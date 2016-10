Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

mancher Zuschauer der dritten und letzten TV-Debatte zwischen Donald Trump und Hillary Clinton mag sich in der vergangenen Nacht verwundert die Augen gerieben haben: Statt sich gegenseitig zu verunglimpfen, pausenlos zu unterbrechen oder gar auf der Bühne zu verfolgen, lieferten sich Trump und Clinton in Las Vegas das inhaltlich spannendste Duell in diesem Wahlkampf. Trump punktete bei seinen Anhängern wieder einmal bei Einwanderungsfragen. Clinton dagegen präsentierte sich als die wahrscheinlich kommende Präsidentin der USA: sachlich, patriotisch, bestimmt in der Sache.

Wer nach dem Abend glaubt, dass es nun doch noch ein normaler oder gar fairer Endspurt werden könnte, dürfte sich irren. Trump verweigerte eine klare Aussage dazu, ob er eine Niederlage am 8. November anerkennen würde. Täte er es nicht, wäre das ein Novum in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Ein Tiefpunkt, wie ihn nur dieser Wahlkampf hervorbringen könnte.

AP

Schäubles Siege

Als sich Kanzlerin Angela Merkel vergangene Woche mit den Ministerpräsidenten darauf einigte, den bisherigen Finanzausgleich der Länder künftig vom Bund bezahlen zu lassen, feierte Wolfgang Schäuble den Deal wie einen Sieg. Von einem "auskömmlichen Ergebnis" sprach der Finanzminister und erteilte dem Kompromiss die Note "befriedigend". In Wahrheit wird der Bund seit Jahren von den Ländern über den Tisch gezogen, wie der jüngste Bericht des Bundesrechnungshofes ausweist, aus dem diese Woche die "FAZ" zitierte. Danach hat der Bund in nur vier Jahren 266 Milliarden Euro in Richtung Länder und Kommunen verschoben. Nun werden es noch einige Milliarden mehr werden. Vielleicht sollte Schäuble auf den Report hinweisen, wenn er heute vor den Rechnungshöfen der neuen Länder die Festrede hält. Und vielleicht sollte er dann den berühmten Satz des Königs Pyrrhus zitieren, der nach seiner gewonnenen Schlacht gegen die Römer ausrief: "Noch so ein Sieg, und wir sind verloren."

DPA

Das Bärenfell der Grünen

Die Grünen sind die erfolgreichste Parteigründung der jüngeren deutschen Geschichte - zurzeit aber sind sie dabei, ihren Ruf gründlich zu ruinieren. Die Freunde einer Koalition mit SPD und Linken streiten mit den Anhängern eines schwarz-grünen Bündnisses über jede nur denkbare Frage: über die Ehe, über höhere Steuern für Reiche und ganz besonders über den nächsten Bundespräsidenten. Zum Beispiel gestern: Kaum hatte sich Parteichefin Simone Peter gegen den CDU-Politiker Norbert Lammert als Kandidaten ausgesprochen, twitterte die grüne Reala Kerstin Andreae, jetzt bloß "keine Türen zuzumachen". Dabei hatte Lammert gerade dementiert, dass er überhaupt zur Verfügung steht. Man soll das Fell des Bären ja bekanntlich nicht verteilen, bevor er erlegt ist. Noch dümmer wird es freilich, wenn es keinen Bären gibt.

Der Historiker und der Höllensturz

Als "Pflichtlektüre" empfahl die "New York Times" das jüngste Buch des britischen Historikers Ian Kershaw. Der renommierte Hitler-Biograf beschreibt darin die erste Hälfte des vergangenen Jahrhunderts als "Höllensturz" zweier mörderischer Weltkriege, mit denen sich der Kontinent um ein Haar selbst vernichtet hätte. Heute befragt SPIEGEL-Autor Martin Doerry den Historiker auf der Frankfurter Buchmesse, welche Lehren aus den verhängnisvollen Fehlern der Vergangenheit gezogen werden sollten. Eine Lektion steht für Doerry bereits fest: "Ohne die europäische Einigung ist der Kontinent verloren."

DPA

Verlierer des Tages...

... ist Mario Draghi. Damit die Preise in der Eurozone schneller steigen, hatte der EZB-Chef im vergangenen Jahr eine beispiellose Geldflut in die Wirtschaft gelenkt. Der Leitzins wurde auf null Prozent gesenkt und für viele Hunderte von Milliarden Euro Staatsanleihen gekauft. Doch wenn heute der Zentralbankrat in Frankfurt zusammentritt, ist auf einmal alles anders. Weil der Ölpreis wieder steigt, könnte sich die Inflationsrate schon im nächsten Frühjahr wieder an die Zielmarke von knapp zwei Prozent bewegen, sagen Experten voraus. Die Geldschwemme einzudämmen, wird aber schwierig, wie sich Anfang des Monats zeigte. Als an den Börsen entsprechende Gerüchte umliefen, purzelten sofort die Kurse. Merke: Der Glaube, die Wirtschaft nach Belieben lenken zu können, ist ein Irrglaube - ganz gleich, ob er nun von Joseph Stalin, Alan Greenspan oder Mario Draghi vertreten wird.

