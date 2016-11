Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

der Untersuchungsausschuss zur NSA-Affäre könnte heute darüber entscheiden, ob er den Whistleblower Edward Snowden vorlädt. Es wäre interessant, ihn hier zu haben, ihm zuzuhören. In Trumps Lager wird überlegt, für Snowden die Todesstrafe vorzusehen, weil er Abhörpraktiken des Geheimdienstes NSA offen gelegt hat. Bei anderen gilt er als Held.

Aber der Whistleblower ist eine der komplexeren Sozialfiguren, nichts für extreme Maßnahmen oder Kategorien. Er gehört zu den "guten Verrätern" der Weltgeschichte, ähnlich, bei allen Unterschieden, einem Deserteur, der die Wehrmacht verlässt, oder einem Renegaten, der dem Kommunismus à la Stalin, Mao oder Pol Pot abschwört. Er verrät die Sache, der er gedient hat, aber aus guten Gründen. In seiner Zerrissenheit, mit dem Verlust seines gewohnten Lebens ist er bestraft genug. Snowden, der sich zu Putins Protegé gemacht hat, verdient wohlwollendes Interesse, nicht aber Begeisterung.

Rente ist cool

Die Koalition berät heute über die nächste Rentenreform (hier finden Sie alle Daten und Fakten zur Rente). Wie hoch soll der Beitragssatz sein, wie lange soll man arbeiten, wie viel Rente herausbekommen, was ist mit den Erwerbsunfähigen? Gähnt jemand? Rente ist gerade für Jüngere ein Wort, das ungefähr so cool klingt wie Topflappen. Aber das kann man auch anders sehen. In Wahrheit gibt es keinen Begriff, in dem so viel Zeitdiagnose steckt wie in Rente: der gegenwärtige Zustand einer Ökonomie, die Erwartungen an die Zukunft, das Verhältnis von Jung und Alt, der Unterschied in den Biografien von Frauen und Männern, das Verhältnis zu Kindern, der Stand der Humanmedizin, die Balance von sozialer Sicherheit und wirtschaftlicher Freiheit etc. Deshalb: Rente? Wow.

Vierfache Versöhnung

In Kolumbien entscheidet heute der Kongress, ob er das überarbeitete Friedensabkommen mit den Rebellen der Farc annimmt oder verwirft. Es war ja ziemlich skurril, dass Kolumbiens Präsident Santos den Friedensnobelpreis bekommen hat, obwohl sein Abkommen in einer Volksabstimmung durchgefallen war, weil die Rebellen gut davonkamen. Diesmal wird das Volk nicht gefragt, obwohl der Vertrag nicht wesentlich verändert wurde. Bei Friedensabkommen geht es um eine dreifache Versöhnung. Die gegnerischen Parteien müssen sich miteinander versöhnen, und jede Partei muss sich damit versöhnen, dass die andere Seite besser davonkommt, als sie es verdient hätte, und umgekehrt: man selbst schlechter als erwartet. Man nennt solche Versöhnung Realpolitik. Vielleicht gelingt sie dem Kongress besser als dem Volk, das sich dann hoffentlich mit der Entscheidung des Kongresses versöhnt.

Gewinner des Tages...

... sind selbstverständlich der FC Bayern München und seine Fans, nachdem sie das Desaster von gestern Abend überschlafen haben, die Niederlage gegen Rostow in der Champions League drei Tage nach der Niederlage gegen Borussia Dortmund in der Bundesliga. Wir Fans - ich habe mich hier längst als solcher geoutet - sind uns einig, dass es in den letzten drei Jahren, als der Pep unser Pep war, wenig Sinn gemacht hat, im Herbst prächtig gegen mittelmäßige Teams zu gewinnen, um dann im Frühling im Halbfinale der Champions League gegen Spanier zu verlieren, weil unsere Spieler von den prächtigen Siegen des Herbstes ausgelaugt waren. Diesmal macht es der FC Bayern umgekehrt. Wir liegen voll im Plan.

