darf die EU ihre Mitgliedsländer zwingen, gegen ihren Willen Flüchtlinge aufzunehmen? Müssen sich die Staaten an das halten, was mit Mehrheitsvotum in Brüssel beschlossen wird? Über diese Frage entscheidet heute der Europäische Gerichtshof in Luxemburg.

Ungarn und die Slowakei hatten gegen einen Beschluss der EU-Innenminister vom Herbst 2015 geklagt. Sie wollten bis zu 120.000 Flüchtlinge innerhalb der Gemeinschaft umzuverteilen, um Italien und Griechenland zu entlasten. Auch Polen und die Tschechische Republik stimmten damals dagegen. Voraussichtlich wird der Gerichtshof die Klage abweisen - eine Schlappe für Orbán, ein Sieg für die europäische Solidarität.

Deutsche Einheit

REUTERS

Einmal im Jahr, das ist ein gut eingeübtes Ritual, geht es in Berlin um die deutsche Einheit. Dann stellt die Beauftragte für die neuen Länder im Kabinett ihren Jahresbericht vor, heute ist es wieder soweit, und eigentlich sagt es schon alles, dass dabei immer noch von den "neuen Ländern" die Rede ist. In den Berichten steht meistens, dass einerseits viel erreicht wurde, es andererseits aber noch viel zu tun gibt.

Ich war letzte Woche beim Wahlkampfauftritt von Angela Merkel in Bitterfeld, heute wird sie in Finsterwalde und Torgau auftreten, und mich treibt seither die Frage um, warum die ostdeutsche Kanzlerin im Osten so verhasst ist. Ich habe viele Leute, vor allem Ostdeutsche, gefragt, aber keiner hat es mir erklären können. Mit Kollegen vom SPIEGEL habe ich dann überlegt, warum eigentlich so wenige Journalisten in den großen überregionalen Printmedien aus Ostdeutschland kommen, auch beim SPIEGEL. Wir "Wessis" schauen dann wie Ethnologen auf den Osten unseres Landes, befragen die Ostdeutschen, schreiben Jahresberichte. Aber es gibt Hoffnung: Meine Nichte aus Hamburg studiert in Jena. Es kommen Generationen, die das alles nicht mehr beschäftigen wird.

Steinmeier eröffnet Denkmal für Opfer von München

DPA

Ich war damals fünf Jahre alt, aber ich meine, mich noch an das Entsetzen zu erinnern, das das Attentat auf die israelische Olympiamannschaft auslöste. 30 Jahre nach Auschwitz starben in Deutschland Juden. 45 Jahre ist das jetzt her, und heute wird in München am Olympiastadion ein Denkmal für die Opfer von damals eröffnet. Israels Präsident Rivlin wird dabei sein und auch Frank-Walter Steinmeier, der ja bisher der unauffälligste Präsident der deutschen Geschichte ist. Als Außenminister forderte er von Deutschland mehr Verantwortung, Deutschland solle eine Rolle in der Welt spielen, die seiner Größe und seinem Gewicht angemessen ist, sich befreien von einer historisch begründeten, sehr bequemen Zurückhaltung. Als Bundespräsident hat Steinmeier sein Thema noch nicht gefunden, dabei gäbe es immer noch viel zu sagen zu Deutschlands Verantwortung in einer Welt, in der Rassismus wieder salonfähig zu werden droht.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

1. Verliererin des Tages...

AP

... ist Erika Steinbach. Die konservative Ex-Unionspolitikerin und Vertriebenenfunktionärin hat wegen Merkels Flüchtlingspolitik mit ihrer Partei gebrochen, ausgerechnet sie, die selbst aus einer Flüchtlingsfamilie stammt. Heute macht sie in Baden-Württemberg mit Alexander Gauland Wahlkampf für die AfD.

2. Verliererin des Tages...

DPA/ASH Berlin/David von Becker

... ist die Lyrik. An der Alice Salomon Hochschule in Berlin soll jetzt ein Gedicht von der Hauswand entfernt werden, weil es angeblich an die "alltägliche sexuelle Belästigung" von Frauen erinnert. In dem Gedicht des 92-jährigen Lyrikers Eugen Gomringer geht es um Alleen, Blumen, Frauen und einen Bewunderer. Es ist sehr schlicht und wunderschön, aber der Asta der Uni will das Gedicht von der Hauswand tilgen. Er sieht da eine "patriarchale Kunsttradition" am Werk, das Gedicht erinnere unangenehm daran, dass Frauen für ihr "körperliches Frau-Sein" bewundert werden. Nach den Maßstäben dieser poetischen Korrektheit fallen mir noch eine ganze Menge Gedichte ein, die nicht mehr öffentlichkeitstauglich wären. Wenn wir das mit der patriarchalen Kunsttradition ernst meinen, müssen wir den halben Goethe und einen Großteil der deutschen Liebeslyrik in den Orkus werfen. Irgendwie habe ich aber keine Lust auf Liebesgedichte, in denen es höchstens noch um die charakterlichen Vorzüge einer gleichberechtigten Partnerin gehen darf. Freiheit für die Poesie!

Nehmen Sie sich heute Zeit für ein Gedicht, welches auch immer.

Herzlich,

Ihre Christiane Hoffmann