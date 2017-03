seit dem Brexit-Votum ist viel von einem Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten die Rede, von kleinen Gruppen von Willigen, die sich weiter integrieren, während andere zunächst außen vor bleiben. Ernüchterung und Realismus kehrt ein in die europäische Politik, das hat auch sein Gutes. Beim EU-Gipfel, der heute Nachmittag in Brüssel beginnt, soll es um solche neuen Formate gehen, an denen sich nicht alle beteiligen müssen, zum Beispiel um eine Europäische Staatsanwaltschaft.

Zweiter Punkt auf der Agenda des Gipfels ist die Wahl des neuen EU-Ratspräsidenten. Es wird der alte sein: Donald Tusk. Der Pole wird von praktisch allen Staats- und Regierungschefs unterstützt - außer von seinem eigenen. Die Polen haben einen Gegenkandidaten nominiert. Das zeigt, wie weit sich das Land von Europa entfernt hat. Oder dass der Prophet im eigenen Land nichts wert ist.

Krise der Demokratie

Schon lange beschäftigt SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann die Krise der Demokratie, die Frage, was gegen Politikverdrossenheit, sinkende Wahlbeteiligung und Mitgliederschwund der Parteien getan werden kann. Heute wird in der SPD-Bundestagsfraktion ein interessantes und provokantes Buch vorgestellt, das sich mit diesem Thema befasst. Geschrieben hat es der belgische Historiker David Van Reybrouck. In "Gegen Wahlen. Warum Abstimmen nicht demokratisch ist" plädiert er für eine Volksvertretung, in die Bürger nicht durch Wahlen, sondern per Los einziehen.

Das soll Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft in die Politik bringen. Die gelosten Volksvertreter sollen über strittige Themen diskutieren, Experten hinzuziehen, sich streiten - und sich am Ende auf eine Lösung einigen. Nur wer sich wirklich auseinandersetzt, so Van Reybroucks Idee, wird politische Fragen durchdringen und sich nicht mehr nur über "die da oben" beklagen. Aber vielleicht braucht es Van Reybrouck auch gar nicht mehr, weil die SPD inzwischen schon ein anderes Mittel gegen Politikverdrossenheit und die Krise der Demokratie gefunden hat. Es heißt Martin Schulz.

Gäste im Kreml

Außenminister Sigmar Gabriel ist in Moskau eingetroffen, heute soll er von Präsident Wladimir Putin empfangen werden. Als Wirtschaftsminister hatte Gabriel schon mehrfach die Ehre, nicht zuletzt, weil er immer wieder durchblicken ließ, dass er gerne einen Weg zur Lockerung der Russland-Sanktionen finden würde. Nun gibt es erstmals Gelegenheit, sich über die neue Weltlage unter Donald Trump auszutauschen.

Etwas später erwartet man heute noch einen anderen Gast in Moskau: den türkischen Präsidenten. Die Männerfreundschaft ist ja wieder im Lot, nachdem Recep Tayyip Erdogan sich dafür entschuldigt hat, dass die Türkei einen russischen Kampfjet vom Himmel holte. Da kann Gabriel nicht mithalten: In diesem Bunde kann, will und sollte er nicht der Dritte sein.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... ist Manfred Weber. Der CSU-Europapolitiker setzt sich nämlich für den Vorschlag zweier Studenten ein, der unter dem Hashtag Freeinterrail bekannt wurde. Danach sollen EU-Bürger zu ihrem 18. Geburtstag einen Gutschein für ein Interrailticket geschenkt bekommen. Wie "Politico" berichtet, hat der Haushaltsausschuss jetzt Kommissar Günther Oettinger damit beauftragt, "relevante Vorschläge" dazu zu machen. Immerhin. Mir gefällt diese plakative Idee, etwas für Europa tun, indem man junge Leute quer durch den Kontinent reisen lässt (wenn ich an das Brexit-Votum denke, hätten es die Älteren aber eher nötig!). Ich hoffe, in Brüssel beeilen sie sich ausnahmsweise einmal. Meine ältere Tochter wird in zwei Jahren 18.

Christiane Hoffmann

Christiane Hoffmann