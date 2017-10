ein Hashtag geht um die Welt: #MeToo. Frauen weltweit nutzen es, um auf sozialen Netzwerken zu dokumentieren, dass sie Opfer sexueller Belästigung und Übergriffe geworden sind - am Arbeitsplatz, in der U-Bahn, auf Partys. Durch die Wucht, die Vielzahl und die Eindrücklichkeit der Bekenntnisse und Erzählungen wird deutlich, was man schon lange wissen konnte, worüber aber doch öffentlich meist geschwiegen wird: Auch im ganz normalen Alltag haben die meisten Frauen schon solche Überschreitungen und Übergriffe erlebt.

Seit der Fall des Hollywoodproduzenten Harvey Weinstein öffentlich wurde, der Frauen offenbar vergewaltigt, erniedrigt und erpresst hat, wird über die Allgegenwärtigkeit von sexueller Gewalt und Belästigung wieder viel gesprochen. Das Thema betrifft aber längst nicht nur Hollywood - wie #MeToo belegt.

Die Bekenntnisse in den sozialen Medien entfalten ihre Kraft, weil sie keine abstrakte Darlegung eines gesellschaftlichen Problem sind. Es sind Hunderte und Tausende Geschichten von Frauen, oft aus dem eigenen Umfeld, die sich als Opfer outen. Gewiss: Solche Hashtags ersetzen keine Debatte, aber sie können ein Anfang sein. Was #MeToo auf erschreckende Weise verdeutlicht, ist die schiere Menge solcher Erlebnisse, die viele Frauen im Laufe eines Lebens ansammeln. Sie zeigen: Sexuelle Belästigung ist nicht das im Grunde überwundene, peinliche Relikt der Vergangenheit, für das man es vielleicht halten wollte. Sie ist sehr real und präsent. Wenn über all das nicht mehr geschwiegen wird, kann das nur heilsam sein.

Die Macht des chinesischen Staatschefs

REUTERS

Ist der mächtigste Mann der Welt etwa gar nicht Donald Trump, sondern Chinas Staatschef Xi Jinping? Die USA sind das wirtschaftlich und militärisch stärkste Land, doch der US-Präsident ist innenpolitisch geschwächt. Der autoritär regierende Chinese hat dagegen in seinem Land so viel Macht angehäuft wie kein Staatschef seit Jahrzehnten, schreibt der Pekinger SPIEGEL-Korrespondent Bernhard Zand. Während der Westen in Krisen versinkt, wächst in China die Zuversicht.

In den folgenden Tagen wird das ungeheure Selbstbewusstsein Chinas zu sehen sein. Der Parteitag findet nur alle fünf Jahre statt - und Xi will hier den politischen und wirtschaftlichen Kurs des Landes festschreiben, seine Gefolgsleute und Pläne durchsetzen. Eigentlich müsste er langsam einen Nachfolger aufbauen, der in fünf Jahren übernehmen könnte. Seine Amtszeit ist auf zehn Jahre begrenzt. Doch Xi ist so mächtig geworden, dass unklar ist, ob er dann auch wirklich abtreten will.

Der Fall von Rakka

REUTERS

Die syrische Stadt Rakka galt als das dunkle Herz der Herrschaft des "Islamischen Staates" (IS). Neben Mossul war sie die inoffizielle Hauptstadt des sogenannten Kalifats, das ab 2014 weite Teile Iraks und Syriens umfasste. Nun ist Rakka gefallen. Die Syrian Democratic Forces, von den USA unterstützte zumeist kurdische Kämpfer, haben rund 90 Prozent der Stadt erobert.

Der Fall Rakkas ist in der Geschichte vom langen Abstieg des IS ein bedeutsamer Einschnitt. Der Terrormiliz bleiben nur noch einige Gebiete südlich der syrischen Stadt Deir al-Sor und rund um die Grenzstadt Al-Bukamal an der irakischen Grenze. Je schwächer der IS wird, desto größer wird das Potenzial für Konflikte zwischen jenen, die ihn nun noch gemeinsam bekämpfen: Kurden, sunnitischen Arabern und schiitischen Milizen. Das absehbare Ende des IS-Gebiets bedeutet nicht, dass im Irak und in Syrien demnächst nicht mehr gekämpft wird - es werden nur andere Kämpfe sein.

Die Türkei missbraucht Interpol

AFP

Zwei Monate lang saß der Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli in Spanien fest, weil die Türkei ihn per Interpol zur Fahndung ausgeschrieben und seine Auslieferung verlangt hatte - vermutlich aus politischen Gründen. Die Bundesregierung hat sich massiv für Akhanli eingesetzt und das türkische Vorgehen kritisiert. Spanien hat die Auslieferung nun abgelehnt, heute wird der Autor voraussichtlich auf dem Flughafen Köln-Bonn landen.

Dies war aber nicht das einzige Mal, dass die Türkei Interpol missbraucht hat: Wie nun bekannt wurde, hat sie bereits vor Monaten einen weiteren Deutschen auf diesem Weg verhaften lassen: Die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass der Kölner Kemal K. seit Juli in der Ukraine festsitzt. Der Mann genießt in Deutschland politisches Asyl, deutsche Gerichte haben eine Auslieferung mehrfach abgelehnt. Der Fall ist ein weiteres Zeichen dafür, wie wenig die Türkei für eine Normalisierung der Beziehungen zu Deutschland unternimmt. Lesen Sie dazu auch diesen Kommentar zu den deutsch-türkischen Beziehungen: "Warme Worte reichen nicht".

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

REUTERS

... ist Donald Trump. Zunächst hat ein Bundesrichter in Hawaii die nunmehr dritte Version seines Einreisestopps für Bürger zumeist muslimischer Länder außer Kraft gesetzt. Und dann hat das Magazin "Forbes" auch noch seine Liste der 400 reichsten Amerikaner veröffentlicht - und Trump zum "bemerkenswertesten Verlierer" ernannt: Das Vermögen des US-Präsidenten sei um 600 Millionen auf rund 3,1 Milliarden Dollar geschrumpft - wegen des schwierigen New Yorker Immobilienmarkts, kostspieliger Rechtsstreitigkeiten und der teuren Präsidentschaftskampagne. Trump ist damit von Platz 156 auf Platz 248 gefallen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr