Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

Kapitalismus und Zerstörung gehen Hand in Hand. Das wusste schon Karl Marx, der verkündete, dass sich der Kapitalismus selbst zerstören würde (wir warten noch). Später sprach der Ökonom Schumpeter von einer schöpferischen Zerstörung in der Wirtschaftswelt. Diesen Gedanken hat nun Donald Trump aufgenommen, in einer kruden Variante, die womöglich auf die deutsche Band Geier Sturzflug zurückgeht. "Besuchen Sie Europa, solange es noch steht", hieß der Refrain, den 1983 jedermann trällerte. Es war die hohe Zeit des Kalten Krieges und der Neuen Deutschen Welle.

In dem Lied wurde ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen Tourismus (einer Unterform kapitalistischen Wirtschaftens) und Atomkrieg hergestellt. Trump hat das in einem Telefongespräch mit dem Gouverneur von Guam aufgegriffen. Die werdende Nuklearmacht Nordkorea hatte mit dem Beschuss der Pazifikinsel gedroht, und Trump fand es angebracht, die Inselbewohner zu trösten, indem er ihnen höhere Einnahmen aus dem Tourismus in Aussicht stellte. Ihre Heimat werde ja nun weltbekannt.

Früher sagte man: Neapel sehen - und dann sterben. Guam wäre eine neue Variante. Und Trump ist sich wirklich für gar nichts zu blöd. Täglich ein Sturzflug. Mal sehen, was heute so kommt.

Drei Sätze, die in der Regel größte Heiterkeit auslösen:

"Ich werde das alles bis zum Abendbrot aufräumen." (Sprecher: ein achtjähriges Kind)

"Wir werden heute gewinnen." (Sprecher: der Trainer eines unterklassigen Fußballvereins vor einem Pokalspiel gegen Bayern München)

"Ich werde Bundeskanzler." (Sprecher: der Kanzlerkandidat der SPD in einem Wahlkampf gegen Angela Merkel)

Das Futur I ist für den Sprecher häufig ein Risiko. Man kann damit Fakten aus der Zukunft verkünden, die von der kommenden Gegenwart leider ad absurdum geführt werden.

Martin Schulz weiß das natürlich. Deshalb war das Zitat, das gestern vom ZDF als Überschrift einer Meldung verbreitet wurde, nur die Zuspitzung eines anderen Satzes. Schulz hatte in Wahrheit gesagt: "Ich rechne damit, dass ich gute Chancen habe, der nächste Bundeskanzler zu werden." In dieser verquasten Konstruktion, die Vermessenheit und Zweifel verknüpft, offenbaren sich Seelenqualen. Schulz darf nicht zweifeln, tut es aber.

Andererseits sollen schon Achtjährige vor dem Abendbrot aufgeräumt haben, und der TSV Vestenbergsgreuth hat Bayern München in einem Pokalspiel geschlagen. An einem 14. August übrigens, heute vor 23 Jahren.

Happy Birthday, Pakistan

AFP

Pakistan existiert heute seit 70 Jahren. Für den Westen ist es ein Land, aus dem zuverlässig schlechte Nachrichten kommen. Terror, Islamismus, Korruption, Atombomben unter zweifelhafter Aufsicht (wie in den USA), Krieg in Kaschmir. Man könnte es aber auch so ausdrücken: Der Westen interessiert sich nur für Pakistan, wenn von dort Nachrichten kommen, die der Westen unangenehm findet.

Auf jeden Fall ist es eine gute Nachricht, dass dieses Land noch existiert. Ein Vakuum an dieser Stelle der Welt wäre ein Alptraum für alle (nicht nur für den Westen). Herzlichen Glückwunsch.

Gewinner des Tages

Gestern Abend sah ich auf der Rua Augusta in Lissabon einen Clown, der für die Kinder der Touristen Späße machte. Ich sah eine Weile zu, und mir fiel ein älterer Junge auf, vielleicht 18 Jahre alt, der den Clown aus einiger Entfernung beobachtete. Der Junge, ein junger Mann fast, trug schmutzige, abgerissene Kleidung und hielt einen Plastikbecher für Münzen in der Hand. Er lächelte. Wer ein solches Lächeln sieht, diese gebrochene Fröhlichkeit, diese Sehnsucht nach dem, was nicht war, der hat sofort einen Lebensfilm vor Augen: eine Kindheit, in der es keine Clowns gab, vielleicht nicht einmal Fröhlichkeit. Man ist mit solchen Überlegungen nahe am Kitsch, aber was macht das schon. Dieses Lächeln war herzzerreißend. Deshalb sind die Clowns der Kindheit meine Gewinner des Tages.

