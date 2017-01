seit ein paar Stunden ist Donald Trump Präsident der USA. Vor genau einem Jahr haben wir hier im SPIEGEL unsere erste Titelgeschichte zu Trump gemacht, und ich erinnere mich noch an die Titelbildentwürfe, die wir damals zur Auswahl hatten. Unsere Grafiker hatten unter anderem Karikaturen von Trump vorbereitet, sie haben mit seiner merkwürdigen Frisur gespielt, es waren gute, lustige Entwürfe. Aber schließlich haben wir uns für ein Bild entschieden, auf dem Trump entschlossen aussah, wie ein möglicher Präsident. Hinter ihm brannte die amerikanische Flagge. Es war genug über Trump gespottet worden, wir wollten zeigen, dass die Lage nun ernst geworden ist - denn es stimmt ja nicht, dass die Medien den Wahlkampf so völlig falsch eingeschätzt hätten, wie nach dem Ergebnis im November oft behauptet wurde. Eine unserer Titelgeschichten im September hieß zum Beispiel: "Fünf Minuten vor Trump".

Eine neue Weltunordnung



Nun hat er das Amt, das er niemals hätte haben dürfen, er wird damit nicht nur Amerika, sondern die ganze Welt verändern. Wie wird sie aussehen, die neue Weltordnung? Das ist das Thema unserer Titelgeschichte im aktuellen Heft - eigentlich ist es ein Titelpaket, das wir da geschnürt haben, denn die ganze Welt ist ja mit einem Text kaum zu fassen. Es braucht unterschiedliche Perspektiven, mal den Blick aus der Distanz, mal aus der Nähe.

DPA US-Präsident Trump

Das eigentliche Titelstück beschreibt, wie sich Deutschland und Europa auf Trump einstellen - die EU wird sich neu erfinden müssen, um überhaupt weiter existieren zu können. In einem Interview äußert die US-Historikerin Anne Applebaum die Sorge, dass Putin die Gelegenheit ergreifen werde, um Teile von Osteuropa russisch zu besetzen. Zwei unserer Reporter haben die letzten Arbeitstage im Weißen Haus beobachtet, sie erzählen, wie Obama-Berater die verbleibenden Stunden verzweifelt nutzten, um ihr politisches Erbe zu schützen. Der Stanford-Ökonom Nicholas Bloom erläutert, warum die Märkte zunächst positiv auf die Wahl Trumps reagierten, er sagt aber, dass niemand sich über die Politik des geliehenen Geldes täuschen solle: "Am Ende muss immer jemand für diese Ausgaben bezahlen." Unser US-Korrespondent Holger Stark schaut auf seine vergangenen vier Jahre im Land zurück und beschreibt die radikale Veränderung Amerikas. Unser China-Korrespondent Bernhard Zand wiederum porträtiert Chinas Staatschef als Gegenspieler Trumps. Und im Kulturteil ist zu lesen, wie die rechte Pop-Kultur Anhänger für Trump rekrutiert.

Im Video: Holger Stark - "Was ich am meisten vermissen werde"

Video DER SPIEGEL

Lohn ohne Lohn

Politik braucht Erfolge, woran aber misst sich Erfolg in einer liberalen Demokratie? Es kann Erfolge geben, die kaum messbar sind, so klein wirken sie, faktisch aber sind sie riesengroß, weil Schlimmstes durch sie verhindert worden ist. Nehmen wir den Bundeswehreinsatz in Mali. Mein Kollege Konstantin von Hammerstein hat den Einsatz beobachtet, in einer Reportage beschreibt er ihn als teuer, gefährlich, langwierig. Die internationale Militärintervention wird das Land nicht befrieden, kein Politiker wird sich je ernsthaft mit ihr schmücken können, und doch hat sie verhindert, dass das Land ins komplette Chaos stürzt. In einem Heft, in dem wir uns viel mit den politischen Plänen Trumps befassen - einem Mann, der Erfolg am großen Lohn für sich, für die Seinen und sein Land misst - soll dies als Gruß nach Washington verstanden werden: Politik ohne Lohn kann sich lohnen.

REUTERS Bundeswehr in Mali

Gewinnerin des Tages...

...ist die Künstlerin Sabine Moritz. Jeder, der sich ein bisschen mit Malerei auskennt, weiß, dass es sie gibt, aber eine Unbekannte ist sie trotzdem. Sie ist die Ehefrau des weltberühmten Malers Gerhard Richter, sie war seine Schülerin an der Düsseldorfer Kunstakademie, sie ist 37 Jahre jünger als er - all die Klischees, die sich aus diesen biografischen Daten ergeben, schienen in der Kunstwelt den Rückschluss nahezulegen, dass man sich mit ihrem Werk kaum würde befassen müssen. Meine Kollegin Ulrike Knöfel aber hat es im neuen Heft getan und porträtiert Sabine Moritz als herausragende Künstlerin: "Ihre Bilder sind still und beängstigend wie ein Thriller kurz vor einer unfassbaren Tat."

