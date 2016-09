Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

der Gesundheitszustand der US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton erregt in den USA weiter die Gemüter. Auch Vize-Präsident Joe Biden hat sich in die Debatte eingemischt. Sie hätte auf den Rat ihrer Ärzte hören und mit ihrer Lungenentzündung einfach im Bett bleiben sollen, schimpfte Biden - und schob ein "verdammtnochmal" hinterher. Clinton will weitermachen, und es gibt auch keine Anzeichen, dass sie wirklich ernsthaft erkrankt ist. "Ich fühle mich sehr viel besser", sagte sie im CNN-Interview.

Gleichwohl überlegen offenbar manche Demokraten, was passieren würde, falls sie doch aufgeben müsste. Tatsächlich wäre ein Wechsel wohl möglich, der Ersatzmann oder die Ersatzfrau müsste dann kurzfristig von der Parteispitze nominiert werden. Als möglicher Ersatz wird für dieses Worst-Case-Szenario auch schon ein Name gehandelt: Joe Biden.

Müller gegen den Rest der Welt

Wer ist Michael Müller? Mein Kollege Florian Gathmann hat den Regierenden Bürgermeister der Hauptstadt Berlin kurz vor der Abgeordnetenhauswahl begleitet und dabei einen Mann erlebt, der wohl immer das Gefühl hat, dass sich alle gegen ihn verschworen haben. Nicht einmal von seinen eigenen Genossen fühlt sich der Wahlkämpfer offenbar ausreichend unterstützt. Einer der wichtigsten Zeitungen der Stadt, dem "Tagesspiegel", verweigert er Interviews. Warum genau, ist den Kollegen ein Rätsel. Das Porträt über Michael Müller lesen Sie heute bei SPIEGEL ONLINE.

Juristen treffen sich in Essen

In Essen beginnt heute der 71. Juristentag, Justizminister Heiko Maas wird zur Eröffnung sprechen. Unter anderem soll über die Flüchtlingskrise, die Digitalisierung und das Familienrecht beraten werden. Die viertägige Konferenz ist mit gut 3000 Teilnehmern der größte juristische Fachkongress Europas. Juristen sind bekanntlich nicht überall gleichermaßen beliebt, sie können ziemlich anstrengend sein. Das ist natürlich hochgradig ungerecht. Denn es gilt der alte Satz von Charles Dickens: "Gute Rechtsanwälte sind nichts weiter als die Folge von schlechten Menschen."

"Apathie in Russland"

Russland wählt am kommenden Sonntag ein neues Parlament. Bisher hat das Meinungsforschungsinstitut Lewada unabhängige Umfragen geliefert, doch damit ist wohl Schluss. Gerade hat das russische Justizministerium es auf die Liste mit 140 anderen Organisationen gesetzt, die in den Augen der Behörden Feinde sind, "ausländische Agenten". In einem interessanten Interview mit unserer Moskau-Korrespondentin Christina Hebel erklärt der Chef des Instituts, Lew Gudkow, dass nach seiner Einschätzung nur wenige Bürger an der Duma-Wahl teilnehmen werden. Präsident Wladimir Putin sei es gelungen, Apathie in Russland zu verbreiten. Der Opposition räumt Gudkow keinerlei Chancen ein.

REUTERS

Gewinner des Tages...

... sind die Sportler bei den Paralympics in Rio de Janeiro. Für mich sind sie tolle Typen, deren Leistung gar nicht genug gewürdigt werden kann. Die deutsche Sprinter-Staffel hat übrigens gerade Gold gewonnen.

