Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

die bange Frage dieser Tage lautet: Wie ernst muss man die Worte eines Mannes nehmen, der schon 1000-mal gelogen hat und dessen zweite Natur die Prahlerei ist? In dieser Woche drohte Donald Trump Nordkorea mit "Feuer und Wut, wie es die Welt noch nicht gesehen hat". Wem das noch nicht klar genug war, dem half der amerikanische Präsident gestern per Twitter auf die Sprünge: "Meine erste Amtshandlung als Präsident betraf die Modernisierung unseres Atomwaffenarsenal. Es ist nun stärker als je zuvor."

Plant Trump einen Militärschlag gegen Nordkorea? Die "New York Times" schreibt, dass die Feuer- und Wutrede komplett improvisiert gewesen sei. Beruhigend ist das nicht. Denn Trump hatte in seinem Statement schon Vergeltung für den Fall angekündigt, dass Pjöngjang weitere Drohungen gegen die USA ausstößt - was dann auch prompt geschah. Das nordkoreanische Militär ziehe eine Attacke gegen die US-Pazifikinsel Guam "ernsthaft in Erwägung", hieß es zunächst. In der Nacht zu Donnerstag stellte Nordkoreas Militär dann detaillierte Pläne für eine solche Attacke vor.

Vor vier Monaten zeichnete der amerikanische Künstler Edel Rodriguez für den SPIEGEL ein Bild, das zwei Kleinkinder in Windeln zeigt, die auf einer Atombombe schaukeln. Das eine trägt das Gesicht Trumps, das andere das des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un. Es ist aktueller denn je.

House of Cards an der Leine

Wer abseits des doch eher müden Bundestagswahlkampfs nach Abwechslung sucht, sollte heute nach Hannover blicken. Dort berät der Landtag über seine Selbstauflösung, am 15. Oktober soll es Neuwahlen geben. "Unmoralisches Angebot", "Wählerbetrug", "Verrat" - seit die Abgeordnete Elke Twesten von den Grünen zur Union übergelaufen ist, schwirren Vokabeln durch die niedersächsische Landespolitik, die man sonst eher aus amerikanischen Politserien kennt.

Wer am Ende von dem Drama an der Leine profitiert und wer verliert, ist im Moment völlig offen. Derzeit hat die Union in Umfragen die Nase vorn. Aber ob es die Wähler goutieren, dass die CDU eine Frau in ihre Reihen aufnimmt, die ganz offenkundig vom Wunsch nach Rache getrieben wird, muss sich erst noch weisen.

Bibi und die Korruption

Auf Benjamin Netanyahu kommen schwere Zeiten zu. Derzeit ermitteln die Behörden in zwei Fällen gegen den israelischen Ministerpräsidenten, es geht um üppige Geschenke und die Frage, ob sich der Premier mit Gefälligkeiten eine positive Berichterstattung erschlichen hat. Gerade hat der Oberste Gerichtshof Israels auf Antrag eines Journalisten angeordnet, dass Netanyahu die Telefonprotokolle mit dem Verleger und Casinobesitzer Sheldon Adelson veröffentlichen muss. Der Weg von der Regierungsspitze ins Gefängnis ist dank der unerschrockenen Justiz in Israel sehr kurz: Ex-Premier Ehud Olmert wurde wegen Korruption verurteilt, der ehemalige Staatspräsident Moshe Katzav verbüßte wegen Vergewaltigung eine fünfjährige Gefängnisstrafe.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist Paul Manafort. Der ehemalige Wahlkampfmanager Donald Trumps bekam schon Ende Juli Besuch vom FBI. Die Beamten suchten offenbar nach Unterlagen, die belegen, dass es eine Verbindung zwischen der Trump-Kampagne und der russischen Regierung gab. Der schillernde PR-Mann Manafort stand schon in den Diensten des gestürzten prorussischen Präsidenten der Ukraine, Wiktor Janukowytsch. Manafort und Trumps Sohn Donald Junior nahmen im Wahlkampf 2016 an einem Treffen mit einer russischen Anwältin teil, die kompromittierendes Material über Hillary Clinton versprochen hatte. Die juristische Schlinge um Trump zieht sich immer enger.

