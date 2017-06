es geht sehr eng zu bei der Unterhauswahl in Großbritannien. Nach der ersten Nachwahlbefragung und den Hochrechnungen der großen TV-Sender dürften die Konservativen von Premierministerin Theresa May die meisten Sitze holen - ihre absolute Mehrheit allerdings verlieren. Es droht ein Patt im Unterhaus. Sogar Labour-Chef Jeremy Corbyn könnte womöglich versuchen, eine Regierungskoalition zu schmieden.

Anstatt gestärkt in die Brexit-Verhandlungen zu ziehen, schwächen der katastrophale Wahlkampf und das wohl sehr knappe Ergebnis die Premierministerin extrem. Corbyn forderte bereits Mays Rücktritt. Die gab sich zunächst zurückhaltend, aber auch etliche Medien und Experten nannten das Ergebnis katastrophal. Offenkundig ist die britische Gesellschaft gespalten.

Comey versus Trump

James Comeys gestrige Abrechnung mit Donald Trump hat mich wirklich schockiert. Nicht, weil er etwas Überraschendes gesagt hätte. Im Gegenteil, weil die unglaublichsten Einblicke in die Abgründe des US-Präsidenten schon gar nicht mehr überraschen. Die Lügen, die falschen Anschuldigungen, die Drohungen, die Forderung, sich zu unterwerfen oder zu gehen. Wir hatten das alles gewusst oder geahnt. Weil wir diesem Präsidenten mittlerweile alles zutrauen. Schockiert bin ich, weil es folgenlos bleibt.

Die Linke und die Macht

Heute beginnt der Programmparteitag der Linken in Hannover. Im Frühjahr war die Partei mit dem Hoch von Martin Schulz plötzlich ins Blickfeld gerückt. Ein Machtwechsel im Kanzleramt schien kurzzeitig möglich - mit Rot-Rot-Grün. Wäre die Linke im Bund regierungsfähig? Könnte sie ihren außenpolitischen Extremismus mäßigen? Ihre EU-Kritik? Ihre Ablehnung der Nato? Doch dann bescherte im Saarland die Angst vor Rot-Rot den Sozialdemokraten die erste herbe Enttäuschung. Seither ist von Rot-Rot-Grün kaum noch die Rede, die Machtperspektive ist auch futsch. Und die Linken müssen sich nicht reformieren. Schade eigentlich.

Gewinnerin des Tages...

... ist die Kanzlerin im fernen Mexiko. Der neueste ARD-"Deutschlandtrend" sieht Angela Merkel auf den alten Höhen ihrer Beliebtheit, wie damals 2013 bis 2015, als alle ständig schrieben, sie stehe im Zenith ihrer Macht. Als habe es Flüchtlingskrise, Kontrollverlust und "Wir schaffen das" nie gegeben. Martin Schulz ist dagegen wieder in der Versenkung verschwunden. Wenn Donald Trump so weitermacht, holt die Union noch die absolute Mehrheit.

Gute Deutsche

Auch sonst war der "Deutschlandtrend" dieses Mal wirklich interessant. Die Deutschen haben in der Außen- und Klimapolitik nämlich offenbar total korrekte Ansichten. Sie wollen mehr deutsches Engagement in internationalen Krisen, mehr Verteidigungszusammenarbeit in der EU, sie vertrauen den USA inzwischen genauso wenig wie Russland (China dagegen deutlich mehr). Sie wollen am Pariser Klimaabkommen festhalten und sind überhaupt super klimafreundlich. Ich war wirklich baff: Fast drei Viertel würden mehr für Strom zahlen, wenn er aus erneuerbaren Energien kommt. Und fast zwei Drittel würden auch mal auf das Auto verzichten. Naja, in Umfragen sagt sich sowas leicht.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Das Ende der Liebe

"Es zwingt die stärksten in die Knie. Wir fluchen, rasen, weinen, vergehen" - so beschreibt meine Kollegin Kerstin Kullmann in der Titelgeschichte des neuen SPIEGEL das Ende der Liebe. Ab 18 Uhr ist er digital abrufbar. Kullmann hat die neueste Forschung zum Thema Trennung recherchiert, was in Körper und Seele passiert und vor allem, wie man ohne Mord und Totschlag auseinandergehen kann. Die besten Tipps der Trennungsprofis sind auch dabei. Mein Favorit: "Heirate niemals einen Mann, von dem Du nicht geschieden sein magst."

