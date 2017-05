das Beben ist ausgeblieben, zumindest vorerst. Der neue Präsident Frankreichs heißt Emmanuel Macron, ein Mann, der sich für Europa ausspricht, für eine offene Gesellschaft, für die Freundschaft zum deutschen Nachbarn. Und doch ist das Ergebnis des gestrigen Tages beängstigend, und das nicht nur, weil die rechtsradikale Marine Le Pen mehr als 30 Prozent der Stimmen geholt hat.

Die Wahl Macrons markiert den Zusammenbruch des alten französischen Parteiensystems. Kein Kandidat der ehemals etablierten Kräfte hat es in die Stichwahl geschafft. Man kann in Macron den Beleg dafür erblicken, dass die demokratischen Selbstheilungskräfte funktionieren. Man kann in seinem Sieg aber auch das letzte Aufbäumen der Vernunft sehen. Wenn er scheitert, wer soll die Radikalen dann noch aufhalten? Das Beben ist ausgeblieben, aber das Fundament der französischen Demokratie ist brüchig wie noch nie.

DPA

Der schwierige Freund

Erleichtert über den Sieg Macrons ist vor allem die Kanzlerin; die Freude war so groß, dass ihr Sprecher Steffen Seibert die Glückwünsche gleich auf deutsch und französisch twitterte. Angela Merkel war zuletzt in Europa auch deshalb so isoliert, weil sie keinen starken Verbündeten in Paris hatte. François Hollande machte aus seiner Skepsis gegen Merkels Flüchtlingspolitik keinen Hehl; und als er schließlich auf eine neuerliche Kandidatur verzichtete, fiel er als Machtfaktor aus. Nun müssen Merkel und Macron Europa voranbringen: Einfach wird auch das nicht. Merkel war zuletzt eher zurückhaltend, wenn es darum ging, Macht nach Brüssel zu übertragen. Macron will einen europäischen Finanzminister und ein Budget für die Eurozone. In Merkels Ohren klingt das wie die Aufforderung, den Schlüssel für die deutsche Staatskasse nach Brüssel zu schicken.

DPA

Die Wahrheit liegt in der Urne

Martin Schulz hat es im Moment nicht leicht. Erfolge feierte der SPD-Kanzlerkandidat bisher nur im virtuellen Raum der Demoskopie. Sobald echte Wähler zur Urne schritten, blieb das Ergebnis ernüchternd, wie sich nun auch in Schleswig-Holstein zeigte. Schulz setzte bisher darauf, dass die Deutschen der ewigen Kanzlerin überdrüssig geworden sind - und dass Angela Merkel die Kraft für vier weitere Jahre fehlt. Nun aber reist die Kanzlerin quietschfidel durch Deutschland und die Welt. Hochenergetisch wirkt auf Seiten der SPD nur noch Sigmar Gabriel. Der wollte sich als Außenminister zwar mehr um die Familie kümmern. Aber offenbar versteht er darunter vor allem, dass er für seine Lieben zu Hause in Goslar jederzeit in den Nachrichten zu sehen ist.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Gewinner des Tages...

...ist Robert Habeck. Der stellvertretende Ministerpräsident von Schleswig-Holstein hat es geschafft, das zweistellige Ergebnis der Grünen zu halten - und das, obwohl er ja eigentlich seinem Landesverband schon die kalte Schulter gezeigt und sich im vergangenen Jahr für die Spitzenkandidatur der Bundesgrünen beworben hatte. Er unterlag. Aber die Wähler im Norden schlossen ihn nun wieder in die Arme. Habeck hat gezeigt, dass der Abwärtstrend der Grünen kein Naturgesetz ist, sondern Menschenwerk des blassen Duos im Bund.

Ein schönen Tag wünscht,

René Pfister