US-Präsident Donald Trump bricht heute zu einer Asienreise auf: Gut zwölf Tage wird er unterwegs sein. Nach einem Zwischenstopp in Pearl Harbor auf Hawaii geht es unter anderem nach Japan, China, Südkorea, Vietnam und auf die Philippinen.

Das Hauptthema des Trips ist natürlich die Korea-Krise, wir dürfen gespannt sein, ob sich Diktator Kim Jong Un dazu hinreißen lässt, Trump mit einem neuen Raketentest in der Region zu begrüßen. Mit China will Trump über die künftige Handelspolitik sprechen, auf den Philippinen trifft er Machthaber Rodrigo Duterte. Ach ja, und in Japan will Trump eine Runde Golf spielen. Ein bisschen Spaß muss sein.

Gefühlter Generationswechsel

Getty Images

CDU, CSU, FDP und Grüne wollen heute nach rund zwei Wochen sondieren, wie weit sie mit ihren Sondierungen zu einer möglichen Jamaikakoalition bislang gekommen sind. Eine Zwischenbilanz steht an. Dazu trifft sich die große Runde mit 50 Vertretern der vier Parteien. Was jetzt schon auffällt: Besonders jüngere Politiker wie FDP-Chef Christian Lindner, CSU-Mann Alexander Dobrindt und der CDU-Präside Jens Spahn nutzen die Sondierungen, um sich mit Interview-Äußerungen zu profilieren. Die Kanzlerin und Horst Seehofer sind dagegen auffällig schweigsam, natürlich aus taktischen Gründen. Trotzdem fühlt sich das schon jetzt wie ein Generationswechsel an.

Das Katrin-Göring-Eckardt-Problem

REUTERS

Mein Kollege Jan Fleischhauer hat seinen ganz eigenen Blick auf die Jamaika-Sondierungen. "Mir ist herzlich egal, ob zur Debatte stand, den Soli nur zur Hälfte abzuschaffen oder auf einen Schlag alle Kohlekraftwerke stillzulegen. Für mich zählt das Ergebnis", schreibt er in seiner neuen Kolumne. Und bekennt dann: "Das Land hat Rot-Grün überlebt, da wird es auch Schwarz-Grün-Gelb überstehen. Das Einzige, wovor mir jetzt schon graut, ist die Aussicht auf eine Nebenkanzlerin Katrin Göring-Eckardt. Ich sage das ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich das überstehen würde." Lesen Sie hier die neue Fleischhauer-Kolumne.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

DPA

ist Stephen Bannon. Sein langjähriger Förderer, der steinreiche Computer-Spezialist und Hedgefonds-Manager Robert Mercer, zieht sich überraschend aus der Führung des Hedgefonds "RenTech" zurück und gibt seine Anteile an der von Bannon geleiteten rechtspopulistischen Website "Breitbart News" an seine Tochter ab. Zugleich geht er in einer Erklärung auf Distanz zu Bannon und zu dem ehemaligen "Breitbart"-Provokateur Milo Yiannopoulos. Dieser hatte im US-Wahlkampf mit ausländerfeindlichen Texten und Aktionen für Aufsehen gesorgt. Er bereue die Unterstützung von Yiannopoulos, erklärte Mercer. Und: Er verabscheue Rassismus und Diskriminierung. Das nennt man dann wohl späte Reue.

Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende,

Ihr Roland Nelles