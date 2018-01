den USA geht es endlich wieder super, alles wird aber noch schöner, alle Feinde werden besiegt - und das nur Dank Donald Trump. So lässt sich die Rede zur Lage der Nation zusammenfassen, die der US-Präsident in der Nacht in Washington vor beiden Häusern des Kongresses gehalten hat. Trump ließ sich von den Republikanern feiern, die Abgeordneten der Demokraten blieben meist mit eisernen Mienen auf ihren Stühlen sitzen, stellenweise gab es Buh-Rufe. Trump lobte sich selbst, prahlte mit seiner neuen Steuerreform, mit den Rekordständen an den Aktienmärkten - und versprach mehr neue Jobs. Stellenweise glich die selbstverliebte Rede einer drittklassigen Propaganda-Show in einer Bananenrepublik.

"America First", das nationalistische Motto seines Wahlkampfs, zog sich wie ein roter Faden durch die Ansprache. Einmal mehr verpasste Trump die Chance, zum Versöhner der gespaltenen Nation zu werden. Zwar bot Trump den Demokraten eine Zusammenarbeit an, etwa indem er sie zur Mitarbeit bei Projekten wie einem neuen Zuwanderungsgesetz aufrief. Doch er machte auch klar, dass er dabei die Bedingungen diktieren wolle. Kurz gesagt: Die Rede war für den harten Kern der Trump-Fans sicherlich großartig, für alle anderen bleibt Enttäuschung.

AP

Notenbank-Chefin Yellen verabschiedet sich

Die US-Notenbank Federal Reserve tagt heute zum letzten Mal unter Leitung der bisherigen Chefin Janet Yellen. Die erste Frau an der Spitze der wichtigsten Notenbank der Welt kann auf eine erfolgreiche Bilanz zurückblicken. Wenn Donald Trump jetzt mit der Stärke der US-Wirtschaft prahlen kann, ist das auch ihr Verdienst. Yellen hat nach der Finanzkrise entschlossen eine Zinswende eingeleitet, ohne dabei die Konjunktur abzuwürgen. Die Arbeitslosigkeit in den USA ist in ihrer vierjährigen Amtszeit von fast sieben Prozent auf vier Prozent gesunken, die Inflation liegt stabil bei etwa zwei Prozent. Trump wollte Yellen, die einst von Barack Obama ernannt worden war, trotzdem nicht weiter beschäftigen. Er berief Jerome Powell zum neuen Notenbank-Chef. Bleibt die Frage, ob Yellen heute nochmals die Zinsen anhebt, quasi als Abschiedsgeschenk.

DPA

AfD muss um wichtige Bundestagsposten bangen

Im Bundestag werden heute die 23 Ausschüsse konstituiert, das bedeutet, auch die Ausschussvorsitzenden treten ihre Ämter an. Dabei könnte es zum Streit kommen: Im Ältestenrat des Bundestags wurde in einer parteiübergreifenden Entscheidung festgelegt, dass AfD-Abgeordnete den Haushalts-, den Rechts- und den Tourismusausschuss leiten sollen. Erheben nun einzelne Mitglieder dieser Gremien aus anderen Fraktionen Widerspruch gegen die neuen Vorsitzenden, könnten sie blockiert werden, auch die Wahl von Ersatz-Vorsitzenden wäre denkbar. Besonders umstritten ist der designierte Chef des Haushaltsausschusses, Peter Boehringer. Er soll Kanzlerin Angela Merkel als "Merkelnutte" bezeichnet haben. Er bestreitet die Vorwürfe.

Bongarts/Getty Images

Außenpolitiker des Tages...

... ist Uli Hoeneß, Präsident des Fußballvereins FC Bayern München. In einem Gespräch mit der "Rheinischen Post" hat er nun mehr oder weniger direkt Sympathien für Wladimir Putin und dessen Politik gezeigt. Die Annexion der Krim sei nicht nur die Schuld der Russen gewesen, ist sich Hoeneß sicher. Im Übrigen könne man ein Land wie Russland auch nicht so führen wie die Demokratie in Deutschland. Hoeneß hat für seine Äußerungen in den sozialen Medien viel Kritik einstecken müssen, was unfair ist, warum soll sich ein Fußballmanager nicht auch zur Außenpolitik äußern? Manche Politiker reden doch auch über Fußball, obwohl sie keine Ahnung davon haben. So oder so hofft man natürlich, dass Hoeneß den FC Bayern nicht so führt wie Wladimir Putin Russland.

