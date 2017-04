der Kalender sieht für heute zwei spektakuläre Treffen vor, eines in Moskau, eines in Washington. Am Ende eines langen Tages über viele Zeitzonen hinweg wird die Welt vermutlich ein wenig besser wissen, wie es um sie steht. In Moskau treffen sich die Außenminister der USA, Rex Tillerson, und Russlands, Sergej Lawrow. In Washington treffen sich der Präsident der USA, Donald Trump, und der Generalsekretär der Nato, Jens Stoltenberg.

Im Kalten Krieg wäre die Zuordnung leicht gewesen: In Moskau reden Gegner miteinander, in Washington Freunde. Vor wenigen Monaten hätte man gedacht, es wäre umgekehrt. Da flirtete Trump mit Wladimir Putin, und die Nato kam ihm obsolet vor. Jetzt, nach Trumps Kehrtwende in der Außenpolitik, könnte es wieder sein wie im Kalten Krieg. Oder doch anders? In Trumps Welt weiß man nie.

AP

"Gezielter Angriff"

Wie verrückt will diese Welt noch werden? Auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund wurde am Dienstag gegen 19.15 Uhr ein Anschlag verübt. Drei Sprengsätze sind explodiert, Spieler warfen sich auf den Boden des Busses, Verteidiger Marc Bartra wurde durch Splitter an der Hand und am Arm verletzt. Der Bus war auf dem Weg vom Mannschaftshotel zum Stadion, wo die Borussia im Viertelfinale der Champions League gegen AS Monaco spielen sollte. Die Partie wurde abgesagt. In einer Pressekonferenz um 23 Uhr sagte der Polizeipräsident von Dortmund, er gehe davon aus, dass dies "ein gezielter Angriff auf die Mannschaft des BVB" war. In der Nähe des Tatorts fand sich ein Schreiben, zu dem sich die Polizei in der Nacht noch nicht äußern wollte. Das Spiel wird heute um 18.45 Uhr nachgeholt. Wir sind der BVB.

Getty Images

Erst Projektion, jetzt Mensch

Für Martin Schulz gibt es heute ein Aufbauprogramm. In Hannover wird er mit Menschen zusammengeführt, die gerade in die SPD eingetreten sind, der Schulz-Effekt in Fleisch und Blut sozusagen. Es sind die Euphoriker, die sich von der Begeisterung der ersten Wochen haben anziehen lassen. Die ist nun abgeklungen, und Schulz erlebt die erste Krise seiner Kandidatur. Im SPON-Wahltrend ist die SPD um 1,8 Prozentpunkte geschrumpft, der Abstand zur Union auf fünf Prozentpunkte gewachsen. Die Sozialdemokraten drückt die Frage, ob sie mit der Linken koalieren wollen oder nicht. Zudem fehlt die programmatische Kontur. Bislang war Schulz eine Projektion. Nun ist er ein Mensch, der die Wähler überzeugen muss.

Hacker entern Fregatte

Wenn ich nicht in Hamburg sein müsste, wäre ich heute bei einem Termin in Wilhelmshaven, 11 Uhr, Marinestützpunkt. So oft kommt es ja nicht vor, dass Welten aufeinandertreffen, also wirklich verschiedene Welten, ein "clash of cultures". Genau so stelle ich mir das in Wilhelmshaven vor. Welt I: die Bundeswehr, also Uniform, Disziplin, Ordnung, Hierarchie. Welt II: Hacker, also das Gegenteil. Die Bundeswehr möchte aus Hackern Fachkräfte für den Krieg im Internet machen und hat Interessenten deshalb zum ersten "IT-Cyber Camp" eingeladen. Es gibt übrigens Mousepads in Camouflage, in Tarnfleck. Man fängt nicht bei Null an.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Verlierer des Tages...

... sind wir alle. Denn der Hunger ist wieder da, nicht nur im Südsudan, auch in Ostafrika. Krieg oder Dürre, die Tiere verenden, die Felder werden nicht bestellt, Kinder mit geblähten Bäuchen. Das sind Bilder, die wir nie mehr sehen wollten, das ist ein Horror, den kein Mensch mehr erleben sollte. Aber Zehntausende müssen es erleben, und viele werden sterben. Außenminister Sigmar Gabriel fordert heute auf zum "Berliner humanitären Appell - Gemeinsam gegen Hungersnot". Das ist absolut richtig, aber was ist das für eine Welt, die das zugelassen hat?

