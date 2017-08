Die Lage am Freitag Liebe Leserin, lieber Leser,

in dem Wettlauf der verbalen Eskalation zwischen Donald Trump und der Führung Nordkoreas liegt der amerikanische Präsident wieder vorne. Als Laie mag man der Meinung sein, dass Trumps Drohung, man werde Nordkorea mit "Feuer und Zorn" belegen, kaum noch zu steigern sei. Trump aber sagte gestern in seinem Sommersitz in New Jersey: "Wenn überhaupt, waren meine Worte vielleicht nicht stark genug." Für Trump scheint die Nordkorea-Krise wie eine Droge zu sein, die ihm umso mehr Aufmerksamkeit zuführt, je schriller er sich ausdrückt.

Allerdings erwartet man von einem amerikanischen Präsidenten, dass auf Worte auch Taten folgen. Man kann nur hoffen, dass der Journalist Tony Schwartz nicht recht behält, der Ghostwriter von Trumps Bestseller "The Art of the Deal". Der sagte vor der Wahl Trumps: "Ich bin der festen Überzeugung: Wenn Trump gewinnt und er die Atomcodes in die Hände bekommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass dies das Ende der Zivilisation bedeutet."

An der Leine von VW

Der Skandal um die von VW autorisierte Regierungserklärung des niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil schrumpft immer mehr zum Skandälchen. Die Staatskanzlei in Hannover hat nun Unterlagen veröffentlicht, die zeigen, wie eng sich auch Weils Vorgänger David McAllister mit dem Konzern abgestimmt hat. Kaum eine Pressemitteilung ging raus, ohne dass VW vorher seinen Segen gegeben hätte.

Es ist ernüchternd zu lesen, wie eng VW die Staatskanzlei geführt hat, deren Aufgabe es doch eigentlich ist, im Zweifel den Unternehmen Grenzen zu setzen. Aber führen ließen sich eben alle Ministerpräsidenten, egal, ob sie zur CDU oder zur SPD gehörten. Die nun veröffentlichen Akten zeigen, wie unappetitlich es werden kann, wenn der Staat meint, Unternehmer spielen zu müssen.

Wahlkampf um die Nackten

Heute kehrt die Bundeskanzlerin aus ihrem Urlaub zurück und beginnt mit dem - nun ja - Wahlkampf. Die Kollegen der "Bild"-Zeitung haben in ihrer Not schon Gregor Gysi aufs Titelblatt gehoben, der sich für eine Förderung der Nacktbadekultur in Deutschland einsetzt. Ist damit das Thema gesetzt, mit dem man die Kanzlerin endlich aus der Reserve locken kann? Merkels Trick war es bisher, alle populären Themen des Gegners für sich zu reklamieren. Sie hat damit den Konservativen in der CDU viel zugemutet. Aber möglicherweise hat Gysi nun endlich das Thema gefunden, bei dem Merkel passen muss.

Gewinnerin des Tages...

... ist Ursula von der Leyen. Die Verteidigungsministerin hat schwere Monate hinter sich. Als sie Ende April der Bundeswehr in einen Interview ein "Haltungs- und Führungsproblem" bescheinigte, brachte sie große Teile der Truppe gegen sich auf. Etliche Militärs sehnen sich inzwischen nach ihrem Abgang, und auch in der Union ist die Meinung verbreitet, dass die Ministerin verbrannt sei. Mein Kollege Konstantin von Hammerstein hat über Wochen in der Truppe und der Regierung recherchiert und beschreibt im neuen SPIEGEL (ab 18 Uhr digital erhältlich), dass vieles dafür spricht, dass die alte Verteidigungsministerin auch die neue sein wird.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Freitag, Ihr

René Pfister