heute beginnt die erste reguläre Arbeitswoche von Donald Trump. Spätestens heute könnte ein neues Zeitalter der Politik beginnen. Das davor hat mindestens dreitausend Jahre gedauert, und es war mit zwei Begriffen eng verbunden: Institutionen und Diplomatie. Das sind bislang die Fundamente der Politik, die Institutionen im Inneren (gegen die Anarchie), die Diplomatie nach außen (gegen den Krieg).

In einem langen Prozess der Verfeinerungen rund um diese Begriffe haben sich die modernen Staaten und die Staatensysteme entwickelt, mit vielen Rückschlägen, aber insgesamt mit großen Fortschritten. Trump verachtet die Institutionen (Washington!) und schert sich nicht um die Grundlagen der Diplomatie (Twitter). Dreitausend Jahre wirken ausgelöscht. Trump macht eine Politik ohne Fundament. Härter kann eine Zäsur nicht ausfallen.

Getty Images

Politik für Poesiealbum

Es gibt bedeutende politische Termine in Berlin, nichtige, geheime, alberne, überflüssige. Es gibt auch herzige Termine, sie sind nahe bei den überflüssigen, aber ausreichend entfernt von den albernen. Aus herzigen Terminen besteht die Tournee des Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten, Frank-Walter Steinmeier. Es steht fest, dass er gewählt wird, aber er klappert noch die Parteien ab und stellt sich bei denen vor, die ihn lange kennen, die ihn sowieso wählen oder sowieso nicht. Ich schaue mir immer gerne die Fotos an, die von diesen Gesprächen gemacht werden. Alle sind fröhlich, entspannt, und man kann sich gut vorstellen, welche launigen Bemerkungen gerade gemacht wurden. Das ist Politik fürs Poesiealbum. Heute besucht Steinmeier den Bundesvorstand der FDP.

REUTERS

Falscher Frieden?

In Astana wollen heute Russland, die Türkei und Iran über das Schicksal Syriens verhandeln, mit anderen Kriegsparteien. Hier rufen die drei Staaten nach Frieden, die mit dem geschundenen Land besondere Machtinteressen verbinden. Glaubwürdig wären sie nur dann, wenn sie den Diktator Baschar al-Assad fallen ließen, denn der gehört zu jenem dunklen Zirkel von Staatsmännern, die einen grausamen Krieg gegen die eigene Bevölkerung führen ließen. Wer es ehrlich mit einem Neuanfang meint, muss ihn entfernen. Aber für die Russen und die Iraner ist er ein Verbündeter, den Türken ist alles recht, solange die Kurden keinen eigenen Staat etablieren können. Astana kann nur einen falschen Frieden hervorbringen - aber natürlich gilt auch, dass Frieden eigentlich nicht falsch sein kann.

Als Kind im Kino

Ich habe es vielleicht als Letzter mitbekommen, aber ich muss noch etwas dazu sagen. Es geht um die Umwidmung von vertrauten Begriffen zu niederträchtigen Geschäftszwecken mit erheblichen Gefahren für die Gesundheit. Es geht um Cola und andere Softdrinks. Also: Ich war im Kino und wollte vor dem Film Getränke kaufen. Folgendes bot man mir an: Kinder - 0,5 Liter; klein - 0,75 Liter; mittel - 1,0 Liter; groß - 1,5 Liter. Ein kleines Getränk - das sollen also 0,75 Liter sein, das trinke ich allenfalls nach einer Stunde Sport. Dies ist der nächste Schritt Richtung USA, wo Fettleibigkeit ein Riesenproblem ist, was auch an den Portionen liegt. Mir geht es aber auch um Sprache. Warum sollen Unternehmen unseren Wörtern absurde Bedeutungen geben können? Klein, das sind landläufig höchstens 0,3 Liter. Im Kino war ich nach meinem Einkauf ein Kind von 54 Jahren.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Gewinnerin des Tages...

... ist die lustigste Frau des Landes, denn die bekommt, völlig zu Recht, heute einige Karnevalsorden verliehen, für ihre Verdienste um die gute Laune in Deutschland, für Fröhlichkeit und das schöne, helle Lachen, das ständig aus ihrem Mund erklingt. Sie empfängt heute in Berlin Besuch vom Bund Deutscher Karneval und von einigen Prinzenpaaren, und wahrscheinlich wird sie wieder alle zum Lachen bringen. Deutschland wird sich kugeln. Ich muss den Namen gar nicht nennen, jeder weiß Bescheid: die Bundeskanzlerin. Okay, das sieht jetzt nach einer billigen Pointe aus. Aber die eigentliche Pointe ist diese: Angela Merkel, man glaubt es kaum, kann in kleineren Runden ziemlich witzig sein.

Herzlich,

Ihr Dirk Kurbjuweit