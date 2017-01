nach einem brutalen und dramatischen Wahlkampf, nach unzähligen Tweets, Interviews und Beschimpfungen ist es soweit, das Unvorstellbare passiert: Donald J. Trump wird heute als 45. Präsident der USA vereidigt. Gut 900.000 Menschen werden zu dem Spektakel in Washington erwartet, darunter viele Trump-Fans, aber auch Gegen-Demonstranten.

Nach der Vereidigungszeremonie am Kapitol werden Trump, sein neuer Vize-Präsident Mike Pence und ihre Frauen in einer großen Parade zum Weißen Haus ziehen. SPIEGEL ONLINE zeigt das Ereignis ab 17 Uhr (deutscher Zeit) im Livestream, wir berichten zugleich im Newsblog und ordnen anschließend alles ausführlich in Analysen und Kommentaren ein.

DPA

Der politischste Moment

Ohne Zweifel ist Trumps Antrittsrede der wichtigste Teil der Zeremonie. Trump hat angeblich seit Wochen selbst an dem Text gefeilt. Er werde darauf abzielen, das Land zu vereinen, kündigte Trump an. Das wäre schön. Nach seinen jähzornigen Attacken gegen Bürgerrechtler, kritische Journalisten und politische Gegner muss bezweifelt werden, dass es ihm mit diesem Vorhaben wirklich ernst ist. Andererseits ist leider auch richtig, was Trumps Lieblingsprediger Franklin Graham sagt: "Trump hat das Land nicht gespalten. Dieses Land ist schon seit Langem gespalten."

Getty Images

Der unheimlichste Moment

Trump wird heute an einem geheimen Ort (vermutlich das Gästehaus der Regierung) kurz vor seiner Amtseinführung das Briefing zur Funktionsweise des Atom-Koffers erhalten. Dieser sogenannte Football wird ihm künftig auf Reisen und Terminen von einem Offizier hinterhergetragen. Mit Hilfe der in dem Köfferchen enthaltenen Codes kann er ohne weitere Autorisierung durch den Kongress einen Atomschlag anordnen. Eine gruselige Vorstellung. Immerhin: Trump selbst hat im Wahlkampf mehrfach betont, er wäre der Letzte, der Nuklearwaffen einsetzen würde. Ob er sein Wort hält? Wäre nett.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Gewinner des Tages...

... sind alle Optimisten. Denken wir positiv. Ich gehöre offen gestanden nicht zu den Leuten, die meinen, alles wird schon gut. Es wird sicher nicht gut. Aber es wird vielleicht auch nicht nur schlecht. Hoffentlich. Um es mit Barack Obama zu sagen: "The only thing that is the end of the world is the end of the world."

Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag,

Ihr Roland Nelles