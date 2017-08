Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

US-Präsident Donald Trump hat in einer Grundsatzrede seine neue Afghanistan-Strategie präsentiert - entgegen seinen Ankündigungen im Wahlkampf will er sich nun doch für ein weiteres Engagement der US-Armee am Hindukusch einsetzen. So wolle er verhindern, dass sich dort Terrorgruppen weiter ausbreiten, sagte Trump in der Nacht. Zwar lehnte er es ab, genaue Zahlen über neue Truppenkontingente zu nennen. Er machte aber zugleich deutlich, dass das Militär seinen Kampf gegen Terroristen in dem Land verstärken solle.

"Wir werden angreifen", verkündete Trump. Zugleich schloss er Verhandlungen mit den Taliban nicht aus. Von den Verbündeten forderte Trump zusätzliches Engagement - das dürfte auch auf Nato-Partner wie Deutschland gemünzt sein. Kanzlerin Merkel hat dem Präsidenten allerdings schon bedeutet, dass Deutschland derzeit nicht plane, neue Truppen nach Afghanistan zu schicken. Ob er sich damit zufrieden geben wird?

Trump sucht den Zuspruch der Basis

AFP

Immer, wenn Donald Trump sich angegriffen fühlt, reist er zu seinen treuesten Fans. So auch heute nach der Debatte über seine Äußerungen zu einem Neonazi-Aufmarsch in Charlottesville: In Phoenix will er vor Tausenden Fans eine Rede halten. Man kann feurige Rhetorik erwarten. Offenbar will Trump den wegen rassistischer Misshandlung von Migranten verurteilten Ex-Sheriff Joe Arpaio begnadigen, eine nach der Debatte um Charlottesville besonders brisante Geste. Greg Stanton, der Bürgermeister von Phoenix, erklärte, Trump sei nicht willkommen. Die Polizei befürchtet Unruhen und Gegendemonstrationen. Mein Kollege Marc Pitzke ist in Phoenix und wird berichten.

Richter entscheiden über Gefährder-Abschiebungen

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet heute darüber, ob zwei mutmaßliche islamistische Gefährder abgeschoben werden können. Die beiden Männer, ein Nigerianer und ein Algerier, waren bei einer Razzia in der Göttinger Salafistenszene festgenommen worden. Sie sollen in Chats und am Telefon mehrfach über Anschlagspläne in Deutschland gesprochen haben. Eine Bestätigung der Abschiebungen durch das Gericht wäre ein großer Erfolg für die Sicherheitsbehörden: Sie könnten künftig in ähnlich gelagerten Fällen genauso vorgehen.

Merkel geht unter die Zocker

DPA

Man kann sich nicht vorstellen, dass Angela Merkel am Wochenende bei einer Runde "Assasin's Creed" oder "Call of Duty" entspannt, sie soll in ihrer Freizeit ja lieber Kartoffelsuppe kochen. Gleichwohl will sie heute die Computerspiele-Messe Gamescom in Köln eröffnen, wohl auch, weil sie im Wahlkampf bei jüngeren Leuten gut Wetter machen möchte. Mein Kollege Markus Böhm aus dem Netzwelt-Ressort hat sich bei Branchenexperten umgehört, welches Spiel sie Merkel empfehlen würden. Ein Favorit: "Minecraft". Das soll so schön beim Entspannen helfen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

REUTERS

... ist die wunderschöne Stadt Paris. Die Terrorattacken der vergangenen Jahre in Frankreich haben dem Tourismusgeschäft in der französischen Hauptstadt zwischenzeitlich ziemlich zugesetzt. Amerikaner blieben aus, aber auch Europäer machten einen Bogen um die Metropole. Nun kommen wohl wieder deutlich mehr Besucher, was ein schönes Zeichen gegen den Terror und für die Freiheit ist.

