wie soll man das Ergebnis der französischen Parlamentswahl nennen? Erdrutsch? Beben? Tsunami? Sicher jedenfalls ist, dass die Politik Frankreichs, wie man sie seit Jahrzehnten kennt, pulverisiert wurde: Die Sozialisten? Zur Randpartei geschrumpft. Die Konservativen? Gedemütigt. Der Front National? So geschlagen, dass deren Chefin Marine Le Pen schon eine wehleidige Klage über das Wahlsystem anstimmte.

Nach Lage der Dinge wird die Partei République en Marche des neuen Präsidenten Emmanuel Macron nach der Stichwahl am kommenden Sonntag eine Mehrheit in der Nationalversammlung auf sich vereinen können - auf den ersten Blick eine titanenhafte Leistung. Auf den zweiten Blick aber offenbart die Stärke Macrons und seiner Partei vor allem den Überdruss der Franzosen mit der etablierten Politik. Nur rund die Hälfte der Wahlberechtigten ging überhaupt an die Urne. Und von denen wählten nur gut 30 Prozent die Partei Macrons. Die Revolution, die der neue Präsident starten will, steht damit auf einem wackligen Fundament.

AFP

Dummheit siegt

Heute endet ein Treffen der G7-Umweltminister im italienischen Bologna. Das Ergebnis wird auch ein Fingerzeig dafür sein, wie sehr die Welt bereit ist, sich gegen die klimapolitische Ignoranz Donald Trumps zu wehren. Noch auf dem G7-Gipfel in Taormina Ende Mai stand die Front gegen Trump. Der Dissens in der Klimapolitik wurde nicht mit diplomatischen Floskeln übertüncht. Als Trump ein paar Tage später offiziell mit dem Pariser Klimaabkommen brach, scheiterte schon der Versuch, eine Erklärung der G6 gegen Washington zu organisieren (Lesen Sie hier die Geschichte aus dem aktuellen SPIEGEL). Nun versucht Kanzlerin Angela Merkel, für den G20-Gipfel im Juli in Hamburg eine Koalition der Vernunft gegen Trump zu organisieren. Im Moment sieht es allerdings so aus, als würde am Ende die Dummheit siegen.

Merkel und die Mühen der Weltpolitik

Wie schwierig Weltpolitik ist, merkt die Kanzlerin auch an anderer Stelle. Heute empfängt sie in Berlin die Chefs zahlreicher afrikanischer Staaten. Bei der "Afrika-Partnerschaftskonferenz" soll es vor allem darum gehen, private Investoren für den Kontinent zu interessieren. Angela Merkel weiß, dass die Flüchtlingsströme auf dem Mittelmeer aus dem Chaos und der Hoffnungslosigkeit in Afrika gespeist werden. Insofern ist es richtig, wenn sich Deutschland um die Stabilität afrikanischer Länder müht. Aber wie schwer das in der Praxis ist, wird gerade in Mail deutlich. Dort soll die Bundeswehr dabei helfen soll, das Land aus dem Würgegriff des Terrorismus zu befreien. Aber wie sich nun zeigt, treibt es die Bundeswehr schon an den Rand ihrer personellen Kapazitäten, wenn sie dort vier Kampfhubschrauber stationieren muss.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

DPA

Verliererin des Tages...

... ist die AfD-Politikerin Beatrix von Storch. Zum Geschäftsmodell der Partei gehört die Behauptung, dass der Rechtsstaat in Deutschland nur so etwas wie eine Fassade sei. Das Wort "Merkel-Diktatur" geht vielen AfD-Leuten so selbstverständlich von den Lippen wie einem CDU-Mann das Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft. Heute nun beginnt vor dem Amtsgericht Kiel ein Prozess gegen eine 22-jährige Frau, die im vergangenen Jahr von Storch eine Torte ins Gesicht geworfen haben soll. Von Storch wird wohl nicht selbst bei dem Prozess erscheinen - was schade ist: Gerade AfD-Politikern wünscht man, dass sie ihre Propaganda ab und an mit der Realität abgleichen - und sehen, dass der Rechtsstaat auch auf Tortenwerfer eine Antwort parat hat.

Einen schönen Tag wünscht,

René Pfister