am dritten Tag seiner ersten großen Auslandsreise macht US-Präsident Donald Trump heute Halt in Israel. Er will dort Regierungschef Benjamin Netanyahu treffen, um über eine Friedenslösung für den Konflikt mit den Palästinensern zu sprechen. Trump hatte im Wahlkampf versprochen, für beide Seiten einen super "Deal" herauszuholen, davon sind Palästinenser und Israelis aber so weit entfernt wie eh und je. In Jerusalem will Trump nebenbei die Klagemauer besichtigen, er hat bekanntlich eine Schwäche für Mauern.

Waffen statt Kopftuch

First Lady Melania Trump und Präsidenten-Tochter Ivanka Trump zeigten sich im streng-islamischen Saudi-Arabien ohne die vorgeschriebene Kopfbedeckung, was aber offenbar keinen der sonst eher pingeligen Scheichs störte. Wenn der Mann Waffen für 110 Milliarden Dollar mitbringt, kann die Frau das Kopftuch getrost im Koffer lassen. Am Mittwoch sind die Trumps zur Audienz beim Papst eingeladen, da sind Schleier normalerweise auch erwünscht. Ob Melania und Ivanka ihren Boykott durchhalten?

Merkel und Seehofer sind jetzt BFFs

Angela Merkel und Horst Seehofer verbringen in diesen Tagen viel Zeit miteinander. Es gibt Strategiebesprechungen, für morgen ist ein Auftritt im Bierzelt geplant. Sie sind jetzt BFFs - "Best Friends Forever", wie man so schön sagt. Aber Seehofer wäre nicht Seehofer, wenn er Merkel nicht wenigstens ein bisschen piesacken würde. Am Wochenende versprach er, nach der Wahl werde es eine "große" und "wuchtige Steuerreform" geben. Für die Kanzlerin dürfte diese Ankündigung im Namen der Union eine Überraschung gewesen sein. Jedenfalls hat man von ihr die Worte "groß" oder "wuchtig" im Zusammenhang mit dem Wort "Steuerreform" bislang nicht gehört.

Verliererin des Tages

An einem Sieg der britischen Premierministerin Theresa May bei den Unterhauswahlen am 8. Juni gibt es kaum Zweifel. Nun läuft es für May plötzlich doch nicht so glatt: Weil sie Senioren, die sich im eigenen Heim pflegen lassen, stärker zur Kasse bitten will, erntet May massiv Kritik, auch aus den eigenen Reihen. Die Premierministerin erscheint als kalt und herzlos. Die Labour-Opposition jubelt und schlachtet das Sozial-Thema für sich aus. Den Auftakt zum Wahlkampfendspurt hat May damit vermasselt, deshalb ist sie die Verliererin des Tages.

