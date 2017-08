Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

früher, als Donald Trump noch nicht Präsident war, als sich noch kein Sonderermittler an seine Fersen geheftet hatte und er nicht jeden Tag von Indiskretionen aus dem Weißen Haus geplagt wurde - in jenen seligen Zeiten war Trump der Meinung, dass Urlaub etwas für Weicheier sei. "Nice work ethic", twitterte er, als sich Barack Obama im Sommer 2011 für zehn Tage nach Martha's Vineyard verabschiedete.

Seit er Präsident ist, macht Trump nichts lieber, als sich übers Wochenende nach Florida zu verdrücken. Und was den Sommerurlaub angeht, mag er plötzlich auch nicht mehr mit der Tradition seiner Vorgänger brechen. Seit vergangenem Freitag weilt Trump in einem Golfclub in New Jersey, 17 Tage soll die Sommerfrische dauern. "Wenn man seine Arbeit nicht genießt, ist man im falschen Job", sagte Trump vor ein paar Jahren zum Thema Ferien, da war er noch glücklicher New Yorker Immobilienunternehmer. Vielleicht hat Trump die Muße, in den nächsten Tagen über den Satz noch einmal nachzudenken.

Ich, einfach unverbesserlich

Im Moment wird viel Schlechtes über Elke Twesten gesagt, die von den Grünen zur CDU übergelaufen ist und damit die rot-grüne Regierung in Hannover um ihre Mehrheit brachte. Das Wort Verräterin macht die Runde, dabei gehört die Abgeordnete Twesten zu einem Typus, der seit ein paar Jahren immer häufiger die Parlamente bevölkert: der Ich-Politiker. Lange war dort der Wir-Politiker die dominierende Spezies. Der Wir-Politiker war immer etwas langweilig und stand unter dem Verdacht, ein Rückgrat aus Gummi zu haben. Aber die Angst vor der Führung machte ihn auch verlässlich.

Der Ich-Politiker kennt keine Parteilinien, nur sein Gewissen, das praktischerweise fast immer mit seinen Interessen zusammenfällt. Der Ich-Politiker gedeiht besonders gut im Klima einer großen Koalition, wo es auf eine einzelne Stimme ohnehin nicht ankommt. Aber es gibt ihn auch anderswo, wie der Fall Twesten zeigt. Sie bringt im Namen des Gewissens eine ganze Regierung ins Wanken. Am 15. Oktober wird in Niedersachsen ein neues Parlament gewählt.

Wander Woman

Heute bricht Martin Schulz zu einer Reise durch Ostdeutschland auf, während sich die Kanzlerin noch bis Ende der Woche erholt. Es gehört zu den Kuriositäten dieses Wahlkampfes, dass sogar Merkels Sommerurlaub (im Bild 2014 in Italien) zu steigenden Umfragewerten beiträgt. Ihr Outfit in Südtirol - Outdoorhose, kariertes Hemd - signalisiert das stille Einverständnis mit all den Deutschen, die sich im Sommer nicht dem mediterranen Modediktat unterwerfen wollen. Sollten nun alle, die auch bei wärmeren Temperaturen gern mit Socken in die Sandalen schlüpfen, Merkel wählen, wäre die absolute Mehrheit für die CDU sicher.

Verliererin des Tages...

... ist Theresa May. Die britische Premierministerin hat erst die vorgezogenen Parlamentswahlen verloren, die ihr eigentlich eine stabile Mehrheit im Unterhaus sichern sollten. Nun bröckelt im Volk die Unterstützung für ihren Kurs harter Brexit-Verhandlungen. Laut einer neuen Umfrage sind 61 Prozent der Briten nicht mit ihrer Politik einverstanden. Das muss noch nicht heißen, dass die Insel verkatert aufwacht und bereut, sich von Europa losgesagt zu haben. Aber die Briten scheinen zu verstehen, dass der Abschied von der EU komplizierter wird, als es die Populisten im Sommer 2016 versprochen haben.

