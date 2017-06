aus dem langen Wochenende startet Europa in eine schicksalhafte Woche. In Großbritannien wird am Donnerstag ein neues Unterhaus gewählt, am Sonntag dann in Frankreich die Nationalversammlung.

In London vermischen sich Terror und Politik zu einem Gebräu, das für Premierministerin Theresa May toxisch zu werden droht. Üblicherweise spielen Naturkatastrophen oder Terroranschläge eher dem Amtsinhaber in die Hände. Aber in diesem Fall könnte es anders sein. Nun bietet May auch noch zusätzliche Angriffsfläche, weil sie als Innenministerin bei der Polizei sparte.

Außenpolitik als Basar

Nach dem vergeblichen Besuch von Außenminister Sigmar Gabriel in Ankara scheint der Abzug der 250 Bundeswehrsoldaten aus dem türkischen Incirlik unausweichlich. Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte gehofft, Berlin mit dem Besuchsverbot in Incirlik unter Druck setzen zu können. Auslieferung türkischer Offiziere gegen Besuchsrecht in Incirlik? Das wäre Außenpolitik nach den Regeln des Basars. Aber dieses Mal dürfte Erdogan sich verrechnet haben. Oder vielleicht ging es ihm auch nur darum, für das heimische Publikum zu markieren, dass er sich von den Deutschen nichts bieten lässt.

Für das Verhältnis Deutschland-Türkei ist Incirlik schlimm genug, noch bedenklicher ist der Streit für die Nato. Das Bündnis steckt nun in einer doppelten Krise. Die Entfremdung mit der Türkei ist das eine. Dazu kommt Donald Trumps nationaler Egoismus, der daran zweifeln lässt, ob die USA eigentlich noch zu ihrer Beistandsverpflichtung stehen. Sind das Auflösungserscheinungen? Die Krise droht jedenfalls zur Existenzkrise zu werden.

Wahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern

Kanzlerin Angela Merkel ist heute in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Wir erinnern uns: Die Landtagswahl im Nordosten, wo Merkel ihren Wahlkreis hat, war für sie der Tiefpunkt ihrer Flüchtlingspolitik. Die CDU landete als drittstärkste Kraft sogar hinter der AfD, nach dem Fiasko sah sich Merkel gezwungen, Fehler einzugestehen. Wie lange ist das her? Eine Ewigkeit? Noch nicht einmal neun Monate? Seither hat die Union drei Landtagswahlen gewonnen. Heute konstituiert sich in Kiel der neue Landtag, dort wird die CDU die Regierung anführen, und in Nordrhein-Westfalen verhandeln CDU und FDP weiter über die künftige Regierungskoalition. Eigentlich können wir daraus nur schließen, dass im Moment nichts Bestand hat, vor allem nicht die Meinung des Wählers.

Menschenrechtsfarce

Die amerikanische Uno-Botschafterin Nikki Haley wird heute in Genf beim Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen erwartet. US-Außenminister Rex Tillerson hatte im März damit gedroht, dass die USA das Gremium endgültig verlassen würden, falls es nicht grundlegend reformiert wird. Möglicherweise steht nach Trumps Klima-Rede jetzt also die nächste Kündigung eines internationalen Engagements der Amerikaner bevor. Aber ich fürchte, in diesem Fall ist die Kritik sogar berechtigt. Dem Rat gehören nämlich eine Menge Länder an, die mit Menschenrechten wenig am Hut haben, etwa Saudi-Arabien, Kongo oder Äthiopien. Regelmäßig wird blockiert, dass Menschenrechtsverletzungen untersucht oder angeprangert werden. Wenn ein Uno-Gremium systematisch verhindert, was es leisten sollte, ist es vielleicht wirklich nicht sinnvoll.

Gewinnerin des Tages...

... ist die amerikanische NBC-Journalistin Megyn Kelly. Als Kelly Trump im amerikanischen Wahlkampf mit seinen frauenfeindlichen Äußerungen konfrontierte, beschimpfte er sie als "Tussi": "Sie ist krank." Jetzt attackierte der russische Präsident Wladimir Putin sie in einem Interview: "Wissen Sie überhaupt, was Sie da fragen?" Kelly wurde nach dem Interview kritisiert, sie habe gegen Putin nicht punkten können. Das mag sein. Aber was macht ein gutes Interview aus? Ich würde sagen: Die Denkweise und Argumentation des Gegenübers offenzulegen. Das ist ihr zweifellos gelungen.

Mit herzlichem Gruß,

Ihre Christiane Hoffmann