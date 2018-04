in dieser Woche ist Europa in den USA zu Besuch. Heute beginnt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron eine dreitägige Visite in Washington, ein Staatsbesuch, der erste überhaupt, den Donald Trump gewährt. Seit ihrer ersten Begegnung, die mit dem berühmten Armdrücken begann, hat Macron es verstanden, zu Trump eine Beziehung aufzubauen wie kein anderer westlicher Staatschef. Trump nennt ihn nun einen "Freund", und diese Freundschaft werden Donald und Emmanuel nun zelebrieren - mit einem privaten Abendessen mit Brigitte und Melania, Macron wird vor dem Kongress sprechen, das volle Programm eben.

Man kann sich kaum vorstellen, dass Europas aufstrebender Hoffnungsträger ein besonderer Fan von Donald Trump sein sollte. Er dürfte einfach erkannt haben, dass es nicht schaden kann, den mächtigsten Mann der Welt zum Freund zu haben. Die deutsche Kanzlerin hat Macron da ziemlich viel Raum gelassen, wie überhaupt die deutsche Außenpolitik eher auf Sparflamme läuft, was der SPIEGEL in seiner neuesten Titelgeschichte beschreibt.

Ende der Woche wird dann nämlich auch Merkel in Washington erwartet: für einen kurzen Arbeitsbesuch.

Worüber Merkel und Macron mit dem US-Präsidenten sprechen werden: über den Handelsstreit und das Atomabkommen mit Iran. Trump muss bis zum 12. Mai darüber entscheiden, ob die Iran-Sanktionen weiter ausgesetzt bleiben - und das Abkommen überlebt. Wenn nicht, ist zu befürchten, dass Iran so schnell wie möglich versuchen wird, Atommacht zu werden. Hoffen wir also, dass Macron seinen guten Draht zu Trump nicht nur für französische Handelsinteressen einsetzt, sondern auch für das Iran-Abkommen. Sollte es ihm da gelingen, Trump von einer Dummheit abzuhalten, dann wäre die Freundschaft wirklich etwas wert.

Während sich also Macron auf den Weg nach Washington macht, beginnt Kanzlerin Merkel ihr Wochenprogramm heute mit einem Gang über die Hannover Messe - in Begleitung des mexikanischen Präsidenten Peña Nieto. Mexiko ist Partnerstaat der weltgrößten Industriemesse, und das ist, wenn man so will, in Zeiten von Trump dann auch schon wieder von außenpolitischer Symbolik.

Das fängt ja gut an: Andrea Nahles ist nun offiziell SPD-Chefin, aber sie holte das zweitschlechteste Ergebnis in der jüngeren Geschichte der Partei, nur zwei Drittel der Genossen stehen hinter ihr. Kann sein, dass das mit der Person Nahles zu tun hat, noch mehr aber mit der Partei SPD, ihrer Zerrissenheit, der Kluft zwischen Basis und Funktionären, die sich einfach nicht schließt. So ist das mit der SPD: Die einen sehen eine notorisch zerstrittene Partei, die einen Vorsitzenden nach dem anderen demontiert; die anderen eine lobenswerte innerparteiliche Demokratie. Ich würde sagen: Was Nahles angeht, ist das noch nicht entschieden. Lesen Sie auf jeden Fall das Porträt, das mein Kollege Veit Medick über die erste Frau an der Spitze der Sozialdemokraten und ihr Ringen zwischen Anpassung und Authentizität geschrieben hat, Sie finden es hier.

... ist der ehemalige Serbenführer Radovan Karadzic. Vor zwei Jahren endete sein Verfahren vor dem Uno-Kriegsverbrechertribunal in Den Haag mit dem Urteil: 40 Jahre Gefängnis, unter anderem wegen des Massakers an 8000 bosnischen Muslimen in Srebrenica. Karadzic legte Berufung ein, ebenso die Anklage, die für den 73-Jährigen lebenslang gefordert hatte. Heute beginnen die Anhörungen im Berufungsverfahren, und man kann sich wirklich nicht vorstellen, dass das Urteil am Ende milder ausfallen wird. Aber vielleicht geht es Karadzic ja auch gar nicht darum, sondern um die Aufmerksamkeit, die er immer wieder bekommt.

Mich beschäftigt, wie wenige Kriegsverbrecher vor Gericht kommen, wie wenig wir auf dem Weg zu einer internationalen Verfolgung von Massenmördern erreicht haben. War das nicht auch eine der Hoffnungen nach dem Ende des Kalten Krieges, die sich dann als Illusion erwies? Dass Kriegsverbrecher international verfolgt und vor Gericht gebracht würden? Am Ende machten die wichtigsten Staaten nicht mit: die USA, China, Russland. Und Karadzic blieb einer der wenigen Kriegsverbrecher, die verurteilt wurden.

