent ihrer Wirtschaftsleistung für das Militär aufgewendet: die USA, Griechenland und Estland. Deutschland liegt bei nur 1,19 Prozent.

Was will Peugeot mit Opel?

Der französische PSA-Konzern will von General Motors womöglich die deutsche Tochter Opel kaufen. Aber warum eigentlich? Die Autobauer arbeiten zwar seit Jahren eng zusammen, doch so richtig lässt sich nicht erklären, welches strategische Ziel die Franzosen mit einem Kauf verfolgen würden, analysiert mein Kollege Michael Kröger. Es wäre sinnvoller, Geld in Zukunftstechnologien wie Elektromobile oder selbstfahrende Autos zu investieren - oder gleich eine Fusion von PSA und General Motors anzustreben.

Herr Pofalla wird Mensch

Kann sich ein deutscher Spitzenpolitiker neu erfinden, wenn er die Politik verlässt? Wie geht er um mit dem Verlust der Macht? Was gewinnt er? Was verliert er? Mein Kollege Alexander Osang hat Ronald Pofalla begleitet, der einst Angela Merkels Kanzleramtsminister war, nun Spitzenmanager der Deutschen Bahn ist, gerne Bahn-Chef werden möchte und endlich als Mensch wahrgenommen werden will. Das Porträt verrät sehr viel mehr über Pofalla als ihm lieb sein kann - den Text aus dem aktuellen SPIEGEL möchte ich ihnen heute Morgen besonders ans Herz legen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist Kim Jong Nam, der ältere Halbbruder des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un. Er wurde am Flughafen von Kuala Lumpur wohl von zwei Agentinnen ermordet. Kim Jong Nam galt einst als Kronprinz seines Vaters Kim Jong Il, fiel aber in Ungnade, als er mit einem gefälschten Pass in Japan einreisen wollte, um Disneyland Tokio zu besuchen. Seither lebte er im Exil in China. Die Führung in Peking soll in ihm stets einen möglichen Ersatz für seinen schwierigen Halbbruder gesehen haben - doch falls das der Plan war, wurde er nun vereitelt.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr