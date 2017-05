Donald Trump beginnt heute seine erste Auslandsreise als US-Präsident. Sie führt ihn nach Saudi Arabien, Israel, in den Vatikan, nach Italien und Belgien. Beim G7-Treffen begegnet er den anderen Staats- und Regierungschefs des Westens, also auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zwei Denkschulen werden diese Reise begleiten.

Die einen hoffen, dass er sich blamiert, dass er in alle Fettnäpfchen tritt und die USA diplomatisch weit zurückwirft, damit auch der letzte Republikaner zu Hause einsieht, dass er aus seinem Amt entfernt werden muss. Die anderen hoffen, dass er kein Porzellan zerschlägt, sondern die USA halbwegs würdig vertritt, damit nicht der Nahe Osten neu entflammt oder die Nato auseinanderbricht. Ich stehe im zweiten Lager. Haben Sie sich entschieden?

AFP

Wahlen in Iran

Je fremder ein Land, desto mehr kondensiert sich das Verständnis vom politischen Geschehen dort für Nichtexperten auf wenige Begriffe. Im Fall von Iran sind es zwei: konservativ und liberal. Das reicht dann oft schon, um seine Sympathien zuzuteilen, im Falle wichtiger Länder führt es sogar zu einem Hoffen und Bangen, wenn es um Wahlen geht. Heute entscheiden die Iraner über ihren nächsten Präsidenten, zweifelsohne ist das Land ein wichtiges für den Frieden im Nahen Osten und damit für den Weltfrieden. Die aussichtsreichsten Kandidaten heißen Hassan Rohani und Ebrahim Raisi. Raisi wird in den Berichten, die ich gelesen habe, als konservativ beschrieben, Rohani manchmal als weniger konservativ oder als halbwegs liberal. Also bin ich für Rohani, auch wenn ich nicht weiß, was liberal oder weniger konservativ in Iran wirklich bedeutet. Man könnte es wahrscheinlich auch als "irgendwie besser für den Westen" übersetzen. Das Ergebnis soll am Samstagmorgen vorliegen.

REUTERS

Wie steht Assange zu den Russen?

Der neue SPIEGEL ist fertig. Heute um 18 Uhr können Sie ihn schon digital lesen. Ein Höhepunkt ist das Gespräch mit Julian Assange von WikiLeaks. Er stellt sich - ziemlich bissig - Fragen zu den Vorwürfen, ein Gehilfe russischer Interessen zu sein und Wahlkämpfe zu manipulieren. Und eine Stunde vorher erscheint wieder unsere digitale Tageszeitung, SPIEGEL DAILY, die das wichtigste Geschehen prägnant zusammenfasst und einordnet.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

picture alliance / dpa

Verlierer des Tages

Machen Sie das auch, im Kiosk den Blick senken, ins Leere starren? Nur nichts sehen, nichts wahrnehmen. Den Mann hinter der Theke des Spätis bei mir um die Ecke irritiert das. Warum schaut der Kerl mich nicht an, mag er denken, findet der mich hässlich? Nein, finde ich nicht, wirklich nicht. Aber hinter ihm sind die Zigarettenpackungen mit diesen ekelhaften Bildern aufgereiht, Fotos von Missbildungen und Krankheiten, die Raucher erschrecken sollen, aber vor allem erschrecken sie mich, den Nichtraucher. Ich halte nichts von solchen Erziehungsmaßnahmen zu Lasten der öffentlichen Ästhetik. Heute ist der letzte Tag einer Übergangsphase, in der noch Packungen ohne diese Fotos verkauft werden dürfen. Ab morgen gehe ich nur noch mit zwei Augenklappen zu meinem Späti. Und meine Verlierer des Tages sind die Raucher, die den schrecklichen Bildern nicht mehr entkommen können.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag,

Ihr Dirk Kurbjuweit