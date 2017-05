in Berlin entfaltet sich gerade ein Rennen um die Gunst des künftigen französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Während die Kanzlerin sich noch mit Glückwünschen begnügt, empfiehlt Außenminister Sigmar Gabriel schon, die "finanzpolitische Orthodoxie" aufzugeben: "Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Deutsche mehr in Europa investieren müssen."

Nun könnte man anmerken, dass in der Vergangenheit eher die französische Finanzpolitik unorthodox war: Seit fast zehn Jahren macht Paris mehr Schulden, als es die europäischen Regeln erlauben. Aber in Gabriels Logik ist offenkundig nicht der ein guter Europäer, der sich an die Regeln hält. Sondern derjenige, der sie besonders geschickt zu umgehen weiß.

AFP

Reparaturbetrieb Bellevue

Vom Bundespräsidenten heißt es ja, dass er sich aus den Niederungen der täglichen Politik heraushalten sollte. Die Regel gilt für Frank-Walter Steinmeier offenkundig nicht. Schon als Außenminister war er damit beschäftigt, das Porzellan zu kitten, das der damalige Parteichef Sigmar Gabriel lustvoll zerdeppert hatte. Die Arbeitsteilung hat sich aus Sicht Gabriels so bewährt, dass er sie gerne fortsetzt. Derzeit ist Steinmeier in Israel unterwegs. Der Präsident schaffte das Kunststück, Gabriels eklatumrankten Besuch zu verteidigen und dennoch von Premier Benjamin Netanyahu empfangen zu werden. Doch Steinmeier sollte sich nicht zu sehr freuen: Je geschickter er repariert, umso größer wird Gabriels Freude am großen Scheppern.

Die Königsmacher

Siege können in der Demokratie den Weg in die Ungewissheit ebnen, diese Erfahrung macht gerade Daniel Günther, der CDU-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein. Eigentlich würde er gerne ein Bündnis mit FDP und Grünen schmieden. Aber die Ökopartei fürchtet, dass dies linke Wähler im Bund und in Nordrhein-Westfalen verschrecken könnte, wo am kommenden Sonntag gewählt wird. FPD-Chef Christian Lindner wiederum plagt die Sorge, dass bürgerliche Wähler von der Fahne gehen, sollte der liberale Spitzenmann Wolfgang Kubicki zusammen mit den Grünen einen Sozialdemokraten zum Ministerpräsidenten in Kiel wählen. Grüne und Liberale sind die Königsmacher an der Küste, so viel ist sicher. Bleibt die Frage, wann die Lust am Regieren die Angst vor dem Wähler besiegt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

AFP

Verlierer des Tages...

... ist Torsten Albig. Als die Zeiten noch besser waren, sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley, Schleswig-Holstein sei mit Albig als Ministerpräsidenten "hervorragend aufgestellt". Nun hat Albig die Wahl verloren - wohl nicht zuletzt wegen des Spruchs, mit dem er die Scheidung von seiner langjährigen Frau begründet hatte: Es sei beiden kaum noch gelungen, "auf Augenhöhe" miteinander zu sprechen. Barley stellte nun trocken fest, offenkundig habe das "Privatleben des Ministerpräsidenten" die Wahl zum Schlechten gewendet. Nun will wohl auch die SPD-Zentrale nicht mehr auf Augenhöhe mit Albig reden.

Ein schönen Tag wünscht,

René Pfister