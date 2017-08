Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

während das politische Amerika noch diskutiert, was der Abschied des Chefstrategen Stephen Bannon aus dem Weißen Haus für die US-Politik bedeutet, versucht Präsident Donald Trump die neue Woche mit einem neuen Thema zu beginnen. Er will heute den großen Staatsmann geben und in einer Rede an die Nation über die künftige US-Strategie in Afghanistan sprechen.

Bekannt ist bislang nur, dass er wohl eine Truppenaufstockung in Afghanistan verkünden will, alles andere ist unklar. Für Trump wäre ein solcher Schritt ein Richtungswechsel: Im Wahlkampf hatte er sich stets kritisch über den Einsatz am Hindukusch geäußert und US-Truppenentsendungen in ferne Länder grundsätzlich in Frage gestellt.

Erdogan hilft Gabriel und Merkel

AP

Er fordert türkischstämmige Wähler in Deutschland dazu auf, bei der Bundestagswahl nicht für SPD, CDU und Grüne zu stimmen, er attackiert Außenminister Sigmar Gabriel und missbraucht das Interpol-System, um in Spanien einen deutschen Schriftsteller türkischer Abstammung festnehmen zu lassen: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan markiert wieder den starken Mann, wohl vor allem, um bei seinen nationalistischen Anhängern zu punkten. Paradox: Damit hilft er Angela Merkel und Sigmar Gabriel im Wahlkampf. Beide werden sich bis zum Wahltag als entschlossene Erdogan-Kritiker präsentieren. Das kommt gut an, schließlich ist der türkische Präsident bei den Deutschen in etwa so beliebt wie ein Zeckenbiss. Nach dem Wahltag kann man dann ja wieder mit ihm reden.

War die "Sagrada Família" das eigentliche Ziel?

AFP

Spanien und Europa trauern um die Opfer der Terrorattacke vom vergangenen Donnerstag. Rätselhaft bleibt, wie es sein kann, dass sich eine ganze Gruppe junger Männer aus dem kleinen Bergort Ripoll derart radikalisiert und solche Taten plant. Einer der Jungs war erst 17 Jahre alt, die anderen kaum älter als 20. In Barcelona hatten sie nicht nur die Flaniermeile "Las Ramblas" im Visier, sondern wollten womöglich mit Gasflaschen die Kathedrale "Sagrada Família" in die Luft sprengen.

Merkel macht den Schulz

In den Schulen wurde irgendwann der Frontalunterricht durch Gruppenarbeit aufgepeppt. In der Politik machen die Wahlkämpfer jetzt fast täglich "YouTube-Interviews" oder "Townhall-Meetings". Das wirkt bürgernah und ist tatsächlich sympathisch, auch wenn ein Formattitel wie "Martin Schulz live" ein bisschen gewollt locker klingt. Die SPD hat wohl die leise Hoffnung, dass Merkel bei dieser Art von Auftritten nicht mit dem Kumpeltyp Schulz mithalten kann. Nur: Das Kalkül der SPD geht wohl nicht ganz auf. Mein Kollege Sebastian Fischer hat den jüngsten "Townhall"-Auftritt der Kanzlerin bei RTL beobachtet. Sein Fazit: Merkel sei zwar etwas hölzern, aber ihre Bürgernähe wirke keineswegs gespielt. Na, denn.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

Markus Gilliar/DFB/DPA

... ist Lukas Podolski. Wie die meisten klugen Leser wissen, sind auch Journalisten Menschen, die Fehler machen können. Was sich die englische Ausgabe der ultrarechten Website "Breitbart" geleistet hat, ist allerdings ziemlich verrückt. Einen Artikel über Migranten, die angeblich Jetskis benutzen, um von Afrika nach Spanien zu gelangen, bebilderte die Redaktion mit einem Foto, das Ex-Nationalspieler Podolski beim Jetskifahren bei der WM 2014 in Brasilien zeigt. Erst nach einer Weile wurde das Bild gewechselt, "Breitbart" entschuldigte sich bei Podolski. Es gebe keine Beweise, dass Podolski ein Menschenschmuggler sei, stellte die Redaktion fest. Podolski wird sich über diese Klarstellung sicherlich freuen.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche,

Ihr Roland Nelles