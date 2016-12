Die Lage am Donnerstag Liebe Leserin, lieber Leser,

eigentlich würde ich diese Übersicht gerne einmal nicht mit Syrien beginnen, aber es würde sich falsch anfühlen. Die dramatische Lage in Aleppo bewegt mich, und sie bewegt auch viele Leser. Heute Morgen könnte sich entscheiden, ob es doch noch zu einer Evakuierung von Kämpfern und Zivilisten aus Ost-Aleppo kommt - oder ob das Blutvergießen bis zum Schluss weitergeht. Russland hatte die Schlacht um Aleppo eigentlich schon für beendet erklärt, doch das war voreilig, gestern fielen wieder Bomben. Russland und die Türkei hatten zwar einen Abzug verhandelt - doch die von Iran kontrollierten schiitischen Milizen, die für Assad am Boden kämpfen, wollten sich nicht fügen. Die Frage ist nun, ob sie es heute tun werden.

Die Weltgemeinschaft ist angesichts der Tragödie in Aleppo zu Mahnwachen verdammt, selbst die USA können nicht mehr tun, als im Sicherheitsrat emotionale Ansprachen zu halten. Die entscheidenden Player sind die Türkei, Russland und Iran. Was wir in Syrien erleben, ist die Folge eines Irrglaubens. Im Namen der sogenannten Realpolitik hielten es manche im Westen für eine gute Idee, die Lösung des Konflikts an Russland auszulagern. Doch der Glaube, Putin habe ein Interesse an einer baldigen Verhandlungslösung, war falsch. Er nutzte den Konflikt, um die eigene weltpolitische Bedeutung zu steigern - sein Einfluss auf das Regime ist aber, wie sich wieder einmal zeigt, begrenzt.

REUTERS

Europas letztes Treffen

Der letzte EU-Gipfel des Jahres findet heute in Brüssel statt. Ein Anlass, sich Gedanken über die desolate Lage Europas zu machen. Es soll bei dem Gipfel um das Verhältnis zu Russland gehen, das sich durch die Putin-freundliche neue US-Regierung bald noch schwieriger gestalten könnte. Beim Abendessen wird über den Brexit gesprochen, die britische Premierministerin Theresa May ist deshalb ausgeladen. Schon vor dem Gipfel stellen Deutschland und Italien nach SPIEGEL-Informationen einen Fonds vor, den sie gemeinsam mit der Internationalen Organisation für Migration gründen. Er soll mit 100 Millionen Euro Projekte in der Sahel-Region, in den Ländern am Tschadsee, sowie in Libyen finanzieren - das Ziel ist die Bekämpfung der Fluchtursachen.

DPA

Neues zum Freiburger Mordfall

Der Verdächtige im Freiburger Mordfall, Hussein K., hatte zuvor schon ein Gewaltverbrechen an einer jungen Frau in Griechenland begangen. Die Fingerabdrücke in beiden Fällen stimmen überein, wie ein Ermittler dem SPIEGEL bestätigte. K. soll im Mai 2013 eine Griechin beraubt und eine Steilküste hinabgestoßen haben. Die Frau überlebte schwer verletzt. Hussein K. wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt, soll allerdings schon im Oktober 2015 wieder entlassen worden sein - laut seiner Anwältin als Folge eines Amnestiegesetzes, das verabschiedet worden war, um die überfüllten griechischen Gefängnisse zu entlasten. Lesen Sie hier mehr über den Fall: Tatverdächtiger Flüchtling könnte von Amnestie profitiert haben.

DPA

Dämpfer für den Börsenboom

In seltsamem Kontrast zur politischen Weltlage steht der Boom an den Börsen in den vergangenen Wochen: Der amerikanische Dow-Jones-Index war kurz davor, die Marke von 20.000 Punkten zu überspringen. Seit der Wahl von Donald Trump haben die globalen Aktienmärkte rund zwei Billionen Dollar an Marktkapitalisierung hinzugewonnen - unter anderem in Erwartung von Trumps Steuersenkungen und Infrastrukturinvestitionen. Die gestrige Entscheidung der Notenbank Fed, den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte zu erhöhen, hat die Stimmung getrübt. Lesen Sie hier einen umfassenden Hintergrund zu der Zinsentscheidung.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Verlierer des Tages...

... ist Charles Delavan, IT-Mitarbeiter des Wahlkampfteams von Hillary Clinton. Er hat der russischen Hacking-Attacke auf Wahlkampfchef John Podesta zum Erfolg verholfen. Podesta hatte im März eine Phishing-Mail erhalten, die sein Passwort zu erfragen versuchte. Auf Nachfrage, ob die Nachricht vertrauenswürdig sei, schrieb Delavan: "This is a legitimate email", das ist eine legitime E-Mail. Podesta klickte den Link an, gab sein Passwort ein und auf einen Schlag hatten die Hacker Zugriff auf 60.000 E-Mails. Delavan behauptet nun, es habe sich um einen Tippfehler gehandelt. Er habe eigentlich "illegitimate" schreiben wollen. Ob es nun stimmt oder nicht, er geht als tragische Figur in die Wahlkampfgeschichte ein.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.

Herzlich,

Ihr Mathieu von Rohr