nur noch ein Tag, dann wird Donald J. Trump in Washington als 45. Präsident der USA vereidigt. Barack Obama hat seine letzte Pressekonferenz abgehalten und noch einmal einen Seitenhieb in Richtung Trump losgelassen. Der will die Journalisten aus den angestammten Arbeitsräumen im Weißen Haus verbannen und hat bekanntlich auch sonst ein gestörtes Verhältnis zur Pressefreiheit. Die Medien seien wichtig, sie müssten die Regierung kontrollieren und gehörten ins Weiße Haus, sagte nun Obama vor Reportern. "Amerika braucht Sie, und die Demokratie braucht Sie." Wie sagen die Amerikaner so schön: I couldn't agree more.

Flippt Winterkorn aus?

Über den früheren VW-Chef Martin Winterkorn ist die Geschichte überliefert, dass er gegenüber Mitarbeitern oft laut wurde. Einmal schleuderte er ein fehlerhaftes Teil von einem Tisch und erwischte damit versehentlich einen Manager. Der kann die Narbe noch heute vorzeigen (Lesen Sie die Geschichte im SPIEGEL). Heute soll Winterkorn im Bundestagsausschuss zur VW-Abgasaffäre aussagen. Das ist gut, Aufklärung wäre dringend geboten. Unter seiner Führung hat der VW-Konzern jahrelang Kunden betrogen und gegen Gesetze verstoßen. Das Problem für Winterkorn: Manche Abgeordnete sind sehr gut darin, unangenehme Fragen zu stellen. Ob er die Contenance bewahren kann?

Gedenken an Terror-Opfer im Bundestag

Der Bundestag wird heute der Opfer des Anschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz gedenken. Bundestagspräsident Nobert Lammert wird sprechen, Bundespräsident Joachim Gauck will als "stiller Gast" an der Sitzung teilnehmen, um die Bedeutung des Gedenkens zu unterstreichen. Dass der erste Mann im Staate der Nummer zwei in dieser Form zuhört, kommt nicht alle Tage vor. Es ging wohl in den vergangenen Tagen auch eine kleine Weile zwischen Präsidialamt und dem Büro Lammert hin und her, wie die Gedenkfeier denn nun genau aussehen solle. Ein Staatsakt wurde nicht geplant. Am Ende entschied man sich dann für diese Variante, weil alle fanden, dass dies die würdigste Form des Gedenkens sei.

Cannabis mit Kassenrezept

"Gebt das Hanf frei!": Mit diesem Slogan zogen einst Ober-Grüne wie Christian Ströbele in den Wahlkampf. Jetzt wird ihre Forderung tatsächlich erhört, zumindest ein bisschen. Der Bundestag will heute ein Gesetz verabschieden, das schwerkranken Patienten den Zugang zu Cannabis zu medizinischen Zwecken erleichtern soll. Demnach dürfen sich schwer chronisch Kranke unter bestimmten Voraussetzungen künftig auf Kassenrezept mit Medizinalhanf versorgen. Der Eigenanbau durch Patienten bleibt verboten.

