heute wird nun in Großbritannien gewählt, erst um 23 Uhr schließen die Wahllokale und erst tief in der Nacht ist mit einigermaßen verlässlichen Ergebnissen zu rechnen. Die Unterhaus-Wahl ist durch die Aufholjagd von Labour viel spannender geworden als erwartet. Aber dann irgendwie auch wieder nicht. Es ist nicht wie in Frankreich, wo mit Emmanuel Macron ein Reformer und Europa-Freund zur Wahl stand, nicht wie die Präsidentenwahl in Österreich, wo am Ende der Grüne Alexander Van der Bellen siegte. Bei beiden Wahlen gab es sozusagen ein Happy End.

Aber was sollte das in Großbritannien sein? Ein knapper Sieg von Theresa May, der womöglich den Druck der radikalen EU-Gegner erhöhen würde und ihr bei den Brexit-Verhandlungen weniger Spielraum ließe? Ein Wahlsieg von Labour? Die Partei ist tief gespalten, Jeremy Corbyn ziemlich radikal, ziemlich unberechenbar, weniger EU-feindlich als May zwar, aber doch dem Brexit-Votum verpflichtet. Nein, ein echtes Happy End ist nicht in Sicht.

Russland-Krimi in Washington

Heute Nachmittag wird in Washington das nächste Kapitel im Russland-Krimi von US-Präsident Donald Trump eröffnet. Ex-FBI-Chef James Comey sagt vor dem Geheimdienstausschuss des Senats aus, so etwas ist in den USA eine öffentliche Angelegenheit. Schon vorab veröffentlichte der Ausschuss eine siebenseitige Erklärung Comeys, in der er die Vorwürfe gegen Trump bestätigt. Aber selbst das muss den Präsidenten nicht wirklich in Bedrängnis bringen. Ein Strafverfahren gegen einen amtierenden Präsidenten ist rechtlich so gut wie ausgeschlossen, bliebe also weiterhin nur das Impeachment. Und dazu scheinen die Republikaner nicht bereit - ob es dabei bleibt?

Halbmast für Iran

Gestern ist Iran zum Opfer eines Terroranschlags geworden, der IS hat sich dazu bekannt, offenbar gab es mindestens zwölf Tote und 42 Verletzte. Mich bewegt das besonders, weil ich mehrere Jahre in Teheran gelebt und von dort aus als Journalistin berichtet habe. Ich habe mich dort immer sehr sicher gefühlt, mehr als in London oder Paris, doch jetzt hat der IS-Terror auch in dem Land zugeschlagen, das bisher als Stabilitätsfaktor in der Region gilt. Die größte Gefahr ist nun, dass Iran den Anschlag mit Saudi-Arabien in Verbindung bringen und der Konflikt zwischen den beiden Mächten am Golf eskalieren könnte. Bei SPIEGEL DAILY hat meine Kollegin Susanne Kölbl die Hintergründe und Irans Rolle in der Region sehr klug analysiert. Für mich stellt sich wie nach den Anschlägen in der Türkei die Frage, warum wir nicht mit derselben Solidarität reagieren, die selbstverständlich ist, wenn der Terror in London oder Paris zuschlägt. Bei mir ist Halbmast geflaggt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages

Seit der Flüchtlingskrise sieht Kanzlerin Angela Merkel Afrika als große Aufgabe für die deutsche Außenpolitik. "Das Wohl Afrikas liegt im deutschen Interesse", so ihre Überzeugung. Auf dem G20-Gipfel in Hamburg im Juli will sie deshalb einen Afrika-Schwerpunkt setzen. Bei Afrikas Potentaten stößt das nicht auf uneingeschränkte Begeisterung. "Der Westen hat Afrika ausgebeutet und will es jetzt retten?", wetterte der Präsident der Demokratischen Republik Kongo, Joseph Kabila, im Gespräch mit meinen Kollegen aus dem Auslandsressort. Er warf dem Westen "Scheinheiligkeit" vor. Europa interessiere sich nur für Afrika, "um all diese Afrikaner zu Hause zu halten", so Kabila, er könne da "nur Heuchelei" sehen. Kabilas Attacke kam als Reaktion auf die beharrlichen Fragen meiner Kollegen, warum der Präsident sein Amt nicht nach zwei Amtszeiten abgegeben hat, so wie es die Verfassung von Kongo vorsieht. Das Gespräch finden Sie bei SPIEGEL Plus.

