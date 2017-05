heute treffen sich der US-amerikanische Präsident und sein türkischer Kollege in Washington. Vor einem Jahr wäre das eine Begegnung gewesen, die keine größere Beachtung gefunden hätte. Nun ist es eine Begegnung von zwei Männern, die sich in Demokratien wie Autokraten aufführen. Recep Tayyip Erdogan ist da schon weiter als Donald Trump.

Dazu passt eine Veranstaltung, die heute in Berlin stattfindet. Bundestagspräsident Nobert Lammert referiert zum Thema: "Trump, Erdogan, AfD - Wie steht es um die Demokratie in Deutschland und Europa?" Da stimmen allerdings die Proportionen nicht. Die AfD ist derzeit nur Rechtspopulismus im Westentaschenformat.

Bilderreigen

Reden wir einmal über Bilder von Politikern und vergleichen dabei SPD und CDU im Hinblick auf deren Laune und Wahlchancen. Ich war etwas überrascht, als ich die Fotos von Emmanuel Macron und Angela Merkel sah, zum Beispiel das von der Begrüßung gestern in Berlin. Da tanzen doch zwei, ganz vergnügt und innig. Auf einem anderen Foto sah ich zwei Verliebte, so zuckersüß haben sich die beiden angeschaut. Beste Laune, reines Glück.

Zur SPD fallen mir die Bilder vom Wahlabend am Sonntag ein. Martin Schulz versucht, die Fassung zu bewahren, aber hinter ihm steht sein Vize Ralf Stegner und schaut so verdrossen drein, dass man ihm die Telefonnummer einer psychologischen Krisenhilfe zustecken möchte. Das mag jetzt banal sein, aber solange nicht geklärt ist, wie die SPD mit Schulz so schnell aufsteigen und abstürzen konnte, sollte man an alles denken, auch an bessere Bilder. Merkel hingegen muss sich keine Sorgen machen.

Anführerkult

Sebastian Kurz wird nicht nur der neue Vorsitzende der ÖVP, er wird auch deren Herrscher. Der österreichische Außenminister verwandelt eine klassische Partei in eine Bewegung, die allein auf ihn zugeschnitten ist. Superpersonalisierung ist der heißeste Trend der Politik. Emmanuel Macron wurde ohne klassische Partei französischer Präsident, Donald Trump hat es in den USA mehr gegen die Republikaner als mit ihnen geschafft. Ein böses Wort verkneifen wir uns hier. Nennen wir es Anführerkult. Dann passt es auf unsere Zeit, und ein Hauch von Gefahr schwingt mit. Demokratie, das sind die Vielen. Man sollte nicht zu sehr auf den Einen setzen. Wenn es der Falsche ist, steht alles auf dem Spiel. So wie in den USA.

Verlierer des Tages...

... ist Viktor Orbán, der Ministerpräsident von Ungarn, denn der muss sich nun mit Horst Mahler herumschlagen, der in Ungarn Zuflucht sucht, in der nicht ganz abwegigen Hoffnung, dort auf Verständnis für seine kruden Ideen zu stoßen. Mahler war einmal ein linksextremistischer Terrorist, der den sehr weiten oder sehr kurzen Weg zum Rechtsextremismus durchmaß, je nachdem, ob man das politische Spektrum als Kreis oder als Linie versteht (ich neige zum Kreis). Ich habe Mahler einmal besucht, als er noch in Kleinmachnow lebte, in einem biederen Häuschen in einer Siedlung solcher Häuschen. Er empfing mich auf Socken. Nun muss sich Orban mit Mahlers Sockenhaftigkeit auseinandersetzen, und das hat er nicht besser verdient.

