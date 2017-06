kehrt die Griechenland-Krise zurück? Zumindest die Tonlage zwischen Athen und Berlin erinnert schon wieder an alte Zeiten. Finanzminister Wolfgang Schäuble beklagte sich, dass der griechische Premier Alexis Tsipras ständig im Kanzleramt vorstellig werde; dabei sei er doch für die Verhandlungen zuständig. Woraufhin ein griechischer Regierungssprecher spitz anmerkte, es sei eben Schäuble, "dem wir nicht trauen" (Lesen Sie hier mehr zum Hintergrund).

Heute treffen sich die Finanzminister der Eurozone in Brüssel, es geht um die Auszahlung von sieben Milliarden Euro, die Griechenland braucht, um Altschulden zu bedienen. Auch die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, wird an der Runde teilnehmen. Sie fordert schon lange, dass Griechenland einen Teil seiner Schulden erlassen bekommt. Was Schäuble ablehnt. Zumindest vor der Bundestagswahl im September.

Schmidt mit Gebrauchsanleitung

Helmut Schmidt ist zurück. Zumindest in der Bundeswehr-Uni in Hamburg. Ein Bild des jungen Offiziers und späteren Bundeskanzlers in Wehrmachtsuniform, das in einem Wohnheim der Uni hing, war entfernt worden. Grund: Eine Anordnung von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, wonach sämtliche Relikte der Wehrmacht aus Standorten der Bundeswehr zu tilgen seien. Schmidt, ein Wehrmachtsrelikt? Die Aufregung war riesig. Nun hat das Verteidigungsministerium einen Vorschlag zur Güte gemacht - Schmidt darf wieder gezeigt werden, allerdings empfiehlt das Ministerium einen Kommentar: "Helmut Schmidt, ehemaliger Verteidigungsminister, fiel bereits als junger Reserveoffizier durch kritische Bemerkungen zur NS-Führung auf" steht nun unter dem Bild. Quasi als Gebrauchsanleitung.

Putins simulierte Demokratie

Wladimir Putin ist kein lupenreiner Demokrat, aber er weiß Demokratie zu simulieren. Heute stellt sich der russische Präsident - wie jedes Jahr - den Fragen der Bürger in der Fernsehsendung "Der direkte Draht". Dort sollen die Russen jene Sorgen loswerden können, die von den unfähigen Funktionären vor Ort ignoriert werden. Es ist eine schöne Idee. Nur sollte man nicht auf die Idee kommen, sie allzu ernst zu nehmen. Ein Bauarbeiter, der sich in einer Sendung über nicht ausgezahlte Löhne beschwerte, soll danach für ein paar Tage im Knast verschwunden sein.

Gewinner des Tages...

... sind die Mobiltelefonkunden in Europa. Ab heute fallen die Roaming-Gebühren weg, die in der Vergangenheit die Handyrechnung in die Höhe trieben, sobald man die Landesgrenzen überschritten hatte. Oft wurde die EU als bürokratische Krake geschmäht oder als Hort weltfremder Technokraten verlacht. Nun könnte ein Blick auf die nächste Handyrechnung viele Euroskeptiker besänftigen.

