die Situation in Spanien ist völlig verfahren. Die Zentralregierung in Madrid und die Regionalregierung in Katalonien sind über die Frage der Unabhängigkeit der Region so zerstritten, dass momentan kein wirklicher Ausweg erkennbar ist. Nachdem die spanische "Guardia Civil" am Sonntag mit Gewalt versucht hat, das Unabhängigkeits-Referendum zu verhindern, bereitet Kataloniens Regierungschef Carles Puigdemont nun offenbar alles dafür vor, noch diese Woche offiziell die Unabhängigkeit von Spanien zu erklären. Was das genau bedeuten würde? Niemand weiß es.

Fest steht aber: Erneut steckt ein wichtiges Land der EU in einer schweren Krise. Das ist eine schlechte Nachricht für Europa sowie für Angela Merkel und Emmanuel Macron, die eigentlich darangehen wollten, dem Kontinent endlich wieder eine neue, positive Zukunftsvision zu vermitteln.

"Mannomannomann"

Falls Sie noch nicht dazu gekommen sind, empfehle ich Ihnen die Lektüre der Titelgeschichte über Martin Schulz im neuen SPIEGEL: "Mannomannomann". Mein Berliner Kollege Markus Feldenkirchen hat den gescheiterten SPD-Kanzlerkandidaten 150 Tage lang im Wahlkampf begleitet. Feldenkirchen konnte Schulz während dieser Monate in vielen Momenten erleben, mal euphorisch und witzig, mal frustriert und larmoyant.

Der Text ist seit dem Wochenende in der politischen Szene das Gesprächsthema Nummer eins, auch weil Schulz darin so erbarmungslos offen über Parteifreunde herzieht ("Dieser Schröder, der geht mir auf den Senkel, völlig deppert, der Kerl"). Mich hat der Text sofort gefesselt, Ihnen wird es bestimmt auch so gehen. Den neuen SPIEGEL gibt es im Zeitschriftenhandel und digital hier.

Trumps Twitter-Wahn - geht Tillerson?

Donald Trump hat bislang noch nicht wirklich viele seiner großen Versprechen umgesetzt. Dafür schickt er mehr und mehr Tweets in die Welt - und macht sich immer neue Feinde. Am vergangenen Wochenende waren es gut 30 Kurznachrichten. Unter anderem pestete er gegen die Bürgermeisterin von San Juan auf Puerto Rico, weil sie Trumps lasche Hurrikan-Hilfe kritisiert hatte. Dann watschte Trump seinen eigenen Außenminister Rex Tillerson wegen dessen Gesprächsbereitschaft gegenüber Nordkorea ab. Man fragt sich, wie lange Tillerson sich das noch gefallen lässt. Nicht auszuschließen, dass er bald genervt zurücktritt.

Unterbrochen wurde Trumps bizarrer Twittersturm nur von Abstechern des Präsidenten auf den Golfplatz. Einem Teenager mit einer ähnlich ausgeprägten Social-Media-Sucht hätten verantwortungsbewusste Eltern schon längst das Handy weggenommen.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist Österreichs Bundeskanzler Christian Kern. Zwei Wochen vor der Parlamentswahl wird seine Partei, die SPÖ, von einer Affäre erschüttert. Offenbar wurde von deren Wahlkampfberatern eine Schmutzkampagne mit falschen Facebook-Seiten gegen den Star der politischen Konkurrenz, Sebastian Kurz, gesteuert. Kerns Wahlkampfchef musste zurücktreten. Für Kern sind das keine guten Aussichten für einen erfolgreichen Wahlkampfendspurt. Kurz wird's freuen.

