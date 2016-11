Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

das Europäische Parlament wird heute in Straßburg debattieren, ob die EU die Beitrittsgespräche mit der Türkei aussetzen soll. Es wäre gut, diese Farce gleich ganz zu beenden. Es ist die große Lüge der europäischen Politik. Schon vor Erdogans Machtrausch wollten Bundeskanzlerin Merkel und andere nicht, dass die EU die Türkei aufnimmt, wegen des Islams, wegen der wackeligen Demokratie dort. Nun ist die Demokratie nicht mehr wackelig, sondern abgeschafft. Diese Türkei hat in der EU nichts verloren. Es sei denn, die Geschichte sorgt für eine ihrer Pointen und die Staaten der EU nähern sich nach und nach Erdogans autoritärer Herrschaftsform an, mit Le Pen in Frankreichs, Wilders in den Niederlanden etc. Dann passt es. Aber der Islam? In Houellebecqs Roman "Unterwerfung" konnten wir lernen, dass der Islam in Wahrheit für die Autoritätshörigen nicht das Problem, sondern die Lösung ist.

Selbsthassismus

Das 9. Hohenschönhausen-Forum in Berlin diskutiert heute ein interessantes Thema: "Der Hass auf den Westen - Kommunismus, Nationalsozialismus, Islamismus". Allerdings ist das Thema damit nicht vollständig bearbeitet. Eine vierte Kategorie ist der Selbsthass. Darin ist der Westen so gut wie keine andere Region der Welt. Es gibt diesen Selbsthass von Links und von Rechts, und nun sitzt er, in Gestalt von Trumps Chefberater Stephen Bannon, Anti-Aufklärer, Rassist und Antisemit, sogar im Weißen Haus, bislang Zentrale der Führungsmacht des Westens. Man braucht keinen Feind mehr, wenn man selbst sein größter ist.

REUTERS

Der Wolf

Noch einmal Bannon, weil er mich nicht loslässt. Bannon hat gesagt, er wolle für Trump sein, was Thomas Cromwell am Hof der Tudors war. Bislang habe ich kein allzu schlechtes Bild von Cromwell gehabt, der Chefberater von Heinrich VIII. war. Mein Bild stammt aus zwei Romanen von Hilary Mantel, "Wölfe" und "Falken", in denen Cromwell die Hauptfigur ist. Mantel zeichnet ihn als sympathischen Mann, der seine Familie liebt und sich wie kein anderer auf politische Strategie versteht. Er sorgt dafür, dass sich Heinrich mit Anne Boleyn verheiraten kann, später mit anderen Frauen. Er sorgt vor allem dafür, dass sich England von der katholischen Kirche lösen und den Protestantismus etablieren kann.

Bannon meint wohl nicht, dass er Trump eine Anne Boleyn möglich machen wird. Er meint eine grundstürzende Veränderung, ein neues System. In seinem Fall: etwas anderes als die liberale Demokratie. Thomas Cromwell fiel in Ungnade und wurde hingerichtet. Das ist keine Lösung.

DPA

Der wahre Zustand der Welt

Der Sicherheitsrat der Uno wird sich heute mit der Wasserknappheit befassen. Es gibt sie schon lange, auch der Hunger kehrt zurück. Zwei elementare Bedürfnisse, Durst und Hunger, sind im Jahr 2016 für Millionen Menschen nicht stillbar. Das ist der wahre Zustand der Welt. Wir werden das bald wieder vergessen haben, weil es vor allem Afrika und Teile Asiens betrifft. Wir werden es vergessen haben, obwohl wir jetzt wissen, dass die Krisen, die andere erleiden, unsere Krisen werden. Auch bei uns bleibt nichts wie es war, wenn sich Hunger und Durst anderswo nicht stillen lassen. Hierfür brauchte es einen Thomas Cromwell, einen Mann, der wirklich etwas verändern kann.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... sind die Bewohner des Caritas-Seniorenheims Kardinal Bengsch in Berlin, weil sie heute Besuch von Bundesfinanzminister Schäuble bekommen. In ihrem trauten Kreis stellt er die Weihnachtsbriefmarke 2016 vor. Warum das hier eine Rolle spielt? Ehrlich gesagt nur wegen eines Satzes, mit dem diese düstere "Lage" enden muss. Thema der Weihnachtsbriefmarke sind in diesem Jahr "Die Hirten auf dem Feld". Die Hirten waren die ersten, denen die Ankunft des Heilands verkündet wurde. Und wie leitet der Engel seine Botschaft an die Hirten ein? So: "Fürchtet euch nicht."

Ich wünsche Ihnen einen furchtlosen Tag.

Ihr Dirk Kurbjuweit