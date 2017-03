im Wahlkampf sagte Donald Trump: Seine Anhänger würden mit ihm als Präsident so viele Siege feiern, dass sie bald alle des Siegens müde würden. Doch nun droht Trumps erstem großen Gesetzesprojekt ein Debakel. Die weitgehende Abschaffung von Barack Obamas Krankenversicherung ist gestern im Repräsentantenhaus gescheitert, die Republikaner sind gespalten. Heute soll es zur entscheidenden Abstimmung kommen. Trump droht: Wenn sein Gesetz nicht durchkommt, werde er es eben bei Obamacare belassen. Ob das funktioniert?

Das Problem: Den erzkonservativen Republikanern geht Trumps Entkernung von Obamacare nicht weit genug, den Moderaten aber zu weit. In der Bevölkerung ist Trumps neues Gesetz unbeliebt, weil es bis zu 24 Millionen Amerikanern die Krankenversicherung kosten könnte. Es ist seltsam, dass Trump sein politisches Kapital ausgerechnet auf ein Projekt verwendet, das seine Kernwählerschaft am härtesten treffen würde. Er muss jetzt lernen: Wahlkämpfe zu führen und Dekrete zu unterzeichnen ist leichter, als Gesetze durchs Parlament zu bringen.

Die Pkw-Maut im Bundestag

Sie ist das Lieblings- und Endlos-Projekt der CSU, ein ärgerliches Überbleibsel aus dem letzten Wahlkampf, das im Jahr 2017 noch immer herumgeistert: die als Ausländermaut bekanntgewordene Pkw-Maut. Heute will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt sein Gesetz nach jahrelangem Streit mit der EU-Kommission im Bundestag verabschieden lassen. Doch es ist mit weiterem Widerstand zu rechnen. Erst einmal von der Opposition - sie kritisiert, dass das Gesetz keine Einnahmen bringe und keine Lenkungswirkung habe. Dann aber vor allem auch von mehreren Bundesländern, die erfolglos mautfreie Korridore im Grenzgebiet gefordert hatten. Im für Dobrindt schlimmsten Fall könnte der Bundesrat die Entscheidung bis nach der Bundestagswahl verschleppen.

Die EU beim Papst

Morgen feiern die Staats- und Regierungschefs der EU in Rom den 60. Jahrestag der Römischen Verträge: Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, Belgien und die Niederlande gründeten damals die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Die EU befindet sich allerdings pünktlich zum großen Festakt in einer tiefen Krise, die Briten wollen kommende Woche den Austritt einleiten und die dauerbeleidigten Polen drohen schon damit, am Samstag die Abschlusserklärung nicht zu unterzeichnen. Vielleicht hilft den Spitzenpolitikern das geplante Vorprogramm, sich gemeinsam ein wenig zu besinnen: Papst Franziskus empfängt sie heute im Vatikan zu einer Audienz.

Der Podcast von SPIEGEL ONLINE

Es gibt Menschen, die Deutschland auf dem Weg zu einem "failed state" sehen und behaupten, Angela Merkel fahre das Land mit ihrer Flüchtlingspolitik an die Wand. Täglich bekommt SPIEGEL ONLINE Lesermails mit solchen Behauptungen. In der ersten Folge unseres neuen Politik-Podcasts "Stimmenfang" hat meine Kollegin Sandra Sperber diese Enttäuschten angerufen - daraus ist ein spannender Beitrag über Wutbürger und Wutwähler geworden. Sie finden "Stimmenfang" von nun an jeden Donnerstag auf SPIEGEL ONLINE sowie bei iTunes, Spotify und Soundcloud.

Gewinnerin des Tages...

... ist Theresa May, die britische Premierministerin. Schon am Abend nach dem Anschlag von London fand sie in einer ersten Reaktion die richtigen Worte, mit denen sie das eigentlich tief gespaltene Land in diesem Moment einte. Gestern früh stand sie wieder im Parlament von Westminster, dem Ziel des Anschlags, und hielt eine Rede, die kraftvoll und würdevoll war. "Ein Terrorist ist an einen Ort gekommen, an dem Menschen aller Nationalitäten und Kulturen feiern, was es heißt, frei zu sein." Sie beschwor die Widerstandsfähigkeit der britischen Werte und Demokratie. May verkörpert die souveräne Reaktion vieler Briten auf den Anschlag. Ihre nachahmenswerte Botschaft lautet: Wir lassen uns nicht so leicht erschüttern.

