Die Lage am Mittwoch

es ist inzwischen acht Jahre her, dass Kanzlerin Angela Merkel ihre Rede vor dem US-Kongress gehalten hat, als erste deutsche Regierungschefin vor beiden Kammern in Washington. Damals hieß der US-Präsident Barack Obama, und die transatlantische Welt war noch in Ordnung.

Heute spricht am selben Ort Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Merkel hatte den Amerikanern für ihre historische Rolle im Kampf für die Freiheit gedankt, speziell aus der Perspektive der Ostdeutschen. Macron wird den gemeinsamen Einsatz von Frankreich und den USA für westliche Werte beschwören, wie er das schon gestern getan hat, den alten, bedrohten Westen.

Entente Cordiale

AFP

Das waren irritierende Bilder dieser beiden gestern, wie sie ihre Männerfreundschaft geradezu körperlich auslebten: das endlose Händedrücken, Schulterklopfen, Antatschten. Wie Trump minutenlang an Macrons Kragen herumnestelte, wie er ihn am Händchen hinter sich herzog durch den Rosengarten. Was war da die Rolle des Europäers? Befremdlich.

Und was heißt diese neue amerikanisch-französische Entente cordiale für Deutschland? Empfindsame Gemüter könnten in Macrons Gastgeschenk für den US-Präsidenten einen Affront sehen. Der Franzose schenkte Trump eine Eiche von den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs, wo US-Marines einst kämpften, Seite an Seite mit Franzosen - gegen die Deutschen.

Merkel als Rollenmodell

DPA

Morgen ist Girls'Day, der bekanntlich Mädchen ermuntern soll, die gutbezahlten sogenannten Männerberufe zu ergreifen. Kanzlerin Merkel wird dafür heute schon Teilnehmerinnen im Kanzleramt begrüßen, sie ist ja ein doppeltes Rollenmodell, was das Vordringen in Männerdomänen angeht, sowohl als Physikerin als auch als Kanzlerin. In ihrem wöchentlichen Video-Podcast hat sie schon wissen lassen, dass sie "mit großer Freude" Physik studiert habe. Morgen ist auch Boys'Day, der bekanntlich Jungen ermuntern soll, sich auch für die schlechtbezahlten sogenannten Frauenberufe zu interessieren. Daran wird Familienministerin Giffey teilnehmen, nachdem sie vorher schon den Girls'Day besucht hat. Soviel zum Thema Gleichberechtigung.

Gewinner des Tages...

REUTERS

... ist, nun ja, Jesus Christus. Schließlich hat er, wie wir seit gestern wissen, mit Markus Söder den treuesten Diener auf Erden, den er sich wünschen kann. Söders Kabinett hat nämlich beschlossen, Bayern wieder zu christianisieren. Als erster Schritt werden in allen Behörden des Freistaats Kreuze aufgehängt. Wer also geglaubt hatte, dass auch in Bayern die Säkularisierung unaufhaltsam voranschreitet, der hat sich geirrt. Wenn erst in jedem Einwohnermeldeamt ein Kreuz hängt, werden sicher auch bald die Kirchen wieder voll sein. Und Söder ist ein Platz im Himmel sicher.

