nach der Ankündigung Donald Trumps, den Sitz der US-Botschaft nach Jerusalem zu verlegen, spitzt sich die Lage im Nahen Osten gefährlich zu. Die Hamas ruft zu einer neuen Intifada auf, Israel versetzt seine Truppen in Alarmbereitschaft, bei Zusammenstößen im Westjordanland und im Gazastreifen werden zahlreiche Menschen verletzt.

Wenn der Uno-Sicherheitsrat heute in New York zur Dringlichkeitssitzung lädt, werden viele Mitglieder wahrscheinlich dem türkischen Ministerpräsidenten Binali Yildirim recht geben: "Trump hat eine Bombe scharf gemacht."

Das Dilemma des Martin Schulz

AP

Nachdem die SPD gestern für "ergebnisoffene Gespräche" mit der Union gestimmt hat, kann Martin Schulz aufatmen. Die erste Etappe der Operation "Machterhalt" ist geschafft. Nun muss der wiedergewählte Parteichef seine Genossen nur noch erfolgreich in die Große Koalition führen - andernfalls wäre sein Job wahrscheinlich doch weg, wie eine nähere Betrachtung zeigt: Scheitern die Gespräche mit der Union, würde es wahrscheinlich Neuwahlen geben, bei denen Schulz kaum noch Kandidat wäre. Wird ein schwarz-roter Koalitionsvertrag bei der geplanten Mitgliederbefragung abgelehnt, müsste Schulz zurücktreten.

Heute setzt die SPD ihren Parteitag fort, und es ist zu vermuten, dass die Genossen in der Angelegenheit weiter kollektiv die Augen schließen werden. Für ihren Chef ist die Große Koalition nämlich nicht nur eine von mehreren Möglichkeiten, wie er gern behauptet. Sie ist schlicht: alternativlos.

Keine Party für die Börse

AP

Am kommenden Montag wird die Deutsche Börse 25 Jahre alt, doch den Jubeltag überlagern die schlechten Nachrichten der vergangenen Monate. Die gescheiterte Fusion mit der London Stock Exchange, der Rücktritt von Konzernchef Carsten Kengeter, staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen Insiderhandels. Im nächsten Jahr soll der frühere Bankmanager Theodor Weimer das Unternehmen aus der Krise führen, und vielleicht kann ihm dabei ein Wort des Aktiengurus André Kostolany Mut machen: "An der Börse ist alles möglich - auch das Gegenteil."

Der ewige Machtkampf der CSU

DPA

Nachdem Horst Seehofer zu Wochenbeginn angekündigt hat, seinen Ministerpräsidenten-Posten an Markus Söder abzugeben, ist in der CSU von einer "Konsenslösung" die Rede. Zweifel daran sind angebracht, denn der Machtkampf zwischen den beiden verlief nicht nur anders als bislang bekannt, er droht auch in neuer Form weiterzugehen, wie meine Kollegen Benedikt Becker, Anna Claus, Jan Friedmann und Ralf Neukirch im aktuellen SPIEGEL analysieren (heute ab 18 Uhr digital, ab morgen am Kiosk). Der Schlüsselsatz ihrer Geschichte lautet: "Die CSU ist eine Partei, in der ständig Rechnungen ausgestellt und wieder beglichen werden."

Gewinner des Tages...

DPA

... ist Winfried Kretschmann. Der baden-württembergische Ministerpräsident kämpft hartnäckig dafür, das Image der Grünen als Verbotspartei zu kippen. Mal macht er sich für das Existenzrecht des Verbrennungsmotors stark. Mal sorgt er dafür, dass die nächtlichen Verkaufsverbote für Alkohol in seinem Bundesland abgeschafft werden. Ab heute können die Trinker im Ländle deshalb ihren Lieblingstreibstoff auch nach 22 Uhr wieder an der Tanke ordern, mit dem neuen Schlachtruf: "Der Tag geht, Winfried Kretschmann kommt."

