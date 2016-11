Die Lage am Samstag Liebe Leserin, lieber Leser,

ich hoffe, Sie sind gut aufgewacht. Mit dem Aufwachen ist es ja neuerdings so eine Sache. Wie war das noch am Morgen des 24. Juni? Brexit. Und am Morgen des 9. November? Na ja, Sie wissen schon. Vielleicht sollte man gar nicht erst einschlafen. Das Risiko, dass ein paar Stunden später die Welt, wie wir sie kennen, zerbrochen sein könnte, ist einfach zu groß. Oder sollte man sicherheitshalber nur noch schlafen? Nein. Das wäre falsch, ganz falsch. Es haben an zu vielen Stellen zu viele Leute viel zu viel verschlafen, sonst würde Donald Trump jetzt nicht ins Weiße Haus einziehen.

Das Morning Briefing, das Sie am Samstag lesen, unterscheidet sich ja von denen, die Sie unter der Woche bekommen. Am Samstag möchten wir Ihnen erzählen, was im neuen SPIEGEL-Heft zu lesen ist, manchmal auch, wie es zustande gekommen ist, wie es in unserer Werkstatt so zugeht. Sie ahnen, dass das Heft, das wir am vergangenen Montag und Dienstag noch geplant haben, sich deutlich unterschieden hätte von dem, das Sie nun tatsächlich zu lesen bekommen.

AFP Donald Trump mit Mitch McConnell im Kapitol in Washington, D.C.

An diesem denkwürdigen Mittwoch des 9. November trafen wir uns zu unserer morgendlichen Planungskonferenz. Es war voll in dem Raum, viele Kollegen waren blass, sie waren die ganze Nacht nicht von den Fernsehern und Nachrichtenseiten losgekommen. Wir haben beschlossen, im neuen Heft so viel wie möglich zu Trump zu machen. Und in den Artikeln, die ich dann in den nächsten Stunden zu lesen bekam, zog sich ein Motiv durch, meist nur im Untergrund, hier und da ausformuliert: Dass es jetzt gilt - da die Meinungsforscher so versagt haben und das Unfassbare dann doch wahr geworden ist - ganz besonders wach zu sein.

Zwölf unserer Reporter sind am Mittwoch und Donnerstag losgezogen, um sich in Deutschland auf die Suche nach dem wütenden weißen Mann zu begeben, der sich darüber freut, dass Trump die Wahl gewonnen hat. Was meine Kollegen zu hören bekamen vom wütenden, weißen Mann, das war oft nicht schön, aber erhellend: "Trump hat denen allen mal 'Arschlecken' gesagt. Allen da oben. Der Lügenpresse, den Politikern, allen. War nötig."

REUTERS Trump-Unterstützer und Demonstranten bei einer Veranstaltung in Chicago

Sieben unserer Reporter waren um den Wahltag herum in den USA unterwegs, mit Trump-Anhängern und mit Clinton-Fans. Sie protokollieren, wie groß das Staunen über das Ergebnis auf beiden Seiten war.

Kollegen holten in Brüssel und Berlin, in Washington und Paris, in Peking und Moskau Reaktionen der Politik ein (sehen Sie hier das Video). Und das Wirtschaftsressort legt eine große Analyse über die Zukunft der Globalisierung vor - Trump hat sich ja bisher als Freund der Abschottung gezeigt. Sie beschreiben auch, wie fatal sich dieser Wahlsieg aller Wahrscheinlichkeit nach gerade auf die deutsche Exportwirtschaft auswirken wird.

Video DER SPIEGEL

Wir haben mit einem Journalisten der "Washington Post" gesprochen und ihn befragt, ob Amerikas Medien Trump zu lange unterschätzt hätten. Und den Kulturteil haben wir für Essays über Trump freigeräumt. Wir blicken dort aus psychoanalytischer Sicht auf Trump und Clinton, betrachten die Pervertierung der Popkultur durch Trump, berichten darüber, wie der Philosoph Slavoj Zizek, der Trump herbeigewünscht hat, sich nun in New York dafür verteidigen musste. Und wir fragen uns, warum so viele Frauen Trump wählten und was das über den Zustand des Feminismus aussagt.

AFP Trump-Unterstützerin in der Wahlnacht in New York

Wir haben uns aber nicht nur mit Trump beschäftigt. Natürlich mussten aktuelle Texte ins Heft, die nichts mit der Wahl in Amerika zu tun haben: Recherchen etwa zum Abgasskandal, zum Amoklauf in München, zum besorgniserregenden Zustand der Türkei (zum Video gelangen Sie hier).

Video DER SPIEGEL / EMIN OZMEN / LEJOURNAL

Und ein paar Stücke, die nicht aktuell sind, haben wir ebenfalls ins Heft genommen. Wenn Sie zum Beispiel den Serienteil über Luther lesen, werden Sie sehen, dass auch während der Reformation unter völlig anderen Vorzeichen, mit ganz anderen Intentionen und Folgen eine Welt zusammengebrochen ist. Und doch ging es weiter.

Die Erleichterung darüber, dass ein neuer Tag immer auch Gutes und Altbekanntes bringt, hat der amerikanische Schriftsteller Louis Begley einem Kollegen gegenüber zum Ausdruck gebracht. Der Kollege fragte ihn, wie er in New York die Wahlnacht überstanden habe. Die Antwort: "Ich habe mich mit viel Wodka betäubt. Das hat geholfen. Und als ich am nächsten Morgen mit dem Hund rausgegangen bin, sah ich die Kinder zur Schule gehen, sah andere Männer ihre Hunde ausführen, sah die saubere Straße, die ganze frische Welt, es regnete leicht und ich sagte mir, vorerst geht das Leben weiter."

Liebe Leserin, lieber Leser, lassen Sie uns zuversichtlich sein. Und wach.

