Die Lage am Freitag

beim EU-Gipfel in Brüssel geht es heute um ein Thema, das den Staats- und Regierungschefs stets besonders naheliegt: Geld. Die EU muss ihren Haushalt für die kommenden Jahre aufstellen, und so haben alle schon ihre Forderungen angemeldet. Die Südländer, die aus Brüssel mehr Finanzmittel bekommen als sie abliefern, wollen das Budget erhöhen. Reiche Staaten wie Österreich wollen ihre Beiträge vermindern.

Nur die Bundesregierung, so geht aus dem schwarz-roten Koalitionsvertrag hervor, ist zu höheren Überweisungen bereit. In der deutschen Politik gibt es den Satz: "Solidarität ist keine Einbahnstraße." In Europa sieht es eher nach Sackgasse aus.

Ein Niedersachse als Minister

Wenn Sigmar Gabriel heute im heimischen Goslar für eine Große Koalition wirbt, werden seine Anhänger auf den jüngsten ARD-"Deutschlandtrend" verweisen, nach dem fast drei Viertel der Bürger ihn gern als Außenminister behalten würden. Doch daraus wird wohl nichts, stattdessen diskutiert die Parteispitze derzeit intensiv über andere Ministerkandidaten aus Niedersachsen: Thomas Oppermann fürs Außenamt zum Beispiel, Hubertus Heil fürs Arbeitsministerium oder den Parteilinken Matthias Miersch fürs Umweltressort. Die drei sind zwar nicht so umtriebig, schlagfertig und gerissen wie Gabriel. Aber dafür zeichnet sie eine andere Eigenschaft aus, die Parteichefs traditionell besonders hoch gewichten: Loyalität.

Hoffnung für Tuvalu

Viele Südseeinseln werden wegen des Klimawandels bald im Meer versinken, hieß es bisher. Die Studie eines neuseeländischen Forschers für den Pazifikstaat Tuvalu dagegen zeigt, dass die Prognose so nicht stimmt. Viele Atolle wachsen gewissermaßen mit dem Meeresspiegel mit, wie mein Kollege Marco Evers heute auf SPIEGEL Plus beschreibt. Allerdings führt die Erderwärmung in Tuvalu zu häufigeren Dürren und lässt die Böden versalzen.

Brüsseler Grenzüberschreitung

Die Präsidenten mehrerer Sahel-Staaten beraten heute mit der EU-Spitze in Brüssel über gemeinsame Maßnahmen gegen Terror und Kriminalität, nicht zuletzt gegen den Menschenhandel mit Migranten. Fazit: Um der Flüchtlingskrise Herr zu werden, reicht der Schutz der Außengrenze offenbar nicht mehr aus. Es geht jetzt um die Außengrenze der Außengrenze.

Verlierer des Tages...

... ist Donald Trump. Der US-Präsident, der heute vor konservativen Gesinnungsfreunden in der Nähe Washingtons auftritt, ist durch seine Reaktion auf den Amoklauf in Florida in die Defensive geraten. Die Forderung von Angehörigen und Schülern, endlich den Erwerb von Gewehren, Revolvern oder Pumpguns zu erschweren, hatte er jüngst mit dem Vorschlag gekontert, Amerikas Lehrer zu bewaffnen. Trump plant offenbar, die Logik des Kalten Krieges auf das heutige Bildungswesen zu übertragen. Seine bizarre Strategie trägt das Motto: Gleichgewicht des Schreckens.

