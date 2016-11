Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

Amerika hat gewählt, und es ist eingetreten, was viele bis zum Schluss für undenkbar gehalten hatten: Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten heißt Donald Trump. Die größte und älteste Demokratie der Welt hat einen Rassisten und Chauvinisten zum mächtigsten Mann der Welt gewählt. Amerika hat sich nicht für Vernunft und Anstand entschieden, sondern für Schamlosigkeit und Lüge. Der Wunsch nach Veränderung, der Hass auf das politische Establishment in Washington waren so groß, dass die Amerikaner lieber einen unberechenbaren Hetzer im Weißen Haus wollten als eine Frau, die dieses Establishment repräsentiert.

Die Folgen für Amerika und die Welt sind nicht abzusehen, der Schaden für die Glaubwürdigkeit des Westens und seiner Werte könnte immens sein. Wir Deutschen wissen nur zu gut um diese Schwäche der Demokratie: Sie kann auch diejenigen an die Macht bringen, die Demokratie verachten und die Werte nicht teilen, die ihr zugrunde liegen.

Trump wird über eine viel größere Machtfülle verfügen als Obama, weil die Republikaner auch im Repräsentantenhaus ihre Mehrheit verteidigen konnten. Er kann also durchregieren.

Trumps Sieg hatte sich in den frühen Morgenstunden abgezeichnet, nachdem er die ersten Swing States für sich gewinnen konnte. Als gegen 5 Uhr deutscher Zeit Ohio und Florida an Trump fielen, hatte Clinton kaum noch eine Chance.

Vor allem der Sieg in Florida kam überraschend. Dort hatten sich viele Latinos in diesem Jahr als Wähler registrieren lassen, trotzdem ging der wichtige Swing State mit zwei Prozentpunkten Vorsprung an Trump. Offenbar gingen eben auch die weißen Wähler, auf die Trump zählte, zur Wahl. Wichtig waren auch die Staaten des sogenannten Rust Belt mit ihrem hohen Anteil an Wählern der weißen Arbeiterklasse wie Ohio, wo vor vier Jahren noch die Demokraten gesiegt hatten. Jetzt gewann Trump Ohio mit einem Vorsprung von zehn (!) Prozentpunkten.

Die Kollegen von SPIEGEL ONLINE halten Sie den ganzen Tag auf dem Laufenden über die Entwicklung in den USA, die Reaktionen weltweit, die Entwicklung an den Börsen und vieles mehr. Es gibt den Liveticker, Nachrichten, Analysen und Kommentare.

AP

Fassungslos in Berlin

Als eine Stunde nach Mitternacht die ersten Ergebnisse über die Großbildschirme der Wahlpartys in Berlin liefen, war die Stimmung noch optimistisch. Wie beim Brexit-Votum wollten bis zum Schluss die wenigsten glauben, dass das Undenkbare eintreten würde. In der deutschen Hauptstadt gab es zwei große Feiern. CNN, n-tv und "Stern" hatten in die Bertelsmann Residenz Unter den Linden geladen, das Aspen Institut in die Baden-Württembergischen Landesvertretung am Tiergarten. Hier ging es etwas Hochkarätiger zu, zeitweise waren drei Minister dabei, einschließlich Vizekanzler.

DPA

Sieg des Kreml

In Europa wird das Ergebnis Entsetzen auslösen. Kanzlerin Merkel hatte nicht die Nacht über wach bleiben und die Wahl verfolgen wollen. Es hieß, sie wolle sich möglicherweise am frühen Morgen wecken lassen. Das dürfte wohl geschehen sein, als sich Trumps Triumph abzeichnete. Im Moskauer Kreml könnte dagegen Krimsekt geflossen sein, Russland hatte versucht, auf den amerikanischen Wahlkampf Einfluss zu nehmen, um die Chance zu erhöhen, dass der bekennende Putin-Verehrer Trump ins Weiße Haus einzieht. Sein Sieg ist auch ein Sieg des Kreml.

AFP

Verlierer des Tages...

... sind die Frauen. Die amerikanische Wahl hätte ein Triumph der Gleichberechtigung werden sollen, eine Frau im Weißen Haus war überfällig. Nun zieht stattdessen ein Frauenverächter ein. Die amerikanische Wahl hatte eine Absage an ein Auslaufmodell von Mann werden sollen, wie Trump es verkörpert, stattdessen wird Amerika nun von einem Chauvinisten und Grabscher regiert. Obwohl der Anteil von Frauen, die zur Wahl gingen, offenbar deutlich zugenommen hat, hat die Sache der Frauen nicht nur keinen Fortschritt erzielt - sie hat einen Rückschlag erlitten.

Einen guten Tag mag ich Ihnen heute Morgen an dieser Stelle nicht wünschen. Seien Sie tapfer!

Herzlich,

Ihre Christiane Hoffmann