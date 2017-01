nur noch fünf Tage und Donald Trump wird als neuer US-Präsident vereidigt. In den USA wächst die Aufregung, es melden sich Kongressabgeordnete, die Trumps Amtseinführung aus Protest fern bleiben wollen. Trump selbst stiftet unterdessen weiter Unruhe. In einem Interview der britischen "Times" und der "Bild"- Zeitung bekennt er sich zwar zur Nato, nennt sie zugleich aber "obsolet". Deutschen Autobauern wie BMW droht er mit Strafzöllen von 35 Prozent. Angela Merkel watscht er erneut für ihre Flüchtlingspolitik ab, er sagt aber auch: "Ich liebe Deutschland." Typisch Trump eben.

Interessante Fußnote: Geführt wurde das Interview von "Bild"-Herausgeber Kai Diekmann und vom britischen Tory-Politiker Michael Gove. Der war einer der Wortführer der Brexit-Kampagne, gilt als Vertrauter des Medien-Tycoons Rupert Murdoch - und ist ein Gegner von Premierministerin Theresa May. Erzfeind Gove hat also noch vor May einen Termin bei Trump erhalten. In Downing Street 10 dürfte man "not amused" sein.

REUTERS

In der Brexit-Hölle

Apropos Theresa May: In der Haut der britischen Premierministerin will man derzeit wirklich nicht stecken. Sie soll den Brexit organisieren, gilt aber schon jetzt als chaotisch und überfordert. Offenbar plant sie nun eine Art Befreiungsschlag, jedenfalls sind die britischen Zeitungen voll von Spekulationen, May strebe einen "harten" Brexit an, also einen Austritt aus der EU, bei dem alle Verbindungen zum gemeinsamen Binnenmarkt gekappt werden. Das britische Pfund könnte heute deshalb weiter an Wert verlieren, die Wirtschaft auf der Insel zittert. Morgen will May ihre Pläne in einer Rede konkretisieren. Sie folgt offenbar einem alten Churchill-Motto: "If you are going through hell, keep going."

DPA

Drama, Drama, Erika

Die Abgeordneten des Bundestages kommen heute aus der Winterpause zurück nach Berlin, und die Abgeordneten von CDU und CSU dürfte vor allem der Parteiaustritt von Erika Steinbach beschäftigen. Schließlich kommt es nicht alle Tage vor, dass eine Kollegin mit großem Tamtam den eigenen Laden verlässt. Für Angela Merkel ist die Sache nervig, weil so in den eigenen Reihen genau jene Unruhe entsteht, die sie so sehr hasst. Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Eine "konservative Symbolfigur", zu der sie nun manch einer ernennt , ist Frau Steinbach in der Bundestagsfraktion nie wirklich gewesen. In den vergangenen Jahren hat sie sich mit allerlei wirren Tweets und schrillen Auftritten eher einen anderen Titel erarbeitet: "Drama Queen".

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

REUTERS

Gewinner des Tages...

... ist François Hollande. Ja, wirklich. Der französische Präsident hatte am Wochenende in Paris zur großen Nahost-Konferenz geladen und eigentlich war die Veranstaltung ein "Desaster" (um es einmal in den Worten Donald Trumps zu sagen). Weder Palästinenser noch Israelis saßen mit am Tisch. Es gab null konkrete Ergebnisse. Hollande zog die Sache trotzdem durch. 70 Außenminister und Chefs wichtiger Organisationen erinnerten die Welt kurz vor dem Amtsantritt von Trump noch einmal daran, dass es im Nahen Osten eine Zwei-Staaten-Lösung geben muss. Das Treffen von Paris war somit eine große Friedensdemo, nur eben nicht auf einer Wiese, sondern in den goldenen Sälen des französischen Außenministeriums.

Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche,

Ihr Roland Nelles