Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

er gilt als der große Langweiler der französischen Politik. Als Premierminister unter Nicolas Sarkozy ertrug François Fillon mit Gleichmut die Demütigungen seines Chefs ("Ich bin der Kopf, er ist die Beine"). Das höchste Maß an Exzentrik, das er sich erlaubt, sind rote Kardinalssocken und gelegentliche Fahrten mit dem Rennwagen in Le Mans.

Nun, nach seinem Sieg bei den französischen Vorwahlen der Republikaner, ist François Fillon der große Hoffnungsträger der europäischen Politik. Der Biedermann soll die Brandstifter vom Front National in Schach halten, Marine Le Pen bei den Präsidentschaftswahlen besiegen und dann jene Aufgabe übernehmen, an der bisher noch alle seine Vorgänger gescheitert sind: das unreformierbare Frankreich reformieren. Wie sagte noch Ernst Bloch, der große deutsche Philosoph der Erwartung: "Es gehört zum Wesen der Hoffnung, dass sie enttäuscht werden kann, sonst wäre sie ja Zuversicht."

DPA

Merkels weiße Fahne

In Artikel 32 der Haager Landkriegsordnung ist die Rolle des sogenannten Parlamentärs fixiert, der von einer der Kriegsparteien ausgeschickt wird, um Friedensverhandlungen zu führen. Er sei "unverletzlich", so heißt es in dem Regelwerk, genau wie "der ihn begleitende Trompeter und Dolmetscher". Kürzlich hat CSU-Chef Horst Seehofer verraten, dass er für den seit Monaten tobenden Abnutzungskrieg mit der CDU um Obergrenzen und Willkommenskultur nun gleich zwei Parlamentäre benannt hat: Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt und Parteigeneral Andreas Scheuer. Sie sollen Anfang Dezember zum CDU-Parteitag nach Essen reisen, um die Fronten in dem Konflikt aufzuweichen. Wenn Parteichefin Angela Merkel heute in Heidelberg zur Regionalkonferenz bittet, ist deshalb eine Frage unbedingt zu klären: Wer spielt die Trompete, und: Müssen die beiden eine weiße Fahne mitbringen?

Die Tugenden des neuen Industrie-Chefs

Schon lange nichts mehr gehört vom Bundesverband der Deutschen Industrie, der angeblich mächtigsten Lobby-Organisation der Republik? Das soll sich ändern. Heute wählen Konzernbosse und Verbandschefs Dieter Kempf zu ihrem neuen Präsidenten. Das ist ein Mann, auf den wohl kaum ein Headhunter gekommen wäre. Kempf ist nämlich weder Vorstand in einem Dax-Konzern, noch ist er Chef eines renommierten Mittelständlers. Er leitete die "Datenverarbeitungsorganisation der Steuerbevollmächtigten für die Angehörigen des steuerberatenden Berufes in der Bundesrepublik Deutschland" (Datev), eine Genossenschaft. Der Einschätzung, dass der Finanz- und Informatikexperte für den Posten deshalb nicht geeignet wäre, widersprechen Insider allerdings vehement: Erstens war das Steuerzahlen, beziehungsweise das Vermeiden desselben, schon immer ein wichtiges Thema für die Industrie. Und zweitens pflegt Kempf die wichtige Tugend der Geduld, wie einem Interview mit dem "Handelsblatt" zu entnehmen ist: "Beim Fußball fällt das erste Tor auch nicht gleich nach dem Anpfiff."

REUTERS

Das Lehrstück aus Wien

In genau sieben Tagen wird in Österreich mit dem FPÖ-Politiker Norbert Hofer möglicherweise der erste Rechtspopulist zum Präsidenten eines westeuropäischen Landes gewählt. Für den Aufstieg der Nationalkonservativen im Nachbarland gibt es viele Erklärungen, aber selten sind sie so anschaulich beschrieben worden wie in der aktuellen SPIEGEL-Geschichte meines Kollegen Lothar Gorris, der die Finanzaffären am Wiener Burgtheater als Parabel auf das kranke politische System Österreichs erzählt. Ein System, in dem Schlüsselpositionen in Wirtschaft, Kultur und Verwaltung strikt nach dem Seilschafts-Prinzip vergeben werden und es als normal gilt, Buchungsunterlagen in Plastiktüten aufzubewahren. Und noch etwas wird klar an dem Burgtheater-Lehrstück: Die Große Koalition ist ein Verhängnis, nicht nur in Österreich.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Getty Images

Verlierer des Tages...

... ist Norbert Blüm. Wenn es um Wahrheit und Rente geht, lässt sich der frühere Arbeitsminister bekanntlich von niemandem etwas vormachen. Entsprechend folgerichtig ist es nun, wenn der CDU-Politiker die Rentenvorschläge von Arbeitsministerin Andrea Nahles als verlogen kritisiert. Das Altersgeldniveau dürfe nicht soweit sinken wie es die Sozialdemokratin plant, schimpft Blüm, zu dessen besonderen Leistungen als Minister es gehörte, das demografische Problem der Alterskassen konsequent geleugnet zu haben. Damit das System nicht "seine Legitimität verliert", sagt der Sozialexperte nun, müssten die Jungen eben "mehr bezahlen". Alles andere "wäre eine Lüge". Wie schön, dass wenigstens Blüm sich traut, den heute Zwanzig- bis Vierzigjährigen die ganze Wahrheit über das Rentensystem in größtmöglicher Offenheit anzuvertrauen: "Eure Rente ist ganz sicher - ein Verlustgeschäft."

Ich wünsche Ihnen einen zuversichtlichen Start in die neue Woche,

Ihr Michael Sauga