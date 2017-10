ein 31-jähriger Mann erhält heute in Wien den Regierungsauftrag vom österreichischen Bundespräsidenten: Sebastian Kurz. Wenn er eine Koalition zustande bekommt, könnte er bald der jüngste Regierungschef der Welt sein. Zusammen mit meinen Kollegen Markus Feldenkirchen und Walter Mayr habe ich Kurz diese Woche in Wien zum Interview getroffen - noch in seinem bisherigen Amtssitz, dem Außenministerium am Minoritenplatz. Das Bundeskanzleramt liegt praktischerweise nur ein paar Schritte entfernt. Kurz, der Wunderknabe der Konservativen, war wie immer perfekt frisiert, bei allen Fragen gleichbleibend freundlich und ein wenig undurchschaubar.

So viel vorab: Kurz versteht die Aufregung nicht, die im Rest Europas darüber herrscht, dass er schon bald mit der rechtsnationalen FPÖ koalieren könnte, auch wenn er sich andere Optionen durchaus offenhält. Die Überschneidungen seines eigenen Anti-Einwanderungs-Kurses mit FPÖ-Forderungen erwähnt er aber sogar selbst. Kurz sieht Österreich als Brückenkopf zwischen den Westeuropäern und den Ländern Osteuropas, über deren harten Kurs in Sachen Einwanderung er sich freut. Wir werden von Sebastian Kurz, den auch manche deutschen CDU-Politiker verehren, in nächster Zeit wohl noch viel hören. Sie können das Gespräch ab heute Abend im digitalen, ab morgen früh im gedruckten SPIEGEL lesen.

Der Weg nach Jamaika

DPA

Die Union, die FDP und die Grünen tagen bei ihren ersten Koalitionsgesprächen heute zum ersten Mal gemeinsam - davor hatte sich die Union jeweils einzeln mit den möglichen Koalitionspartnern getroffen. Die Stimmung nach den ersten Sondierungsgesprächen ist vorsichtig optimistisch, berichtet mein Kollege Severin Weiland. Am zögerlichsten gibt sich bisher die FDP, während das strahlende grüne Spitzenduo auf manchen Bildern seine Freude aufs Regieren nur schwer verhehlen konnte. Falls es wirklich zu einer schwarz-gelb-grünen Regierung kommt, wird es wohl noch Monate dauern.

Der tschechische Trump

REUTERS

Die Riege populistischer rechter Politiker in Osteuropa könnte bald um einen Namen erweitert werden: Andrej Babis ist mit seiner Ano-Bewegung der Favorit auf einen Sieg bei der Wahl, die heute und morgen stattfindet. Verglichen wurde Babis schon mit Silvio Berlusconi und seit neuestem mit Donald Trump. Babis ist Milliardär, der zweitreichste Bürger seines Landes, ihm gehören Chemiefirmen und Medienunternehmen. Dass gegen ihn wegen Betrugs ermittelt wird, stört viele Tschechen offenbar nicht.

Babis hat angekündigt, Tschechien wie ein Unternehmen zu führen, was im Fall von Trump in den USA bisher ja nicht gerade besonders gut funktioniert hat. Im Wahlkampf inszeniert er sich als Anti-Politiker, Kämpfer gegen Korruption und Zuwanderung, außerdem ist er EU-kritisch. Die Zweiteilung Europas in Ost und West könnte sich also fortsetzen. Mehr zu Babis lesen Sie hier.

Separatisten in Katalonien...

AP

Nachdem der katalonische Separatistenführer Carles Puigdemont das Ultimatum des spanischen Premiers Mariano Rajoy hat verstreichen lassen, will die Zentralregierung nun die Autonomie Kataloniens aufheben - die Regionalregierung droht mit Generalstreik. Allerdings hat der spanische Senat seine Beratungen zu dem Thema auf den 30. oder 31. Oktober gelegt, was faktisch bedeutet, dass auch der spanische Staat sich noch etwas Zeit kauft. Denn wenn es wirklich zur Anrufung von Artikel 155 käme, hätte das für Spanien schwere Folgen, wohl auch wirtschaftlich. Hier lesen Sie, wie es weitergehen könnte.

...und Autonomie in der Lombardei

Getty Images

Am Wochenende kommt es auch in Italien zu einem Referendum über Autonomie: In den Regionen Lombardei und Venetien kommt es zu seiner Abstimmung über mehr Unabhängigkeit der Regionen von Rom - um Abspaltung geht es dabei aber nicht. Dahinter steht die Lega Nord, die seit Langem mehr Autonomie fordert. Dabei geht es vor allem ums Geld: Die reichen norditalienischen Regionen wollen mehr von ihren Steuereinnahmen selber behalten und weniger an den armen Süden abgeben müssen. Stimmen die Bürger zu, kommt es zunächst aber nur zu Verhandlungen der Regionalregierungen mit Rom.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

REUTERS

... ist George W. Bush. Der Ex-Präsident stand einst für alles, was viele an den USA ablehnten. Das war, bevor Amerika Donald Trump zum Präsidenten wählte. Der jüngere Bush hat sich seit seinem Abgang aus der Politik konsequent herausgehalten, doch nun hielt er eine Rede am Institut seines Namens in New York, die nichts anderes war als eine Abrechnung mit Trump - auch wenn er dessen Namen nicht erwähnte. Bush wandte sich gegen "Verschwörungstheorien und regelrechte Erfindungen", für die die Politik anfällig geworden sei, er wandte sich gegen "Bigotterie und White Supremacy" und betonte, dass Zuwanderung Amerika stets bereichert habe. Dass ein Ex-Präsident einen amtierenden Präsidenten öffentlich so deutlich angreift, ist in den USA sehr ungewöhnlich - und zeigt das Entsetzen vieler traditioneller Republikaner über Trump.

