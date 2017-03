heute wird ein wegweisendes Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Flüchtlingspolitik erwartet. Es geht um den Kern europäischer Asylpolitik, das Recht von Flüchtlingen auf Einreise nach Europa. Seit Europa seine Grenzen dichtgemacht hat, gibt es für Flüchtlinge keinen legalen Weg, nach Europa zu kommen, auch wenn sie keine Wirtschaftsflüchtlinge, sondern tatsächlich verfolgt sind. Eine syrische Familie, Christen, hatte im Libanon Visa beantragt, um nach Belgien zu reisen und dort einen Asylantrag zu stellen. Doch Belgien verweigerte das Visum. Generalanwalt Paolo Mengozzi argumentiert in seinem Schlussantrag nun, dass europäische Staaten humanitäre Visa ausstellen müssten, wenn Folter oder unmenschliche Behandlung drohten.

Sollte der EuGH im Sinne der Flüchtlinge entscheiden, müssten sie nicht mehr den gefährlichen Weg über das Mittelmeer nehmen, sondern könnten legal mit einem Visum in einen EU-Staat einreisen. Das würde die europäische Asylpolitik revolutionieren. Und es würde die Vorentscheidung darüber, wem tatsächlich Folter und Verfolgung droht, in die Botschaften und Konsulate außerhalb Europas verlagern. Spätestens dann bräuchte es vor allem eines: eine gemeinsame europäische Asylpolitik.

DPA

Deutsch-türkischer Streit

Der Streit zwischen Deutschland in der Türkei wird immer absurder. Während Angela Merkel gestern Nachmittag in Berlin betonte, Auftritte türkischer Politiker in Deutschland seien "weiterhin möglich", sagten die Behörden in Hamburg gleichzeitig eine geplante Veranstaltung von Außenminister Mevlüt Cavusoglu für heute Abend ab. Weil der Brandschutz der vorgesehenen Halle angeblich nicht ausreicht. Damit setzt Deutschland seine Glaubwürdigkeit aufs Spiel. Diejenigen Türken, die Deutschlands Türkeipolitik immer für doppelzüngig gehalten haben, dürfen sich bestätigt fühlen.

Premiere für die Bundeswehr

Heute beginnt eine dreitägige, groß angelegte Übung zur Terrorabwehr. Polizei und Bundeswehr sind gemeinsam beteiligt, in insgesamt sechs Bundesländern werden Anschläge simuliert. Es ist eine Premiere: Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik werden Streitkräfte hoheitliche Aufgaben übernehmen.

AP

Schulz' Versprechen

Martin Schulz hat ein Wahlversprechen abgegeben, dass er tatsächlich halten müsste, würde er zum Kanzler gewählt. Bei einer Veranstaltung in der Berliner SPD-Zentrale zum Internationalen Frauentag saß er zwischen fünf Frauen auf dem Podium, als die Schauspielerin Jasmin Tabatabai ihn aufforderte, sein Kabinett zur Hälfte mit Frauen zu besetzen. Wie Justin Trudeau. Schulz solle das sofort versprechen, sprang Ex-"Taz"-Chefredakteurin Ines Pohl der Schauspielerin bei. Was sollte der Kandidat da sagen? Er nahm das Mikro und versprach's - natürlich nur für die SPD-Ministerien.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... sind Sabine und Daniel Röder. Die Frankfurter Juristen gründeten im November, kurz nach der Wahl von Donald Trump, die Initiative "Pulse of Europe". Sie wollten etwas tun, wollten die Straße nicht den Europa-Gegnern überlassen, wollten nicht gegen etwas sein, sondern für etwas: für ein vereintes Europa und seine Werte. Es begann ziemlich klein mit einer E-Mail an Freunde und Verwandte. Und wurde schnell ziemlich groß: Mittlerweile wird sonntagnachmittags von Aachen bis Wiesbaden in 27 deutschen Städten demonstriert, dazu in Amsterdam, Lyon, Montpellier, Paris, Straßburg und Toulouse. Und sogar im britischen Bath.

Ich wünsche Ihnen einen erfreulichen Dienstag,

Ihre Christiane Hoffmann